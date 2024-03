Kjemper for at søsteren ikke skal bli glemt

TRAUME: Terroraksjonen 7. oktober i fjor og gisselsituasjonen som fortsatt ikke er avsluttet, er et stort traume for israelerne. Yarden Gonen venter på at søsteren skal slippe fri. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Helt inntil 23-åringen ble kidnappet, hadde familien Gonen kontakt med Romi på telefon.

De har et opptak der de kan høre terroristene fra Hamas diskutere om de skal ta henne med seg eller ei.

– De snakker om henne, og om at hun er i live. De diskuterer seg imellom om de skal ta henne med eller ikke. Som om hun er en byrde for dem, sier Yarden Gonen til TV 2.



Så hørte de ikke mer.

Ikke før etter at det hadde gått over 50 dager, fikk de livstegn. Da ble familien kontaktet av gisler som ble frigitt under uken med våpenhvile i november i fjor.

– De fortalte oss at de satt sammen med Romi. Det var fantastisk å få bekreftet følelsen vi hadde om at hun er i live og kjemper, sier Yarden.

I de over tre månedene som har gått siden forrige våpenhvile, har det vært stille.

– Usikkerheten jeg lever med, er på et nivå jeg aldri tidligere har opplevd. Det er en type stress som ikke bare sitter i kroppen, men i sjelen. Det er uutholdelig, forteller 30-åringen.



Kidnappet på musikkfestival



Romi Gonen var på musikkfestivalen Nova, vest for Negev-ørkenen da Hamas angrep 7. oktober 2023.

Om lag 1200 mennesker ble drept i terrorangrepet, og 360 av dem var festivaldeltakere.

I tillegg ble 253 israelere og utlendinger tatt som gisler. Senere har flere blitt frigitt eller befridd av israelske styrker.

Israels svar på det dødeligste terrorangrepet i landets historie, og den påfølgende krigen, har drept over 31.000 mennesker i Gaza, ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet. Krigen har også ført til en humanitær krise i Gaza.

MASSAKRE: Flere av festivaldeltakerne ble også kidnappet av Hamas, deriblant 23 år gamle Romi Gonen. Foto: Aage Aune/TV 2

Fortsatt befinner det seg i overkant av 130 gisler i Gaza. Av dem er det antatt at om lag 30 er døde.

Via de frigitte gislene har Yarden fått vite at Romi ble skadet under terrorangrepet.

– Hun har ikke fått skikkelig behandling, og hånden hennes fungerer ikke ordentlig. Den er i tillegg infisert, og som sykepleier er jeg fra meg av bekymring for at hun skal utvikle blodforgiftning eller noe slikt, sier Yarden.



– Men de frigitte gislene fortalte oss at Romi er sterk, og at hun tenker på oss hver dag. De sa hun hjalp andre med å holde motet oppe.

Kjemper for gislene

TV 2 treffer Yarden på den såkalte Gisselplassen i hjertet av Tel Aviv.

Her har det vokst frem et eget lite samfunn, der folk fra hele Israel kommer for å vise gisselfamiliene solidaritet.

Et langbord er dekket på til den tradisjonelle sabbatsmiddagen. For gislene som har kommet tilbake, er det dekket på med servietter, tallerkener og bestikk.

DAGSRASJON: Frigitte gisler har fortalt at de fikk et halvt pitabrød om dagen å spise. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Plassene til de som fortsatt sitter som gisler, er symbolisert ved et halvt pitabrød spikret ned i bordet.

I en ende av plassen er det bygget en replika av en Hamas-tunnel.

– Det er for å illustrere stedet der gislene befinner seg, forklarer Yarden.



Jevnlig holder gisselfamiliene aksjoner for å holde fokuset på gislenes skjebne oppe.



De har blokkert veien mellom Tel Aviv og Jerusalem, arrangert protestmarsjer, demonstrasjoner og stormet den israelske nasjonalforsamlingen.

– Det er deres måte å håndtere det på, sier Daniel Shek, som jobber i gislenes interesseorganisasjon, Families and Missing Families Forum.



– Men åpenbart er det også familier som er helt knust av hele situasjonen og som omtrent ikke forlater hjemmene sine.

– Gislene er førsteprioritet

Fredag kom Hamas med et nytt utkast til våpenhvileavtale.

Hamas' nye forslag innebærer en seks uker lang våpenhvile kombinert med utveksling av 42 av gislene som ble tatt i oktober mot løslatelse av palestinske fanger i israelske fengsler.

Utkastet inneholdt også en såkalt visjon for en fredsplan, som straks ble stemplet som «urealistisk» av Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Fredag ble planen diskutert i det israelske sikkerhetskabinettet, og Netanyahu gjentok da at det er uaktuelt å etterkomme kravet om tilbaketrekning fra Gaza før Hamas er nedkjempet en gang for alle.



PÅMINNER: Overalt i Israel blir folk minnet om gislene som fortsatt sitter i fangenskap hos Hamas. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Regjeringen sender likevel en delegasjon til Qatar for å diskutere forslaget.



Familieforumet mener det haster å få frigitt gislene, og mener det er viktigere enn målsettingen om å knuse Hamas.

– Krigen kan vinnes om seks måneder, men vi kan ikke vente på gislene i seks måneder. Gislene må være førsteprioritet, sier Shek i Hostages and Missing Families Forum.



STØTTEGRUPPE: Daniel Shek er talsperson for gisselfamilienes organisasjon. Foto: Tom Rune Orset

– For oss er det bare én prioritet, og den vil vi fortsette å kjempe for at skal være førsteprioritet for regjeringen også. Er jeg overbevist om at det alltid er tilfelle? Nei, det er jeg ikke.



Ekstra belastning

Som kvinne er det antatt at Romi Gonen er blant de øverste på listen for frigivelse dersom det blir enighet om en avtale.

For storesøster Yarden er all uvissheten og ryktene rundt forhandlingene en ekstra belastning.

– Håpet mitt stiger og håpet mitt synker på grunn av alt pratet om betingelser som endrer seg fra dag til dag.



– Men vi har lært oss til å skru av mediene når disse tingene begynner å tulle med hodene våre. Mye av det er bare rykter uansett, sier Yarden.

Og hun føler seg sikker på at hun vil få treffe Romi igjen.

– Jeg vet at hun vil bli løslatt. Jeg bare vet det.