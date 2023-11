Kateryna (21) åpner opp om det å være kvinne ved fronten

SANITETSSOLDAT: Kateryna Sukhenko tjenestegjør i den ukrainske hæren. Her er hun under et seks måneder langt opphold i Donetsk-regionen. Foto: Privat

Kateryna Sukhenko ble sanitetssoldat da hun bare var 19 år gammel.

Da hun var ferdig med medisinsk høyskole, hadde hun lyst til å verve seg til hæren, men fikk ikke lov av foreldrene sine. I stedet begynte hun å forberede seg på studier ved universitetet.

Men 24. februar i fjor kom krigen.



SANITETSSOLDAT: Dette bildet er tatt i Kyiv-regionen. Foto: Privat

Kateryna forteller at hun tenkte på hæren i tre uker før hun bestemte seg for å ta grep. Hun oppsøkte en militærpost for å spørre hva hun kunne gjøre for å bidra.

– De trodde at jeg tullet og ikke mente det alvorlig. Men jeg ble sendt på intervju og fikk positivt svar, sier hun til TV 2.

Krig endrer mye

Etter intervjuet pakket hun sakene sine og startet tjenesten, mindre enn én måned etter invasjonen.

– Jeg kom hit i en alder av 19 år, egentlig som et barn. Nå har jeg blitt mer bevisst, voksen. I en alder av 21 har jeg sett mange dødsfall og forferdelige ting.

Den mest krevende tiden for Kateryna var da hun og enheten hennes var i Donbas i seks måneder.

SLOVJANSK: Etter at en bygning ble truffet av S-300-missiler, reddet Kateryna en 14 år gammel jente og tilbrakte tre timer med henne under ruinene. Foto: Privat

Hun forteller at situasjonen som har preget henne mest, var da en medsoldat ble drept av et direkte treff fra en russisk stridsvogn.

– Jeg måtte ta av ham den skuddsikre vesten, men det var ikke noe som lignet på et menneske igjen, bare rester.

Sexisme i hæren

Kateryna forteller at mange kvinner i den ukrainske hæren opplever å bli undervurdert av sine mannlige medsoldater. Selv ble hun fortalt at hun som 19-åring ikke kunne noe, og at hun kom til hæren kun for å finne kjærligheten.

– Vi har stor ulikhet mellom kjønnene, sier hun.

I sin forrige avdeling ble hun også utsatt for sexisme, noe som var én av grunnene til at hun bestemte seg for å bytte avdeling.

Hun husker å ha hørt bemerkninger om kvinners hygiene mer enn én gang: «Dere jenter trenger å dusje hver dag, men en ekte mann kan gjøre det én gang i uken».

SLOVJANSK: Kateryna Sukhenko sammen med sin medsoldat Alina Sarnatska i Donetsk-regionen. Foto: Privat

– Stadige vitser om sexisme, til slutt blir det kjedelig. Først var det veldig krevende, men så ble jeg overført til en avdeling hvor jeg heldigvis ikke har problemer med slikt, sier hun.

Katerynas medsoldat, Alina Sarnatska, er enig:

KVINNER I HÆREN: Bildet er tatt i fjor vinter før avreise til Donbas. Foto: Privat

– Mange kvinner ønsker å tjenestegjøre, men de blir ikke akseptert, spesielt ikke i kampavdelinger. Det har utviklet seg en kultur som sier at sanitet er en kvinnelig spesialitet, mens andre ting ikke er for kvinner, forteller Alina til TV 2.

«Jenter skal ikke tjene i hæren» og «jenter med maskingevær ser veldig rart ut», er blant tingene de har fått høre.

– Det er faktisk veldig slitsomt, sier hun.

Mot mer likestilling

Synet på likestilling i Ukraina har endret seg raskt.

Støtten til likestilling mellom kjønnene er i 2023 på 83 prosent. Det er en betydelig økning fra 2018, da den var på 53 prosent, ifølge tall fra National Academy of Pedagogical Sciences i Kyiv.

BAKHMUT-DISTRIKTET: Alina Sarnatska tilbragte seks måneder i Donbas. Foto: Privat

Historiene fra hæren viser at selv om at diskrimineringen har blitt mindre, eksisterer den fortsatt.

Alina Sarnatska er tydelig på at begge kjønn har et ansvar i krigstid:



– Jeg mener at folk bør beskytte de som ikke kan beskytte seg selv, uansett hvilket kjønn du har.

Det vanskeligste for Alina er å være borte fra hjemmet og familien, samt det faktum at ingen vet hvor lenge krigen vil vare. Det hjelper å ringe slektninger, som gir henne moralsk støtte.

SLOVJANSK: Alina Sarnatska sammen med sin kommandør etter å ha avfyrt S-300-missiler. Foto: Privat

– Det er veldig godt å vite at de venter på deg hjemme, sier Alina.

Sarnatska synes det er vanskelig å snakke om fremtiden. Hun er ikke sikker på at hun kommer til å leve så lenge at hun får oppleve slutten på krigen. For ingen vet hvor lenge den vil vare.

HÅP: Kateryna Sukhenko har håp for fremtiden. Foto: Privat

– Jeg tror ikke at jeg vil leve så lenge, men jeg vet med sikkerhet at jeg ikke vil ha noe med hæren å gjøre i fremtiden. Selv om jeg vet at jeg vil fortsette å prøver forandre landet til det bedre. Etter alle ofrene vi har gjort, vil jeg gjerne at resultatene skal vare, sier hun.

Tror på fremtiden

Kateryna Sukhenko sier at hun kjemper for at hennes fremtidige barn skal bli født i et fredelig land der de ikke trenger å se død rundt seg.

Hun drømmer om å fortsette utdannelsen innen medisin når krigen er slutt.

– Jeg ønsker virkelig å begynne på et medisinsk universitet etter alt dette. I fremtiden ser jeg at landet vårt er fredelig.