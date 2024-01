Kenneth Smith ble henrettet med nitrogengass

For første gang har en dødsdømt fange i USA blitt henrettet med en ny, omstridt metode.

Kenneth Smith (58) har sittet på dødscelle i Alabama i 35 år. Han har allerede overlevd ett henrettelsesforsøk.

Da han etter planen skulle henrettes i 2022, ble den avbrutt i siste minutt fordi personellet mislyktes i å koble til en intravenøs kanyle i Smith sin arm.

De prøvde så å plassere kanylen i hånden og i en blodåre nær hjertet til Smith. Da heller ikke dette gikk, ble det besluttet at henrettelsen skulle utsettes.

Siden den gang har Smith ventet på den neste henrettelsen. Mange har protestert mot nattens henrettelse, og mener 58-åringen på inhumant vis behandles som en prøvekanin for myndighetene.

Natt til fredag ble han ført inn i dødskammeret på nytt. Under henrettelsen ble det brukt nitrogengass, skriver AP. Smith er dermed den første dødsdømte personen i USA som har blitt henrettet gjennom denne metoden.

Han ble erklært død klokken 20.25 lokal tid.

Kveles

Henrettelsen skjer ved at den dødsdømte påsettes en maske, som gjør at han puster inn rent nitrogen. Mangelen på oksygen gjør at personen vil besvime, og deretter dø.

DØD: Kenneth Smith er dømt til døden etter et leiemord i 1988. Natt til fredag norsk tid ble han henrettet. Foto:. Foto: Alabama Department of Corrections / AP / NTB

Hvorvidt personen vil lide på veien dit, er kritikerne og tilhengerne uenig i.

– Det er omstridt fordi man ikke aner hvordan metoden faktisk virker på mennesker, sa generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs overfor TV 2 torsdag.

De reagerer kraftig på den nye metoden, som de frykter kan bli den nye hovedmetoden for henrettelse i USA.



«STOPP»: Aktivister som er mot dødsstraff har plassert ut skilt langs veien på vei til Holman Correctional Facility i Atmore, Alabama, hvor henrettelsen av Kenneth Smith ble utført. Bildet ble tatt før Smith døde den 25. januar. Foto: Kim Chandler / AP / NTB

Metoden er ifølge CNN godkjent i tre amerikanske stater, men den har ikke blitt tatt i bruk i USA før natt til fredag.

– Noen sier dette kan føre til at man får voldsomme kramper, og stritter imot fordi man rett og slett ikke får puste, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge til TV 2.

Fikk ta farvel

I timene før Smith ble henrettet torsdag, fikk han ta farvel med familie og venner, samt en spirituell veileder han har hatt kontakt med den siste tiden.

– Han er livredd for torturen han kan risikere å føle, men han er også fredfull. En av tingene han fortalte meg er at han endelig kommer seg vekk, sier Jeff Hood, Smith sin spirituelle veileder.

58-åringen fikk velge et siste måltid før han døde. Da spiste han egg, T-bensteik, toast og friterte poteter i saus, ifølge en uttalelse fra fengselet.

Dømt for drap

Smith var én av tre menn som ble dømt for knivdrapet på 45 år gamle Elizabeth Dorlene Sennett i 1988. Det var kvinnens ektemann, en pastor fra Colbert i delstaten Alabama, som hadde bestilt drapet.

Smith utførte drapet sammen med John Forrest Parker. Mennene ble lovet 1000 dollar for bestillingsdrapet.

Parker ble henrettet med giftsprøyte i 2010.

I hele 35 år har Smith blitt holdt på pinebenken i en drapscelle i Alabama i påvente av sin neste henrettelse.

Avgjørende for debatten

Egenæs tror resultatet av Smith sin henrettelse vil være avgjørende for den videre debatten om dødsstraff i USA.

– Det er grotesk å si det, men jeg tror det kommer til å være avhengig av hvordan det faktisk fremstår visuelt, sier han og utdyper:

«STOPP»: Aktivister som er mot dødsstraff protesterer langs veien på vei til Holman Correctional Facility i Atmore, Alabama, hvor henrettelsen av Kenneth Smith ble utført. Bildet ble tatt før Smith døde den 25. januar. Foto: Kim Chandler / AP / NTB

– Kommer han til å kaste på seg og se ut som han har det vondt, så tror jeg vi kommer til å få en voldsom diskusjon.

På den andre siden tror han tilhengerne av den nye metoden vil bruke det som et eksempel, dersom det går fredelig for seg.

– Man får nok en metodediskusjon, heller enn en prinsipiell diskusjon på om det er riktig å drepe mennesker på den måten man gjør i USA.

Talspersoner i Alabama kaller nitrogenmaske «kanskje den mest humane henrettelsesmetoden som noen gang er utviklet».

Det er også en kjent problemstilling at det er blitt vanskeligere å få tak i giftsprøyter i USA, da flere legemiddelfirmaer mener det vil gi dårlig omdømme å levere det.