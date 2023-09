Kim Jong-Un på besøk i Russland

Kim ankom tirsdag den russiske byen Khasan med sitt pansrede tog.

Han siteres av det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA på at besøket er en klar manifestasjon av posisjonen til Koreas arbeiderparti (WPK), samt hvor sterkt Nord-Korea prioriterer samarbeidet med Russland.

Ifølge medier i Japan og Sør-Korea er et møte med Vladimir Putin planlagt på det russiske romsenteret Vostotsjnyj kosmodrom.

Det japanske nyhetsbyrået Kyodo siterer en anonym russisk tjenesteperson på at møtet ventes å skje på basen onsdag ettermiddag.

Hva de to skal snakke om er ikke offentlig kjent, men det er grunn til å tro at de vil diskutere muligheten for at Nord-Korea kan forsyne Russland med sårt trengt ammunisjon til krigen mot Ukraina.



TOK TOGET: Kim Jong-Un ankom Russland tirsdag i sitt pansrede tog. Foto: AP

Møtt av guvernør

I Khasan tirsdag ble Kim i første omgang tatt imot til orkestermusikk på togstasjonen av guvernør Oleg Kozjemjako i regionen Primorskij Kraj.

Med på reisen er også nordkoreanske militærtopper, regjeringsråder og tjenestepersoner innen våpenproduksjon og romteknikk. Fra Russland deltar også forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Kim skal også ha møte med Putin på tomannshånd.

Washington og dets allierte har uttrykt bekymring for at Kim og Putin skal diskutere handel av våpen som kan brukes i Russlands krigføring i Ukraina.

– Humanitær hjelp

Både Pyongyang og Moskva har nektet for at det er noen slik våpenforsendelse på gang.

2019: Forrige gang Kim og Putin møttes var før koronapandemien i 2019. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Putin er i starten av uka i Vladivostok for å delta i et økonomisk forum, og han har deretter varslet et besøk på oppskytingsbasen.

Hans talsmann, Dmitrij Peskov, sier de to landene skal ha forhandlinger seg imellom, uten å spesifisere om hva. Humanitær hjelp til Nord-Korea og sanksjonene fra FNs sikkerhetsråd som rammer Pyongyang kan også komme opp på møteplanen, ifølge russiske talspersoner.