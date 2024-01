Kjendisene merker en tydelig endring

Flere norske profiler legger ut på en reise for Gaza. De har merket en tydelig endring i det norske samfunnet som de ikke har sett før.

Det har nå vært over 100 dager med krig på Gazastripen.

Krigen har vært en stor katastrofe for den palestinske befolkningen og elendigheten vokser i omfang. Det er stor mangel på utstyr, medisiner og mat.

Over 24. 000 menneskeliv har gått tapt, mange av disse kvinner og barn, ifølge lokale helsemyndigheter.

Hjemme i Norge sitter det mange som føler at de må gjøre mer, men ikke strekker til.

Skuespiller Iman Meskini, kjent fra blant annet NRK-suksessen «Skam» har lenge kjent på et sinne og en frustrasjon over det som skjer.

– Det har ødelagt hverdagen min. Det har påvirket meg i jobbsammenheng og på privaten, forteller Meskini.



Hun merker også at mange rundt henne bærer på den samme frustrasjonen.

– Folk har ropt, skreket og delt på sosiale medier. Mange har sett grafiske bilder med døde barn og voksne. 100 dager med krig, og det stopper ikke, sier Meskini.



Nå reiser hun og ni andre profiler til Egypt for å gjøre mer for Gaza. Blant profilene som reiser er også hennes skuespillerkollega Josefine Frida.

Meskini forteller at de mest sannsynlig vil få muligheten til å reise til grenseovergangen mellom Egypt og Gazastripen, Rafah.

– Det kommer til å bli en emosjonelt utfordrende reise. Vi har blitt advart om at man hører krigen fra grenseovergangen, sier hun.

Føler på ansvaret

Sara Meyer Boudaya og Ibrahim Mahnin som vant den populære serien Sommerhytta på TV 2 i 2022 reiser også.



– Jeg føler på et svært viktig ansvar, sier Boudaya.



Hun har selv arabisk bakgrunn og har vokst opp med å få bilder fra Palestina siden barndommen.

– Pappa har tatt meg med på demonstrasjoner siden jeg var liten. Jeg har alltid vært bevisst på den urettferdige behandlingen av palestinere, forteller hun.



ENGASJERT: Sara og Ibrahim fra Sommerhytta kjenner på et viktig ansvar. Foto: Espen Solli

Etter at hun og mannen vant Sommerhytta på TV 2 har profilen kjent på et enda viktigere ansvar om å bruke sin plattform.

– Når krigen får pågå så lenge uten at de som har makt stopper den, kan det til tider føles meningsløst å demonstrere. Men stemmene våre er det viktigste våpenet vi har i denne elendigheten, sier hun.



– Jeg har en plattform som kan nå ut til mange og skape mer engasjement, påpeker Boudaya.



«En reise for Gaza»

Reisen som en rekke profiler skal gjennomføre er i samarbeid med veldedighetsorganisasjonen Innocents. En hjelpeorganisasjon som lenge har jobbet for å bedre forholdene for palestinere.

Sammen med blant andre Boudaya og Meskini har de startet en Spleis der alle pengene som samles inn skal brukes til nødhjelp og dokumenteres på sosiale medier.

Meskini med sine over 400.000 Instagram følgere vil dele hele reisen på sin kanal og gi folk et innblikk i hvordan pengene brukes.



– Jeg tror det vil nå hjem til flere hjerter ved at man ser hva hver krone går til, forteller Meskini.



Profilene skal reise til Egypt for å pakke nødhjelp, forberede lastebiler med hjelp til Gaza og besøke sykehus og barnehjem hvor palestinere oppholder seg.

– Organisasjoner i andre land har prøvd dette og har sett at det skaper engasjement. Det når ut til enda flere når man får ser hva pengene går til. Dette handler om å opprettholde engasjementet for mennesker i nød, sier Boudaya.



Merker en endring i samfunnet

Krigen på Gaza har vekket stort engasjement i den norske befolkningen.

– Vi blir stadig flere som reagerer på at drap på sivile får fortsette.



Både Meskini og Boudaya er enige om at solidariteten har vokst.

– I starten så vi nesten bare bekjente i demonstrasjonene. Nå kommer det nye folk hele tiden, forteller de.



Folk har ukentlig samlet seg for å uttrykke sin solidaritet og kreve stopp i angrepene på sivile på Gazastripen. I Oslo har demonstrasjonene engasjert flere tusen.

– Vi drar til Egypt for dem, ikke oss. Jeg skal ikke se så mye som mulig, men hjelpe så mye som mulig. Det skal gjøres med etikk og moral, sier Boudaya.



MARKERING: Folk demonstrerer utenfor Stortinget mens stortingsrepresentantene debatterte forslag om å anerkjenne Palestina som stat inne i Stortingssalen. Foto: Ingvild Gjersjoe

Innsamlingsansvarlig i Innocents, Hossam Belkilani, ser også at engasjementet har vokst.



– Et så stort engasjement har jeg aldri sett før, sier Belkilani.

Til tross for internasjonale reaksjoner har det vært svært vanskelig å få nødhjelpen inn til Gaza.

– Det er utfordrende å få inn nødhjelpen, men vi får inn noe i samarbeid med andre organisasjoner, sier Belkilani.

Over 85 prosent av befolkningen er internt fordrevet på Gaza, ifølge tall fra Humans Rights Watch.



– Vi har valgt å samarbeide med flere profiler for å nå ut med budskapet om at Gaza trenger oss. Profilene kan nå ut til folk på en helt annen måte enn oss, sier han.



Israels blokade har gjort situasjonen for internt fordrevne kritisk, og nærmere 400. 000 opplever ifølge FN katastrofal hungersnød.



– Jeg har lenge tenkt at krigen snart vil stoppe. Jeg er sjokkert over at dette fortsatt pågår, sier Belkilani.