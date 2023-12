Kims sterke advarsler: – Viser hans selvtillit

Nyttårsaften talte Nord-Koreas leder Kim Jong-un til sentralkomiteen i landets eneste parti: Koreas arbeiderparti.

Der kom han med en rekke advarsler:

Gjenforening med Sør-Korea er ikke lenger mulig.

Nordkoreanerne forbereder seg på krigen – og den kan bryte ut når som helst.

I 2024 skal Nord-Korea fortsette utvikling av militæret, og av atomvåpen.

Nord-Korea vil skyte opp tre nye spionsatellitter i 2024.

Professor Vladimir Tikhonov underviser i Koreastudier på Universitetet i Oslo. Han sier talen kan oppfattes om et uttrykk for nyvunnet selvtillit – etter møter med Russlands president Vladimir Putin.

– Det finnes ikke så mye grunn for optimisme. Man ønsker seg mer fredfulle tegn for det nye året, sier Tikhonov til TV 2.

Smisker med Putin

– Når jeg leser det Kim snakker om, kan man observere at hans nære relasjoner med Putin hjelper hans selvtillit. Det ser man om man sammenligner hans møte etter møtet de hadde, sier professor Tikhonov.

Putin og Kim møttes i september i Russlands fjerne Østen. Da lovet Kim at han «støtter alle Putins avgjørelser».

– Kan Kim ha fått garantier?

– Garantier … Han fikk noe, det er sikkert, svarer Tikhonov.

VENNER: Kim Jong-un og Vladimir Putin ved Vostosjny-kosmodromeen i Amur oblast i september. Foto: KCNA via REUTERS

Han forklarer hvordan Nord-Korea den siste tiden har gitt uforbeholden støtte til Russland.

– Det får man et klart bilde av når man leser den nordkoreanske avisen Rodong Sinmun, sier professoren og fortsetter:

– Det er sjeldent at en stat godkjenner slikt som Russland gjør. Selv Kina har aldri akseptert Russlands annektering av Ukraina. Det har Nord-Korea godkjent. Det har ikke skjedd ofte de siste 100 år at en stat har gått god for en slik annektering, sier han

– Smisker Kim med Putin?

– Ja, veldig mye. Putin står mye sterkere nå. Det er ikke særlig grunn til optimisme, sier Tikhonov.

Frykten for krig

I talen til partiet sier Kim at landet skal forberede seg på å utslette Sør-Korea.

Skulle det komme til krig mellom nord og sør på Koreahalvøya, er Tikhonov tydelig på at det sørkoreanske militæret er sterkest – men at Nord-Korea har enkelte fordeler.

– De har sine trumfkort: Artilleri veldig nært Sør-Koreas hovedstad Seoul, som potensielt kan ødelegge hele hovedstadsområdet, helt ned til Cheonan, sier Tikhonov.

Han lister i tillegg opp atomvåpen og spesialstyrker som nordkoreanske trumfkort.

– Det vil være snakk om store tap på begge sider, sannsynligvis flere titusen folk vil dø på begge sider. Men de sivile tap vil være langt større på sørkoreansk tide, sier professoren.

GRANATILD: Nordkoreanske artillerivåpen testes angivelig på ukjent mark i Nord-Korea i dette bildet publisert av Nord-Koreas partipresse. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Størst usikkerhet de neste årene, knyttes til spørsmålet om hvorvidt Kina vil gå til krig over Taiwan. Professor Tikhonov mener dette, sammen med store spenninger i verden for øvrig, er hva Kim snakker om når han sier at «krig kan bryte ut».

– Jeg tror ikke vi skal tolke ham helt bokstavelig. Vi trenger ikke å få panikk og tenke at det blir krig i morgen.

– Situasjonen er uforutsigbar i den neste femårsperioden. Nord-Korea signaliserer at de kan være del av en eskalering, og forbereder seg, forklarer Korea-eksperten.

VÅPENTEST: Kim Jong-un følger testoppskyting av et kryssermissil i sommer, ifølge KCNA. Foto: KCNA via REUTERS

I en krig med Taiwan, kan Nord-Korea hjelpe Kina også uten å selv gå aktivt inn med styrker. De kan bistå både med produksjon av ammunisjon, og ved å la kinesiske styrker angripe fra Nord-Korea, mot amerikanske styrker baser i Sør-Korea.

– At Nord-Korea vil spille en viss rolle er ganske sikkert, slår han fast.

– Nå er de fremmede

Tikohonov mener det er enkelte nye toner i Kims tale til partiet.

– At man ikke lenger ser et håp om gjenforening med sør, ser ut til å være Nord-Koreas nye linje. Det er interessant, sier Tikhonov.

Han viser til at nordkoreanerne i sine kommunikeer stadig oftere omtaler Sør-Korea som «Republikken Korea», og ikke som en del av ett Korea.

– De anerkjenner implisitt at Sør-Korea er en separat stat, og viser at de ikke har håp om at staten kan gjenforenes på Nord-Koreas premisser. Nord og sør kan ikke bli ett folk igjen i forutsigbar fremtid. Forskjellene er for store, forklarer professoren.

VIKTIG MØTE: Kim Jong-un ankommer partiets årsavslutning i dress og slips. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Utviklingen gjør at Sør-Korea ikke lenger kan være trygg på naboen i nord – i den grad de tidligere har kunnet være det.

– Det er en trussel. Sørkoreanerne kan ikke stole på at nordkoreanerne skal være barmhjertige overfor dem. Nå er de fremmede for hverandre, mener han.