Katter har nesten 300 ansiktsuttrykk

I ny studie publisert i oktober i år har forskere kartlagt at tamme katter kan bruke opptil 276 ulike ansiktsuttrykk når de skal kommunisere med hverandre.

– Studien viser at kattens kommunikasjon er mer kompleks enn tidligere antatt, uttalte evolusjonspsykolog ved Lyon College i Arkansas, Brittany Florkiewicz, til CNN.



Florkiewicz er studiens medforfatter og forklarer at tamme katter er vanligvis mer sosialt tolerante enn sine ville slektninger da de lever mer tett på mennesker.

Filmet på kattekafé

Medisinstudent og hovedforfatter av studien, Lauren Scott, er selverklært kattemenneske og lurte på hvordan katter kommuniserte med hverandre.

Dette førte til at hun i august i 2021 og frem til juni 2022 filmet katter på en lokal kattekafé i Los Angeles.

Scott og Florkiewicz begynte så å analysere kattenes uttrykk og oppførsel overfor hverandre.

KATTEKAFÉ: Flere steder i verden har det blitt populært med kattekaféer, hvor man både kan nyte en kopp kaffe og kose med katter. Dette er fra en kafé i Praha. Foto: AFP Photo/MICHAL CIZEK

Ut fra de 194 minuttene med videoopptak registrerte forsknings-duoen hele 276 ansiktsuttrykk hos kattene.

– Ikke så langt unna de 357 produsert av sjimpanser, sier Florkiewicz til Science.

Hvert uttrykk kombinerte omtrent 26 unike ansiktsbevegelser, inkludert delte lepper, utvidede eller innsnevrede pupiller, blunk, neseslikking, utstrakte eller tilbaketrukne værhår og forskjellige ørestillinger.



Kodesystem

Begge forskerne vurderte forskjellene i uttrykk med et kodesystem utviklet spesielt for katter kalt «Cat Facial Action Coding System», og så på antall og typer ansiktsmuskulære bevegelser.

Studien legger til at muskelbevegelser knyttet til biologiske prosesser som pusting og gjesping ikke ble inkludert.



Selv om de ikke kunne tilskrive en mening til hvert uttrykk de registrerte, fant Florkiewicz og Scott ut at 45,7 % av utrykkene var vennlige, mens 37 % var aggressive.

Et vennlig uttrykk vises når ørene og værhårene beveger seg fremover mens øynene er lukket, og en aggressiv katt har innsnevret pupiller, ører presset mot hodet og slikker på leppen.

Ved lek var et typisk utrykk at munnvikene pekte oppover, og i noen tilfeller kombinert med åpen munn – noe som kan minne om et stort smil.

Flere uttrykk etter temming

Forskerne skriver at tamme katter kan ha fått flere ansiktsuttrykk etter at de begynte å bo rundt mennesker og da flere katter enn andre ville kattedyr gjør.

– Vårt håp er å utvide utvalget vårt ved å inkludere katter som bor på andre steder, ved å se på ansiktsuttrykkene til katter som bor i flerkatthjem blant annet, sier Florkiewicz til CNN om videre forskning.

– Et annet mål for fremtiden er å gjennomføre en oppfølgingsstudie for å fastslå hva flere av uttrykkene betyr, legger hun til.

Til forskning.no sier professor emeritus i etologi og katteekspert, Bjarne O. Braastad, at studien er grundig og at den kan være verdifull for videre forskning.

Han sier til forskning.no at studien er grundig og at den kan være verdifull å bruke som grunnlag for å forske videre.

Braastad påpeker at denne studien ikke er gjort av etologer, noe som gjør at studien mangler noe av forståelsen om den biologiske bakgrunnen til signalene.

Studiene er mer en beskrivelse av hva tamme katter gjør med ansiktet.