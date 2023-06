– Kjenner krigen på kroppen

MOLDOVA (TV 2): De er fattigst i Europa, men har likevel omfavnet et stort antall flyktninger fra Ukraina. Nå kommer statsministeren med sjekk fra Norge.

– Moldova har tatt imot mange flyktninger, og gjør det de kan for å hjelpe sine naboer i Ukraina. Samtidig er landet under sterkt press fra Russland, og kjenner konsekvensene av krigen på kroppen, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.



– Skal kjennes i Moskva



Torsdag morgen landet statsministeren i Moldova, for å delta sammen med 45 andre stats- og regjeringssjefer på et europeisk toppmøte. For andre gang arrangeres European Political Community (EPC), kalt «Europas FN».

EPC ble opprettet etter at Russland invaderte Ukraina. I tillegg til 27 EU-land, deltar 20 europeiske land. To land har ikke fått invitasjon, Russland og Belarus.

FRANSK-MØTE: Støre møtte Frankrikes president Emmanuel Macron i Moldova.

Med seg fra Norge hadde Støre en halv milliard kroner i støtte til Moldova. Konsekvensene av krigen er store i Ukrainas naboland. Pengene skal brukes til å håndtere problemer landet har på grunn av krigen.

– Det er viktig at Moldova opplever at de ikke står alene i denne vanskelige situasjonen, men at de er en del av det europeiske fellesskapet som står sammen mot Russlands krigføring i Ukraina, sier Støre.

SLOTTSMØTE: Mimi Castle ligger ikke langt fra grensen til Ukraina. Dagens toppmøte ble arrangert her. Foto: Mimi Castle

Toppmøtet foregår på vinslottet Mimi, bare 28 minutter fra den ukrainske grensen. En høyt plassert kilde i EU sier den viktigste beskjeden toppmøtet gir er familiebildet. Det offisielle bildet som viser alle deltagerne på toppnivå.

– Hvordan tror du det oppfattes i Moskva når i underkant av 50 land samles rett ved grensen til Ukraina. Det er et sterkt symbol.



BESKJED: Med familiebildet vil de europeiske stats- og regjeringssjefene sende et signal til Moskva om at de støtter Ukraina i krigen. Foto: Santiago Vergara/TV2

Trygt for toppene ?

Det har vært reist spørsmål om det er trygt å samle så mange stats- og regjeringssjefer så tett på krigen. I januar og februar krysset flere russiske raketter luftrommet i Moldova.

FÅR HJELP: Moldovas president Maia Sandu har bedt om hjelp fra vestlige land for å skaffe landet luftvern. Forbundskansler Olaf Scholz var blant EU-toppene som deltok på toppmøtet. Foto: Ruxanda Spatari

Landets president Maia Sandu har bedt vestlige land om moderne luftvernsystemer. Under toppmøtet hjelper flere land til med logistikk og sikkerhet. Dette er det største arrangementet Moldova noen gang har organisert. Landet har søkt medlemskap i EU og har som mål å bli medlem innen 2030. Over hele hovedstaden henger EU-flagg og plakater med Moldova2030. Et av problemene for Moldova før medlemskap er utbryterrepublikken Transnistria, som ikke er anerkjent som land internasjonalt.

Kutt i gassforsyningen fra Russland og bombet infrastruktur for strømforsyning i Ukraina, har ført til akutt energikrise i Moldova. Denne uka forsvant strømmen flere steder i hovedstaden Chisinau. Krisa har rammet folk i Moldova hardt og har truet med å destabilisere den politiske situasjonen i landet. I tillegg er landet utsatt for hyppige cyberangrep fra russisk side.

Norge slutter seg til EUs sanksjoner etter forsøkene på å destabilisere Moldova.

– Moldova har lenge vært utsatt for forsøk på destabilisering, blant annet gjennom cyberangrep, manipulasjon av energimarkedet og iscenesettelse av gateprotester. Dette har økt både i omfang og styrke den siste tiden. Det nye sanksjonsregimet er nødvendig for å sikre et stabilt Moldova, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Flyktninghjelp

IKKE KLART: Sammen med Moldova skal Norge finne ut hva millionstøtten skal brukes til. Foto: Santiago Vergara/TV2

I 2022 var norsk bistand til Moldova nesten 200 millioner kroner. En stor del av pengene var til kjøp av gass. I tillegg er det gitt støtte til mottak av flyktninger.



Statsminister Støre annonserte den nye norske støtten på et møte med Moldovas president Maia Sandu torsdag.

– Det er foreløpig ikke avklart hva de 500 millionene skal gå til. Dette skal vi finne ut i tett dialog med moldovske myndigheter og med våre samarbeidspartnere, sier statsminister Støre.

Sammen med den belgiske statsministeren Alexander De Croo var statsminister Støre ordstyrer for en diskusjon om energi på toppmøtet.