Keiserpingviner er utrydningstruet

Loven som skal beskytte keiserpingvinen har vært brukt til å blokkere gruvedrift og industrivirksomhet tidligere. Blant annet har den bidratt til at grizzly-bjørn og gråhval ikke lenger regnes som utrydningstruet, skriver nyhetsbyrået Reuters.



Hekkeproblemer

Keiserpingviner er kjent for å være den høyeste og tyngste av pingvinartene med sine 120 cm og 40 kilo. Keiserpingviner er den eneste pingvinarten som hekker i den iskalde, arktiske vinteren. Temperaturene kan gå helt ned i femti minusgrader, og vinden kan komme opp i 200 kilometer i timen.

Keiserpingviner er eksperter i å stå tett sammen for å holde varmen. De kan pakke seg sammen i den arktiske kulda i klynger på tusen fugler, og veksler på å stå ytterst og skjerme hverandre. Foto: MARCEL MOCHET / AP

Ifølge amerikanske naturforvaltningsmyndigheter viser satellit-observasjoner fra de siste 40 årene at pingvinene ikke umiddelbart står i fare for å dø ut, men de økende temperaturene gjør det svært sannsynlig.

Den nest største kolonien med keiserpingviner har hatt store problemer med å oppfostre pingvinungene. Kolonien ligger ved Wedell-havet i The Halley Bay, der isen har blitt tynnere. Det har ført til en kraftig nedgang i bestanden.

«Umiddelbare tiltak»

Keiserpingviner er avhengige av sjøisen for å overleve. De trenger at det er hull i isen for å kunne jakte fisk, blekksprut og krill i havet, men de trenger også tykk, stabil is der de kan hekke og passe på pingvinungene. Hvis isen er for tynn, kan det bli langt mellom maten og ungene. Hvis isen er for tynn der de hekker, risikerer de at ungene ikke klarer seg.

Miljøverngruppen «Senter for biologisk mangfold» har siden 2011 bedt om at pingvinarten må vernes som utrydningstruet art.

Ifølge organisasjonen trenger keiserpingvinene «umiddelbare kilmatiltak» for å overleve.

– Pingvinens eksistens er avhengig av at myndighetene handler nå for å redusere fossile utslipp, sa talsperson for organisasjonen Shaye Wolf.

Effektiv lovbeskyttelse

Keiserpingvinen blir vernet under etter det amerikanske lovverket fra 1973, som tidligere er anerkjent som medvirkende til å redde flere arter som var på randen av utryddelse. Blant arter som i dag ser ut til å overleve er grizzlybjørner, hvithodehavørn, gråhval og flere andre, skriver nyhetsbyrået. Loven har hindret gruve- og oljevirksomhet i områder som har vært viktige for bestanden.