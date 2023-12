Katie (19) døde etter brann i studentbolig – legene gjorde sjokkfunn

TANNPLEIE-STUDENT: 19 år gamle Katie Autry studerte for å bli tannpleier. Hun ble funnet kritisk skadet i en brann i studentboligen hun leide. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Klokken 04.08 natt til søndag 4. mai 2003 går brannalarmen i studenthjemmet Hugh Poland Hall, i byen Bowling Green i den amerikanske delstaten Kentucky.



Det er ikke uvanlig at brannalarmen går av i dette bygget. Men denne gangen er det ikke en student som har glemt maten i ovnen – nå er det alvor.

Det brenner på rom 204 i andre etasje.

Brannvesenet går inn i studenthybelen etter å ha slukket flammene fra utsiden. Rommet er røyklagt og mørkt. I én av rommets to senger, ser de en ung student, Katie Autry (19).

Katie er i live, men kritisk skadet, og fraktes til Greenwood Hospital.

KRITISK SKADET: Nødetater gir Katie Autry livreddende hjelp utenfor studentbolighuset. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

På sykehuset ser legene – til sin store overraskelse – at brannen ikke er det eneste som har skadet Katie. Hun har fire knivstikk i halsen, forsvarssår på hendene, slagskader i ansiktet, og ledningen til en krølltang er kveilet rundt halsen hennes. Brannskadene er hovedsakelig fra lårene og opp til over brystet. Katie legges raskt i kunstig koma.

Politiet mistenker umiddelbart at det er voldtekt, og at gjerningspersonen har forsøkt å brenne Katie for å bli kvitt beviser.

To mystiske menn i telefonen

Siden Katie kjemper for livet i kunstig koma, kan ikke politiet snakke med henne.

Den første som avhøres, er Katies romvenninne Danica Jackson, som ikke var hjemme da brannen brøt ut. Danica forteller at hun var på studentfest med Katie. Katie var veldig full, og hadde kranglet med kjæresten, Maurice Perkins. Før Katie dro hjem, klappet hun til Maurice. Danica hjalp Katie med å få skyss hjem i halv to-tiden.

En time senere ringte Danica til Katie for å høre om hun hadde kommet seg vel hjem. Katie svarte at hun var hjemme, men ikke alene. Det var noen med henne i rommet. «Jeg vet ikke hvem det er. Jeg vil bare sove», sa hun. Danica ba da om å få prate med personen i rommet, og mannen sier at det var han som kjørte henne hjem.

Danica ble beroliget av dette, og ba mannen passe på at Katie sovnet i stabilt sideleie, i tilfelle hun måtte kaste opp i løpet av natten. Danica forteller videre at hun hørte stemmen til enda en mann i bakgrunnen.

STUDENTBOLIG: Det var i Hugh Poland Hall at Katie og Danica delte rom i andre etasje. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Danica vet ikke hva mannen som kjørte Katie hjem heter, men beskriver hvordan han så ut og hva slags bil han kjørte.

Vaktene ved studentboligen husker at Katie kom hjem i totiden. Hun var alene og i godt humør.

Den tredje passasjeren

Når politietterforskerne snakker med Katies kjæreste Maurice, bekrefter han at Katie slo ham under en krangel. Etter festen hadde han dratt til noen kompiser for å spille videospill og se på TV. Vennene bekrefter historien til Maurice, og han sjekkes ut av saken.

Ved å snakke med øvrige festdeltakere, identifiseres Katies sjåfør som Ryan Payne. Ryan snakker velvillig med etterforskerne, men historien hans er ikke lang. Hans jobb den kvelden var å kjøre berusede studenter hjem. Han forteller at han slapp Katie av på fortauskanten foran hybelhuset, før han kjørte videre. Natten tilbrakte han hos kompiser, som alle gir Ryan alibi.

Men Ryan har tilleggsinformasjon som vekker interesse. Det var nemlig en tredje passasjer i bilen: Stephen Soules (21).

Stephen hadde blitt med Ryan en veldig kort strekning etter Katie gikk ut. Stephen hadde bedt Ryan om å slippe han av, og det siste Ryan så var at Stephen gikk i retning mot bygningen hvor Katie bodde.

I samtale med politiet forteller Stephen at han husker lite på grunn av høyt alkoholinntak. Han husker Katie fra bilturen, men avviser at han oppsøkte henne etterpå. Han gir politiet navn og telefonnummer til en venn, som han overnattet hos. Vennen bekrefter at Stephen var der hele natten.

DØDE: Katie Autry døde til slutt av skadene fra brannen og volden. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

På morgenen torsdag 8. mai, dør Katie på sykehuset. Hun våknet aldri fra koma, og fikk aldri sagt et eneste ord om hva som hendte med henne.

Dødsfallet gjør at etterforskningen stagnerer. Alle personer av interesse har alibi, og de frykter at saken må henlegges nå som Katie er død.

Vellykket bløff i avhør

Men så – ut av det blå – ringer Stephens alibi til politiet. Han har nettopp fått høre at Katie ikke overlevde, og føler det er sin plikt å si at Stephen ikke var hos ham den natten.

Stephen kalles sporenstreks inn til nytt avhør. Før han ankommer, iscenesetter etterforskerne en bløff: De tar en bunke med tomme VHS-kassetter og skriver med sort tusj «overvåkingsbilder fra Poland Hall». VHS-kassettene legges på skrivebordet i avhørsrommet, slik at Stephen ikke kan unngå å se dem.

AVHØRES: Stephen Soules i sitt andre politiavhør. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

I avhøret registrerer etterforskerne at Stephens blikk stadig fokuserer på VHS-kassettene. Det er tydelig at han tror på bløffen om at bygningen var videoovervåket, fordi nå forteller han en helt annen historie enn i første avhør.

Stephen forklarer at han gikk til Katies bygning etter at Ryan slapp ham av, og at de hadde sex – med samtykke – den natten. Etter at Katie sovnet, gikk han ut av studentleiligheten og videre hjemover. Brannen vet han ingenting om, sier han.

Politiet tror ikke på ham. De pusher ham for flere detaljer.

Etterforskerne forsøker å vise ham fotografier av Katie, men han vifter med hånden og nekter å se på dem. Så bryter han sammen i tårer. Han endrer historien sin – igjen – og sier at en venn, Lucas Goodrum (21), kom overraskende inn på studenthybelen mens de hadde sex. Lucas skal ha tvunget Stephen til å skade og sette fyr på Katie.

Politiet har ikke glemt at Katies romvenninne Danica hørte to herrestemmer i telefonen.

Lucas kalles inn til avhør, og etterforskerne lar fremdeles de falske VHS-kassettene ligge på skrivepulten. Etter at Lucas informeres om hvorfor han er innkalt, forklarer han at han var på festen – og at han hilste på Katie – men nekter høylytt for at han er involvert i drapet.

NEKTET: Lucas Goodrum nektet for å ha vært involvert i drapet på Katie Autry. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Lucas peker på VHS-kassettene og sier: «Sett dem på. Du ser ikke meg der. Ta fingeravtrykkene mine. Du finner dem ikke der». Lucas har i tillegg alibi fra sin egen far.

Men politiet tror ikke han forteller hele sannheten, og sikter både han og Stephen for drap.

Rettssak

De tidkrevende DNA-prøvene av Katies kropp, blir klare før rettssaken. DNA-et til Stephen er godt representert, men det er ikke spor av Lucas’ DNA.

Stephen slipper rettssak, siden han – etter en avtale med påtalemyndighetene for å unngå dødsstraff – erklærer seg skyldig i voldtekt og drap. Han får livstid i fengsel uten mulighet til prøveløslatelse.

LIVSTID: Stephen Soules må tilbringe resten av livet i fengsel for voldtekt og drap. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

Men Lucas, som nekter all skyld, må stille i retten. Hovedvitnet mot ham er Stephen.

Etter bevisene er lagt frem, og påtalemyndighetene og forsvarer har presentert sine saker, bruker juryen tre timer på å komme til en beslutning. Lucas frifinnes på alle punkter.

Familien til Katie tror fremdeles at Lucas var involvert.

FRIKJENT: Lucas Goodrum ble frikjent for drap og voldtekt av Katie Autry. Foto: «Death in the Dorms» / Disney+

