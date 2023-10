Kirke kollapset – minst ti døde

JOBBER MOT KLOKKEN: Det pågår en intenst redningsaksjon etter at en kirke kollapset i Mexico natt til mandag norsk tid. Foto: Jose Luis Tapia / AP

Et tak falt ned under en messe i en kirke i delstaten Tamaulipas i Mexico søndag.

Det var rundt 100 personer i kirken i kystbyen Ciudad Madero da den kollapset, opplyser politiet i delstaten. Rundt 30 personer satt fastklemt under bygningsmassene mens redningsmannskapene jobbet med å få dem løs.

Noen timer etter hendelsen opplyser en talsperson for sikkerhetstjenesten i regionen til nyhetsbyrået AP at ti personer så langt er bekreftet omkommet. 60 er meldt skadet.

Et overvåkingskamera i nærheten fanget opp kollapsen til bygget, som er en mursteinskonstruksjon med betongtak. Filmen viser at taket faller rett ned, og veggene innover.

Se øyeblikket kirken kollapser her:

Byens ordfører, Adrian Oseguera, opplyser til den mexicanske avisa Reforma at et barn er blant de omkomne.

På bilder fra stedet kan man se innsiden av kirken som kollapset søndag. Bildene viser store ødeleggelser og at taket på kirken nærmest er i kontakt med kirkebenkene i rommet.

Kollapsen skyldes trolig skyldes en svikt i bygningsstrukturen.



PÅ INNSIDEN: Det var under en messe i kirken at bygningen plutselig kollapset. På bildet ser man noen av kirkebenkene på innsiden av kirken. Foto: Jose Luis Tapia / AP

Baby til sykehus

Biskop José Armando Alvarez i bispedømmet Tampico sier at taket på kirken kollapset mens menigheten mottok nattverd, melder nyhetsbyrået AP.

Bispedømmet i Tampico har publisert en liste over rundt 50 personer som er fraktet til sykehus med skader etter ulykken. Blant dem er en fire måneder gammel baby og tre barn i alderen fem til ni år.

Bilder fra stedet viser at en større del av taket har kollapset.

JOBBER MOT KLOKKEN: Det pågår en intenst redningsaksjon etter at en kirke kollapset i Mexico natt til mandag norsk tid. Foto: AFP

Det ble satt inn hunder i søket etter å lete fram de savnede personene fra Santa Cruz-kirken.

En video fra stedet publisert av regionavisen Vox Populi Noticias viser sivile og redningsarbeidere som prøver å hjelpe folk ut fra ruinene. Nasjonalgarden, sivilforsvaret og Røde Kors bidrar i arbeidet, ifølge politiet.

Prøver å løfte taket

Bilder fra stedet viser et relativt tynt, støpt betongtak som ligger oppå kirkebenker i deler av det sammenraste bygget. Det åpner muligheten for at det er luftrom hvor overlevende kan ligge.

Bilder myndighetene har sendt ut, viser også forsøk på å løfte opp deler av det sammenraste taket.

– Arbeidet pågår fortsatt med å hente ut folk som befinner seg under bygningsmassene. Dette er en veldig vanskelig tid, sier biskopen i en innspilt uttalelse.

Kirken ligger i kystbyen Ciudad Madero, drøyt 40 mil fra hovedstaden Mexico city.