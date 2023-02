Kjemper for mannens liv og Russlands fremtid: – Ikke gi oss opp

Washington D. C. (TV 2): Krigsmotstanden i Russland er større enn mange i Vesten tror, sier Jevgenija Kara-Murza. Ektemannen hennes risikerer nå 24 år i fengsel for sin kritikk av Vladimir Putin.

BER OM STØTTE: Jevgenija Kara-Murza frykter for ektemannens liv i russisk fengsel. Hun håper på støtte fra verden. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

Da politikeren Vladimir Kara-Murza ble arrestert i Russland i april i fjor, skjønte kona Jevgenija at hun måtte ta over stafettpinnen.

Nå reiser hun verden rundt for å fortelle om ektemannens skjebne, og om den nye, mørke virkeligheten milioner av russere lever i.

– Jeg følte ikke jeg hadde noe valg, sier hun til TV 2 under en tilstelning i regi av Ronald Reagan-instituttet i Washington D.C. denne uken.

HÆRFØRER PÅ HJEMMEKONTOR: Vladimir Putin gjør flere og flere feilgrep og må forvente flere demonstrasjoner i tiden fremover, mener den russiske opposisjonsbevegelsen. Foto: Mikhail Klimentjev/ NTB.

– Verden må ikke gi oss russere opp. Det er mange russere som ikke er enige med Putin, som tar avstand fra hans politikk og gjør det de kan for å motarbeide regimet. Uansett hva slags tiltak de blir utsatt for, sier Jevgenija Kara-Murza.

Lyver om støtte til krigen

Meningsmålinger viser at russere flest tilsynelatende støtter Putins krigføring i Ukraina.

Gjennom hele det siste året har minst 70 prosent av de spurte svart at de er positive til invasjonen av nabolandet.

Meningsmålingene lyver nok ikke, men det er trolig at russerne som blir spurt gjør det, forklarer tidligere USA-ambassadør til Ukraina, John Herbst ved tenketanken Atlantic Council.

– Russerne er ikke idioter. Når noen ringer fra et meningsmålingsinstitutt, skjønner de godt at andre enn forskerne i den andre enden kan lytte til samtalen, sier Herbst til TV 2.

Jevgenija Kara-Murza er enig. Hun sier at det ikke er det minste rart at russerne ikke tar til gatene for å demonstrere mot krigen.

– Du kan få ti år i fengsel for å stå alene på gata med en plakat det ikke står noen ting på, eller for å poste noe kritisk om den russiske hærens krigsforbrytelser på nettet. Det er skremmende for folk, sier Kara-Murza til TV 2.

BRUTALT: Russisk politi slår brutalt ned på demonstrasjoner mot krigen. Her pågripes en kvinne under en anti-krigsmarkering i St. Petersburg 21. september 2022. Foto: Reuters.

Forgiftet, fengslet og fordømt

Hennes egen ektemann, politikeren Vladimir Kara-Murza, er et godt eksempel på hva Putins motstandere kan risikere.

I over 20 år har han kjempet for et mer demokratisk Russland.

To ganger døde han nesten etter å ha blitt forgiftet. Ifølge gravejournalister fra journalistkollektivet Bellingcat, var attentatmennene trolig tilknyttet den samme statlige drapskommandoen som brukte nervegift mot opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

I likhet med sin politikerkollega, nektet imidlertid Kara-Murza å gi opp sin kamp, og i april i fjor ble han arrestert. Han risiker nå opptil 24 år i fengsel for å ha uttalt seg kritisk om krigen og om Putin.

– Selvsagt frykter jeg for livet hans. To ganger har regimet forsøkt å rydde ham av veien, og jeg tror de ser på ham som en personlig fiende. Etter å ha forsøkt å drepe ham, setter de ham altså i fengsel, så det er klart jeg er bekymret, sier kona Jevgenija til TV 2.

SIKTET FOR HØYFORRÆDERI: Vladimir Kara-Murza risikerer 24 år i fengsel for å ha kritisert Putin og hans krigføring i Ukraina. Foto: Natalija Kolesnikova / NTB.

Motstand i det skjulte

Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner er nesten 20.000 russere det siste året blitt arrestert for å ha demonstrert offentlig mot krigen i Ukraina.

På grunn av streng statlig sensur, finner demonstrasjonene aldri veien til TV-skjermene, sier Natalija Arno, som er styreleder i organisasjonen Free Russia Foundation.

– Protestaksjonene foregår i det stille. Og det utføres mange sabotasjeaksjoner. Det er en aktiv undergrunnsbevegelse der, sier Arno til TV 2.

UNDERGRUNNSBEVEGELSE: Krigsmotstanden i Russland er større enn det folk i Vesten tror, sier Natalija Arno i Free Russia Foundation. Foto: Øystein Bogen / TV 2.

Til alle dem som kritiserer russerne for å være passive støttespillere til krigen, har hun dette budskapet:

– Vi ber verden være tålmodig med oss. Situasjonen er i ferd med å endre seg og Kreml gjør flere og flere feilgrep. Det vil komme flere demonstrasjoner så snart folk skjønner at regimet er i ferd med å svekkes.

Jevgenija kjemper nå en parallell kamp - for mannen Vladimirs liv, og for at verden ikke skal gi opp og glemme russernes ønske om frihet.

– For at vi skal få det, må regimet kollapse og Russland bli et demokrati. Da trenger vi støtte og solidaritet fra verden. Men det er vi selv som skal bygge et nytt og demokratisk Russland, sier Kara-Murza til TV 2.