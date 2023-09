Kim møter Putin – dette er ekspertens to scenario

Kim Jong-un har ankommet Russland på sin første utenlandsreise siden pandemien. Kremls talsmann, Dmitrij Peskov, sier Kim er i landet for å delta på et stort møte, og at det også er aktuelt for Putin å møte Kim på tomannshånd.

Våpen-forhandlinger

Hva de to skal snakke om er ikke offentlig kjent, men det er grunn til å tro at de vil diskutere muligheten for at Nord-Korea kan forsyne Russland med sårt trengt ammunisjon til krigen mot Ukraina.

ALLIERTE: Kim Jong-un og president Vladimir Putin møttes sist i april 2019. Foto: Alexander Zemlianichenko

Etter halvannet år med krig, begynner ammunisjonslagrene til Russland å gå tomme. Nord-Korea, som grenser til Russland helt i øst, sitter på enorme lagre av raketter, artilleri og ammunisjon som brukes til å avskrekke Sør-Korea.

– Spørsmålet er hvor mye Nord-Korea er villige til å avse. Og til hvilken pris, sier asiaforsker Stein Tønnesson ved institutt for fredsforskning (Prio), til TV 2.

– Nord-Korea har ikke ny teknologi å bidra med, men masse ammunisjon som passer til de russiske våpensystemene, sier han.

Nord-Korea har vært totalt isolert siden pandemien, og det har gått hardt ut over den nordkoreanske befolkningen.

Kan få avansert teknologi

– I retur kan Nord-Korea få mat og olje. Men de kan kanskje også få tilgang til avansert russisk teknologi for strategiske raketter, satellitter og ubåter, sier Tønnesson.

SEREMONI: Kim Jong-un forlot Pyongyang søndag. Foto: KCNA

Nord-Korea har stilt seg bak Russland i krigen mot Ukraina, og amerikanske etterretningskilder har hevdet at Nord-Korea allerede har levert ammunisjon til Russland.

En våpenavtale mellom Nord-Korea og Russland kan gi Russland en solid boost i krigen mot Ukraina.

Forsker Stein Tønnesson er forsker i Prio, og spesialist på Nord-Korea. Bilder tatt under Arendalsuka 2018. Foto: Terje Pedersen/NTB

Nord-Korea bygger sterkere bånd til Russland, mens Sør-Korea støtter Ukraina og styrker alliansen til USA. På denne måten knyttes Ukraina-krigen til konflikten mellom de to koreanske statene.

Kinas to scenarioer

Oppi dette kommer stormakten Kinas rolle. Tønnesson sier at han er usikker på hva Kina og president Xi Jinping mener om det som skjer på møtet i Vladivostok, men han ser for seg to scenario.

– Den ene muligheten er at Kina er glad for at Nord-Korea hjelper Russland fordi det fritar Kina fra å gjøre det selv. Hvis Xi hjelper Russland med våpen, vil Vesten reagere med sanksjoner. Det ville rammet en allerede presset kinesisk økonomi, sier Tønnesson.

– Den andre muligheten er at Xi misliker Nord-Koreas støtte til Russlands krig i Ukraina, fordi den bidrar til å forlenge en krig han vil at Russland skal avslutte så snart som mulig.

Tønnesson håper det siste scenarioet ligger nærmest sannheten, men frykter at det første har mer for seg.

Kim forlot Pyongyang i sitt pansrede tog søndag. Reisen til Vladivostok tar om lag 20 timer i toget, som er så tungt at det bare holder 60 kilometer i timen i snittfart.

Med på reisen er også nordkoreanske militærtopper, regjeringsråder og tjenestepersoner innen våpenproduksjon og romteknikk.

Ingen uavhengige journalister er med på Kims tur til Russland, så alt man får vite fra reisen og møtet med Putin kommer fra statskontrollerte byråer.

GRENSEN: Dette bilde av det pansrede toget ble tatt nærheten av Khasan, 127 kilometer fra Vladivostok. Foto: Telegram/@primamedia

Putin ankom mandag Vladivostok, hvor det fram til onsdag pågår et internasjonalt økonomisk forum. Byen ligger rundt 13 mil fra grensa til Nord-Korea.

USA advarer på det sterkeste Nord-Korea mot å forsyne Russland med våpen og ammunisjon til bruk i sin krigføring.

– Verdenssamfunnet vil sørge for at de vil måtte betale prisen for det, sier president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan.

– USA vil se etter muligheter til å fraråde dem fra å gjøre dette, legger han til.

LANGVARIG RELASJON: Russisk bistand var avgjørende for Nord-Korea fram til Sovjetunionens kollaps på begynnelsen av 1990-tallet. Her ser vi et bilde fra 1984 da Nord-Koreas leder Kim Il Sung hilser på lederen for kommunistpartiet i Sovjetunionen, Konstantin Chernenko Foto: KCNA via AP

Eksport av våpen fra Nord-Korea til Russland vil være et brudd på en FN-resolusjon som forbyr nordkoreanerne å importere eller eksportere våpen.

Forholdet mellom Moskva og Pyongyang går helt tilbake til opprettelsen av Nord-Korea i 1948, da sovjetiske tjenestemenn bidro til å sette inn Kim Il-sung, farfaren til dagens Kim, som landets første leder.