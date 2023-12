Kirurg: – De forsto allerede før jeg hadde sagt noe

Leger Uten Grenser og Røde Kors slår alarm om at de stadig oftere rammes av angrep.

De frykter at helsevesen skal bli legitime mål i krig og konflikt, og viser til dokumentasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO).



WHO har registrert 335 angrep mot helsevesen i krigen mellom Hamas og Israel, og over tusen angrep mot helsevesen i Ukraina.

Det vil ildsjeler fra Bergen gjøre noe med.

HMM Helsehjelp Ukraina vil forhindre at raketter treffer dem som skal redde de sårede.



– De risikerer livet sitt hver eneste dag. Det føles unaturlig å ikke hjelpe om man kan, sier initiativtaker Paal Christian Mowinckel.

Har blitt angrepet

Fredag sendte HMM Helsehjelp Ukraina derfor en helt spesiell kolonne fra Bergen til Ukraina – til en verdi av 30 millioner kroner.



– Vi har elleve kjøretøy med relativt nye biler som skal frakte soldater fra frontlinjen til nærmeste sykehus. I tillegg sender vi en mobil tannhelseklinikk og en mobil klinikk for blodtransfusjon, sier initiativtaker Tor Fredrik Müller.

Allerede har stiftelsen donert medisinsk utstyr til over 100 millioner kroner. Inkludert flere mobile operasjonsstuer.



Etter meldinger om angrep, tar de nå ekstra grep.

– Vi har utstyr som har blitt angrepet. Blant annet biler vi tidligere har kjørt ned til Ukraina. Derfor installeres nå alle biler med spesialdekk og antidronesystem, som skal gjøre at de ikke treffes av russiske droner, forklarer Müller og slår fast:



– Helsepersonell skal ikke angripes, og de som skades skal ha mulighet til å overleve.

Kirurg Anna Tribis: – De så meg i øynene og spurte

Stiftelsens ukrainske kirurg, Anna Tribis, har selv vært ved fronten og sett krigens brutalitet.

– Det som gjorde sterkest inntrykk på meg var soldatenes øyne og vilje, forteller hun.

I de mobile operasjonsstuene behandles over 100 soldater hver eneste dag, opplyser stiftelsen.

Tribis kom ansikt til ansikt med flere av dem, og måtte tidvis gi svært tunge beskjeder.

– Flere soldater jeg behandlet så meg rett inn i øynene, og jeg visste at de forsto allerede før jeg hadde sagt noe.

PREGET: Kirurg Anna Tribis har nylig selv kommet hjem fra Ukraina, hvor hun ga medisinsk hjelp til ukrainske soldater. Foto: Frode Hoff / TV 2

Kirurgen, som til daglig jobber på Haukeland Universitetssykehus, blir tydelig preget av minnet.

– De forsto at de hadde blitt invalidisert for resten av livet, men likevel så de meg inn i øynene og spurte: «Har jeg fortsatt beina, eller ikke?»

– Hva svarte du da?

– Jeg måtte svare ærlig. Jeg svarte: «Nei, dessverre». Men da svarte de: «Ikke si dessverre. Det er for mitt land».



30 MILLIONER: Tor Fredrik Müller og Paal Christian Mowinckel forbereder forsendelsen til en verdi av 30 millioner. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Frykter å bli glemt

Med kolonne gjennom Bergen by fredag, ville HMM Helsehjelp Ukraina få folk til å tenke på krigen som raser videre i Ukraina.

– Vi kan ikke se på denne uretten som skjer. Denne krigen kunne like gjerne ha vært her i landet, om vi ikke hadde vært med i Nato, sier Tor Fredrik Müller og legger til:

– Tidligere var vi fotballtrenere og håndballtrenere. Nå som barna har blitt voksne, kan vi bruke all vår fritid og mer til på å hjelpe.

Etter nærmere 650 dager med krig, frykter ukrainere at verden skal slutte å bry seg.

– De er livredde for at vi skal miste fokus, og andre. Det hører vi ofte, forteller Müller.

– Direkte trygler de og ber oss om å ikke glemme dem. Og det har vi lovet dem at vi ikke skal, slår Paal Christian Mowcinkel fast.

FRYKT: Paal Christian Mowinckel og Tor Fredrik Müller forteller hvordan ukrainere frykter å bli glemt av verdenssamfunnet. Selv lover de å fortsette med medisinsk hjelp. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Hele Bergens prosjekt

Müller og Mowinckel understreker at alt de samler inn, går uavkortet til Ukraina.

Selv bruker de mye av egen lommebok og tid på arbeidet, men forteller med iver at HMM Helsehjelp Ukraina har blitt «hele Bergens prosjekt».

– Næringslivet i Bergen har virkelig stilt opp, og fortsetter å gjøre det tross et trådt marked. Bilene vi nå sender ned skal særlig Sandven AS ha stor takk for, noe jeg synes er ekstra imponerende ettersom bilbransjen er i fall, sier Müller og tilføyer:



– Noe av det vi er mest takknemlige for, er hvordan folk sitt engasjement også er vedvarende. Slik som vår hovedsponsor Sparebanken Vest.

PÅ VEI TIL UKRAINA: Hovedsponsorene bak kolonnen til 30 millioner, påtok seg oppgaven å kjøre hvert sitt kjøretøy ned til Ukraina. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Fem millioner gjennom to år

Konserndirektør Siren Sundland i Sparebanken Vest, forteller at banken får utallige forespørsler om å bidra til diverse organisasjoner hvert eneste år.

Det har likevel vært en enkel avgjørelse å kunne bidra med fem millioner gjennom to år til HMM Helsehjelp Ukraina.

– De ukrainske soldatene kjemper ikke bare for sitt demokrati, de kjemper også for vårt. Det å vise at vi over tid står opp for hverandre og hjelper hverandre, tror jeg er avgjørende for dem som ofrer alt i felten. Vissheten om at det finnes folk i andre deler av Europa som vil bidra, sier Sundland.



Aksjonen med å skape oppmerksomhet med kolonne gjennom Bergen by, er også noe Sundland berømmer.

– I en dyster tid for verden klarer HMM Helsehjelp Ukraina å skape en fellesskapsfølelse. Kolonnen fra Bergen demonstrerer tydelig at uansett trusselbilde, er det vilje til å kjempe for demokratiske strukturer som beskytter alle.