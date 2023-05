Kayla har vært savnet i seks år – nå er hun funnet

FUNNET: Her er Kayla Unbehaun ni år gammel. Nå er hun 15 og gjenforent med sin far. Foto: National Center for Missing & Exploited Children

Kayla Unbehauns forsvinning er del av Netflix-serien «Unsolved Mysteries». En person kjente igjen jenta i serien, og tipset politiet.

I god behold

Den nå 15 år gamle Kayla ble nylig funnet i god behold i North Carolina, sammen med sin mor, skriver National Center for Missing and Exploited Children i en pressemelding tirsdag.

– Jeg er overlykkelig for at Kayla er trygt hjemme igjen. Jeg vil takke alle i South Egin-politiet, og alle som har hjulpet til med å finne henne. Vi ber om ro sånn at vi kan bli kjent igjen og navigere denne nye starten, sier Kaylas far i en uttalelse.

«Forsvant» under campingtur

Det var faren, Ryan Iskerka som hadde foreldreretten til Kayla. De bodde i South Eglin, Illinois sammen med farens nye kone og hennes to døtre.



FAR OG DATTER: Det var faren som hadde foreldreretten for datteren, men han oppfordret til samvær med moren i helger og ferier. Foto: Al Zayed/National Center for Missing & Exploited Children

Kayla hadde samvær med moren den helgen hun forsvant, og hun har vært mistenkt i saken lenge. Men selv hevdet hun at hun ikke visste hvor datteren var.

– Da jeg kom for å hente henne, fikk jeg beskjed om at hun ikke hadde kommet hjem fra en campingtur, fortalte Irkin til byrået missingkids i 2020.

Telefonen til Kayla var skrudd av, og alle kontoer på sosiale medier var slettet.



Kayla ble funnet sammen med sin mor (40). Hun er nå arrestert, skriver NBC.