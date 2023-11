Kenzi (4) skrek og lurte på hvor armen hennes var

MISTET ARMEN: Kenzi al Madhoun (4) overlevde et israelsk bombeangrep 1. november, men fikk en arm revet av, et bein ble knust og hun fikk en brist i hodeskallen. Foto: Abdel Kareem Hana / AP / NTB

Over 4000 palestinske barn er drept på krigens 30 første dager, ifølge helsemyndighetene som styrt av Hamas. Helsevesenet på Gazastripen arbeider under umulige forhold, og har tatt imot over 25 000 sårede. En stor andel er barn.

Bak de enorme tallene, finnes navn, historier og drømmer.

Her er noen av dem.

Majid Souri (7)

– Eksplosjonene skremte ham sånn, sier Majids far, Ramez Souri (45) til nyhetsbyrået AP.

Sjuåringen savnet å spille fotball med skolekameratene. Han var knust over at krigen satte en stopper på den årlige familieturen til Nasaret.

Når det ble bombet var han livredd.

– «Pappa, hvor kan vi dra?» Han spurte meg om og om igjen, forteller faren.

Familien. som tilhører den kristne lille minoriteten på Gazastripen, fant ut at de kunne dra til den greskortodokse kirken, St. Porphyrius i Gaza by.

Majid roet seg ned i kirken. De ba og sang sammen med andre som søkte tilflukt der.

SØKTE TILFLUKT I KIRKE: Kristne palestinere søkte tilflukt i en greskortodoks kirke i Gaza by, men ble rammet av israelske luftangrep 20. oktober. Foto: Mohammes al-Masri / AP / NTB

20. oktober traff granater klosteret. 18 personer ble drept, der iblant Majid og to av søstrene hans, Julie (9) og Soheil (15).

Majid ble funnet under ruinene. Han holdt fremdeles armene sine rundt morens nakke. Ansiktet hans var brent opp.

– Barna mine ville bare ha fred og stabilitet, sier Souri med bristende stemme.

– Jeg ville bare at de skulle ha det bra.

IDF hevdet målet var et Hamas-hovedkvarter like ved.

GAZASTRIPEN: Ifølge Redd Barna er det drept flere barn på Gazastripen de siste fire ukene, enn i alle andre konflikter i verden samlet gjennom hele 2022. Foto: Mohammed Dahman / AP / NTB

Aseel Hassan (13)

– Aseel var så flink på skolen, sier Hazem Bin Sead (42) til nyhetsbyrået AP.

Faren forteller at datteren likte klassisk arabisk poesi, og kunne alle de rigide reglene for dem på rams. Hun kunne også analysere de mystiske metaforene som ble brukt i det rike språket.

Når krigens bombinger kom så nær at veggene ristet, leste hun berømte dikt fra en irakisk dikter som levde for tusen år siden.

– Hver gang jeg spurte henne hva hun ville gjøre når hun ble stor, pleide hun bare å svare: «lese», sier Saeed.

– Diktene var Aseels flukt.

19. oktober ble familiens leilighet i Deir al-Balah truffet av luftangrep. Aseel og hennes 14 år gamle bror Anas, ble drept.

DEIR AL BALAH: Barn ser på fiskere som ordner garnet på stranden ved Deir al Balah som ligger sentralt på Gazastripen. Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

Kenan og Neman al-Sharif (18 måneder)

FN-ansatte Karam al-Sharif kunne nesten ikke snakke onsdag mens han knelte over barna sine på likhuset.

Joud (5), Tasnim (10) og tvillingene Kenan og Neman (18 måneder) er alle døde.

Faren hulket mens han klemte Kenan og sa farvel. Neman er fremdeles ikke funnet i ruinene av det seks etasjers huset i flyktningleiren i Nuseirat.

– De fikk ikke nok tid her, sier Sami Abu Sultan. Han er barnas onkel og farens bror.

LEKER: Barn leker i et utbrent bilvrak i Nuseirat flyktningeleir sentralt på Gazastripen torsdag denne uken. Foto: Mahmoud Hams / AFP / NTB

Mahmoud Dahdouh (16)

25. oktober var Al Jazeeras Gaza-sjef på jobb som vanlig.

Kanalen livestreamet da den kjente reporteren Wael Dahdouh fikk vite at kona, datteren (6) barnebarnet (0) og sønn (16) var drept i at av angrepene han selv hadde rapportert fra.

– Du ville bli journalist, hulket Dahdouh over kroppen til sin døde sønn Mahmoud.

Mahmoud gikk på den sekulære amerikanske internasjonale skolen i Gaza by. Han ville bli engelskspråklig reporter. Han øvde seg på bruk av kamera og publiserte egne klipp på YouTube.

På et klipp som ble publisert få dager før han døde, kan man se Mahmoud og søsteren rapportere etter tur.

– Dette er den tøffeste og voldeligste krigen vi har hatt i Gaza, sier Mahmoud i klippet mens han gestikulerer mot kamera.

På slutten av klippet ser begge søsknene rett inn i kamera.

– Hjelp oss å holde oss i live, sier de samtidig.

Barn betaler høyest pris

Ifølge de hamaskontrollerte helsemyndighetene på Gaza har mer enn 3600 barn blitt drept siden krigens start.

DØD: En far bærer bort ett av sine barn 31. oktober. Foto: Ahmed Zakot / Reuters / NTB

2001 av barna var under 12 år og 615 under tre år, ifølge en gjennomgang gjort av AP.

I tillegg er tusenvis skadet, og mange savnet i ruinhaugene.

Nesten halvparten av den tett befolkede Gazastripen er barn under 18 år, og de utgjør 40 prosent av de drepte.

Mange skadde for livet

Adam al-Madhoun sitter på Al Aqsa-sykehuset i Gaza by og trøster sin fire år gamle datter Kenzi. Hun fikk armen revet av i et bombeangrep onsdag.

Han fikk først beskjed om at datteren var død. Men da hun ble funnet i ruinene, var hun i live.

Hun våknet skrikende på sykehuset og spurte hva som hadde skjedd med armen som var borte.

– Det kommer til å koste mye å gi henne et normalt liv, sier faren.

HOS DATTEREN: Adam al-Madhoun fikk først beskjed om at datteren var død. Hun ble imidlertid funnet hardt skadet i ruinene. Foto: APTN

– Kenzi er i samme situasjon som mange andre barn på Gazastripen. Noen har mistet en kroppsdel, andre døde. Det er ikke noe beskyttelse av sivile her, sier han til AP.

Israelske barn også drept

Israelske barn er også drept. Under terrorangrepet 7. oktober ble mange små barn brutalt slaktet ned av Hamas-krigere.

Det er også minst 30 barn blant de som ble kidnappet og holdes fanget på Gazastripen. Ingen av barna som holdes gissel er så langt løslatt.

Israels forsvar (IDF), sier de angriper terrormål og infrastruktur, og hevder at sivile blir skadelidende fordi Hamas bruker dem som menneskelige skjold.

De hevder også at mer enn 500 raketter skutt opp fra palestinsk side har feilet og falt ned på Gazastripen.

RAKETTER: Raketter fyres opp fra Gazastripen mot Israel torsdag 19. oktober. Foto: Mohammed Dahman / AP / NTB

– Gaza er en gravplass for barn

Flere barn er drept her de siste tre ukene, enn i alle andre konflikter i verden samlet i hele 2022, ifølge Redd Barna.

– Det er en forbannelse å være forelder i Gaza, sier Ahmed Modawich (40).

Snekkeren fra Gaza by sier livet ble knust da hans åtte år gamle datter døde i israelske angrep i mai.

Talsmann for Unicef, James Elder, sier Gazastripen har blitt et sant helvete for alle som bor der, og spesielt for de 1,1 millioner barna.

– Gaza har blitt en gravplass for tusenvis av barn, sier Elder til AP.



I tillegg til bombing og traumer er det akutt mangel på vann som også truer liv.