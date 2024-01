Kenneth Smith ble henrettet med nitrogengass natt til fredag

For første gang har en dødsdømt fange i USA blitt henrettet med en ny, omstridt metode.

Kenneth Smith (58) har sittet på dødscelle i Alabama i 35 år. Han har allerede overlevd ett henrettelsesforsøk.

Da han etter planen skulle henrettes i 2022, ble den avbrutt i siste minutt fordi personellet mislyktes i å koble til en intravenøs kanyle i Smith sin arm.

De prøvde så å plassere kanylen i hånden og i en blodåre nær hjertet til Smith. Da heller ikke dette gikk, ble det besluttet at henrettelsen skulle utsettes.

Siden den gang har Smith ventet på den neste henrettelsen. Mange har protestert mot nattens henrettelse, og mener 58-åringen på inhumant vis behandles som en prøvekanin for myndighetene.

Natt til fredag ble han ført inn i dødskammeret på nytt. Under henrettelsen ble det brukt nitrogengass, skriver AP. Smith er dermed den første dødsdømte personen som har blitt henrettet gjennom denne metoden.

Han ble erklært død klokken 20.25 lokal tid.

Kveles

Henrettelsen skjer ved at den dødsdømte påsettes en maske, som gjør at han puster inn rent nitrogen. Mangelen på oksygen gjør at personen vil besvime, og deretter dø.

DØD: Kenneth Smith er dømt til døden etter et leiemord i 1988. Natt til fredag norsk tid ble han henrettet. Foto:. Foto: Alabama Department of Corrections / AP / NTB

Hvorvidt personen vil lide på veien dit, er kritikerne og tilhengerne uenig i.

– Det er omstridt fordi man ikke aner hvordan metoden faktisk virker på mennesker, sa generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs overfor TV 2 torsdag.

De reagerer kraftig på den nye metoden, som de frykter kan bli den nye hovedmetoden for henrettelse i USA.



Metoden er ifølge CNN godkjent i tre amerikanske stater, men den har ikke blitt tatt i bruk før natt til fredag.

– Noen sier dette kan føre til at man får voldsomme kramper, og stritter imot fordi man rett og slett ikke får puste, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge.

Dømt for drap

Smith var én av tre menn som ble dømt for knivdrapet på 45 år gamle Elizabeth Dorlene Sennett. Det var kvinnens ektemann, en pastor fra Colbert i delstaten Alabama, som hadde bestilt drapet.

Drapet skjedde i 1988. I hele 35 år har Smith blitt holdt på pinebenken i en drapscelle i Alabama.