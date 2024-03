Kim Kardashian saksøkes for «knockoff»-møbler

Grunnlaget for søksmålet er en YouTube-video fra 2022.

I 2022 postet Kim Kardashian og hennes hudpleiemerke Skkn en video på Youtube hvor seerne ble tatt med på en omvisning av kontoret til merket.

Det er denne videoen som har ført til at Judd Foundation nå saksøker stjernen. Kardashian viser nemlig frem et bord med stoler som hun påstår er designet av den avdøde minimalistiske samtidskunstneren Donald Judd, skriver CNN.

– Disse Donald Judd-bordene er virkelig fantastiske og går helt i ett med setene, sier Kardashian i videoen.

Judd Foundation mener at dette er en replika eller en «knockoff» av Judds design.

Ikke autentiske

Judd Foundation, en ideell organisasjon dedikert til å beskytte den avdøde designerens arbeid og arv, saksøker TV-stjernen og California-baserte Clements Design.

I sitt søksmål, anlagt onsdag, hevder stiftelsen at Clements Design solgte Kardashian «knockoff-versjoner» av Judds «La Mansana Table», som selges for $90.000, og «Chair 84», som selges for $9.000.



SAKSØKES: Dette er møblene Kim Kardashian nå saksøkes for. Videoen er tilsynelatende blitt gjort privat etter søksmålet. Foto: Skjermbilde: Judd Foundation mot Clements Design

«Bordet og stolene som vises i Kardashian-videoen er ikke autentiske Donald Judd» heter det i søksmålet, og legger til at bordet og stolene er «to av Mr. Judds mest kjente design.», skriver The Washington Post.



Judd var kjent for minimalistisk design med rene former og industrielle materialer.

Villedet publikum

Stiftelsen hevder at både Kardashian og Clements Design, interiørdesignfirmaet hun jobbet med i utformingen av Skkn-kontoret, har villedet forbrukere til å tro at dette er Donald Judd-design.

– Disse imitasjonene er av dårlig kvalitet, som er maskert som autentiske Donald Judd-bord og -stoler, skader Donald Judd-merket, hevdes det i søksmålet.

Videre står det at disse møblene av lavere kvalitet kan feilaktig assosieres med Donald Judd-merket.

Clements Design, ifølge rettsarkivet, sier at de aldri hevdet at bordene og stolene var Donald Judd, og ønsket at stiftelsen ville løse problemet direkte med Kardashian.

I en uttalelse gitt til CNN sa designfirmaet at det de produserte for Kardashians kontor hadde «åpenbare nøkkelforskjeller» til Judds design.

Stiftelsen hevdet at de tilbød å erstatte de bordene og stolene med autentiske møbler til en rabatt hvis Kardashian trakk tilbake og redigerte videoen, hevder søksmålet.

Representanter for Kardashian tilbød seg å promotere Judd Foundation i et innlegg på sosiale medier, som stiftelsen avviste, og tilbød seg også å trekke tilbake videoteksten, men ikke fjerne videoen, hevder søksmålet.