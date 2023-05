Katerina skiftet kjønn for å oppfylle drømmen sin, men Putins FSB tror noe annet

«Jeg tror det er på tide å komme ut. La oss bli kjent? Hei. Jeg er Katerina. Jeg er en transkvinne.»

Slik opplyser Katerina Myers følgerne sine om den store endringen i livet sitt. Datoen viser 31. desember 2021.



To uker før innlegget var hun FSB offiser som jobbet med etterforskninger i Russland.

ENDRING: Bildet viser Katerina Myers før og etter hormonbehandling. Foto: Privat

Sikkerhetsoffiseren het Alexander Chumakov, men etter å ha jobbet i FSB i tolv år, slutter hun i jobben 15. desember 2021.

– Kollegaene mine lo ofte av meg ved å si at jeg oppfører meg feminint. Det var mye forsøk på mobbing. Etter en stund ble det for mye, sier hun til TV 2 og fortsetter:

– I mange år gjorde jeg stadig forsøk på å tilpasse meg kjønnsrollen jeg ble tildelt ved fødselen, men det gikk ikke. Jeg har aldri følt meg som en mann.



Oppsigelsen blir et vendepunkt for Chumakovs liv. Først oppretter hun nye sosiale media-kontoer, med et nytt navn: Katerina Myers.

Etter å ha fått en intens hormonbehandling, blir kjønnsskifteoperasjonen gjennomført 16. mai, 2022.

– I dag våknet jeg veldig glad, fordi jeg har blitt en ekte jente, skiver «Myers» på sin Instagram konto.



GLAD: Rett etter operasjonen legger Myers ut dette bildet. Foto: Privat

Deretter begynner hun å jobbe som en make up-artist og modell i Moskva, men livet er ikke så enkelt for en transkvinne i Russland.



Den mest akutte forverringen i Europa



Hennes innlegg på sosiale medier blir av politiet sett på som «LGBT-propaganda», noe som anses som kriminelt i dagens Russland.

– I dag kan hvem som helst som uttaler seg nøytralt eller positivt om LGBT-tematikk bøtelegges. Dette inkluderer også innlegg på sosiale medier, sier Mina Skouen, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen til TV 2.



Mina Skouen er Seniorrådgiver i Helsingforskomiteen. Foto: Helsingforskomiteen

Skouen forteller at Russland er det landet i Europa hvor man ser den mest akutte forverringen av LGBT-personers menneskerettigheter.

– Slik situasjonen er nå har man ingen lover som beskytter en, men kun lover som marginaliserer og diskriminerer, sier Skouen.

Ifølge Skouen har Ukraina-krigen for forverret situasjonen for LGBT-personer radikalt.



– Vladimir Putin bruker LGBT-personer som gruppe som en intern fiende som assosieres med «Vesten», og som en sentral del i sin krigspropaganda, sier Skouen.



ENDRING: Katerina Myers har også endret sin juridiske kjønn. Foto: Privat

Dette opplever Katerina selv og hennes bakgrunn i FSB forverrer situasjonen, ifølge Katerina. Dette gjør at hun ønsker å forlate landet.

Utreiseforbud

Hennes tidligere jobb blir det største problemet på veien. 7. desember, 2022, mens hun var på flyplassen for å forlate landet, ble hun pågrepet. Etter fem dager i varetekt, ble hun sluppet fri.

– FSB oppfører seg som om jeg har skiftet kjønn for å kunne reise til utlandet og fortelle statshemmeligheter til andre lands etterretning- og spesialtjenester, sier Katerina.

I februar i år ble huset hennes ransaket, og hun ble pågrepet igjen. Etter det opprettet FSB en straffesak mot Katerina.

Nå har hun en utreiseforbud fram til 2026. Grunnen til det er at som FSB offiser hadde hun tilgang til «statshemmeligheter», og dette gjør at hun ikke får lov til å reise til utlandet i fem år.

Forbudet starter fra oppsigelsestiden i 2021. Det forteller Katerina.

– Katerina er en kvinne som prøver å skape seg ett nytt liv og det eneste hun ønsker er å leve fritt, sa Erokhin til TV 2 i mars og fortsatte:



ADVOKAT: Konstantin Erokhin forsvarer Katerina i retten. Foto: Privat

– Siden hun var en FSB offiser og anklagene er alvorlige, prøver vi å hjelpe henne så mye vi kan.



Men for Katerina er det en usikker framtid i Russland.

– De tillater meg ikke å reise ut, men samtidig lar dem meg ikke å leve fritt inn i Russland. Hva skal jeg gjøre?, spør Katerina til slutt.