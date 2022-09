Kjærestepar tiltalt for drapsforsøk på visepresident

Mannen som forsøkte å skyte Argentinas visepresident Cristina Kirchner i hodet, er tiltalt for drapsforsøk, går det fram av rettsdokumenter ifølge AFP. Også kjæresten hans er tiltalt, og enda en person er pågrepet.

Kjæresteparet er tiltalt for drapsforsøk på Argentinas visepresident. Foto: AFP / Telam / Scanpix

35 år gamle Fernando Sabag Montiel rettet en pistol mot Kirchner på kloss hold da hun hilste på støttespillere utenfor boligen sin i Buenos Aires 1. september. Nå er han tiltalt for drapsforsøk sammen med kjæresten sin. Også en tredje person, som skal være en venninne av kjæresten, er pågrepet i saken skriver CNN Latinamerika.

Skuddet kom ikke

Montiel rettet da en pistol mot ansiktet hennes på kloss hold, men skuddet gikk ikke av da han trykket på avtrekkeren. Hendelsen ble filmet. Montiel ble umiddelbart overmannet og arrestert.

Kjæresten Brenda Uliarte (23) ble pågrepet tre dager senere. Også hun er siktet for drapsforsøk.

Onsdag denne uken kom det frem at en tredje person er pågrepet i saken, sier kilder til CNN Latinamerika. Det dreier seg om en venninne av Uliarte, som er pågrepet på grunnlag av funn på Uliartes telefon.

Christina Fernandez de Kirchner takker Gud og jomfru Maria på en pressekonferanse torsdag. Foto: Charo Larosgiotia / AFP / Scanpix

Snakker ut for første gang

Torsdag uttalte Kirchner seg offentlig for første gang siden hendelsen. Hun takker Gud og Jomfru Maria for at hun er i live.

Myndighetene mener attentatet var planlagt på forhånd, men de har ikke etablert noe tydelig motiv. 69 år gamle Kirchner er tidligere president i Argentina, og har sterk støtte blant basen av tilhengerne av sentrum-venstre-bevegelsen peronisme.

Hun er imidlertid ditto mislikt av sine politiske motstandere, og er involvert i en opphetet korrupsjonssak fra hennes tid i embetet.