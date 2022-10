Katastrofal uke for Lizz Truss:– Jeg kommer til å gjøre ting annerledes

BESØK: Storbritannias statsminister Liz Truss kommer ut for å hilse på Danmarks statsminister Mette Frederiksen utenfor Downing Street 10 i London sentrum Foto: JUSTIN TALLIS/AFP

Storbritannia er i ferd med å snuble inn i en finanskrise.

Det begynte med at pundet krasjet til det laveste nivået på flere tiår etter regjeringen la fram sitt minibudsjett forrige fredag.

Budsjettet innholdet blant annet de største skattekuttene på 50 år, noe som ikke har fungert som håpet og heller ført til kaos og nedgangstider i de finansielle markedene.

FINANSMINISTER: Kwasi Kwarteng legger frem Storbritannias budsjett. Foto: JESSICA TAYLOR/HOUSE OF COMMONS/Reuters

Vil holde jerngrep

Etter minibudsjettet ble lagt fram endte det med at statsminister Lizz Truss måtte møtte Storbritannias uavhengige finansielle tilsyn og ble nødt til å forklare seg etter en uke med økonomisk kaos, ifølge CNN.

Statsminister Liz Truss har innrømmet at det har vært «forstyrrelser» i den britiske økonomien etter minibudsjettet.

BRITISH GAS: Storbritannias statsminister Liz Truss besøker British Gas Academy. Foto: POOL/Reuters

Hun skrev i The Sun og sa at hun hadde «handlet besluttsomt» og ville holde et «jerngrep» om nasjonens økonomi.

Denne helgen reiser hun til Birmingham for å delta på sitt konservative partis årlige konferanse, et møte som kan bli et definerende øyeblikk for Truss som statsminister.

Splittet parti

Under hennes lederskap, har de konservative sunket lavere på meningsmålingene enn de var da Boris Johnson var leder.

Knapt fire uker etter at Truss overtok etter Jonson, mener 51 prosent av de spurte at hun bør erstattes av en annen, viser en fersk måling.

Konservative parlamentsmedlemmer frykter kombinasjonen av skattekutt, økende inflasjon, stigende renter og fallende pund, sammen med enorme utgifter for å hjelpe samfunnet med energiregningen, kommer til å gjøre det umulig å vinne neste valg.

MINISTRE: Storbritannias statsminister Liz Truss og finansminister Kwasi Kwarteng besøker Berkeley Modular. Foto: DYLAN MARTINEZ/Reuters

Til og med hennes støttespillere sier privat at selv om de støtter skattekuttene hennes, har kommunikasjonen vært forferdelig og de frykter at hun aldri vil komme seg etter sin katastrofale start, ifølge CNN.

Mange sammenligner det med Black Wednesday i 1992, da pundet krasjet slik Storbritannia måtte trekke seg ut av den europeiske valutakursmekanismen.

Daværende statsminister John Major kom seg aldri etter krisen, og til tross for en økonomisk bedring, tapte han neste valg i 1997.

– Ikke alle vil like det vi gjør

Foreløpig er det ingen som venter at regjeringen skal snu sin politikk.

– Ikke alle vil like det vi gjør, men jeg vil forsikre publikum om at regjeringen har en klar plan som jeg mener er riktig for landet, sier Truss.

Noen konservative parlamentsmedlemmer ønsker å se dette tidligere for å berolige finansmarkedene etter turbulent handel.

Finansdepartementet argumenterer for at det bør vente til ytterligere endringer er kunngjort.

ANNERLEDES: Truss forteller at hun kommer til å gjøre ting annerledes. Foto: Dan Kitwood/AP

Truss skrev i The Sun: – Jeg kommer til å gjøre ting annerledes. Det innebærer vanskelige beslutninger og innebærer forstyrrelser på kort sikt.

Hun gjentok sitt engasjement for å «få økonomien i vekst», med planer for å stimulere til vekst som forventes å inkludere tiltak på åtte områder – næringsregulering, landbruk, bolig og planlegging, innvandring, mobil og bredbånd, finansielle tjenester, barnepass og energi.

– Det må endres

Finansministeren hennes, Kwasi Kwarteng, skriver i avisen Telegraph, at han insisterte på at novembers uttalelse ville inkludere en «troverdig plan» for å få økonomien tilbake på rett spor, med en «forpliktelse til å bruke disiplin».

– De britiske skattebetalerne forventer at regjeringen deres jobber så effektivt som mulig, og vi vil innfri den forventningen, sa Kwarteng.

SIMON CLARKE: Han mener at regjeringen bør kontrollere utgifter, samt øke økonomisk vekst. Foto: Aaron Chown

Men seniorminister Simon Clarke sa til avisen Times at regjeringen trengte å forklare mer om hvordan den ville kontrollere utgiftene, samt øke økonomisk vekst.

– Vi har tilegnet oss forbruksvaner som overgår vår evne til å betale for det. Det må endres, sa han.

Han foreslo at regjeringen var ute etter å foreta betydelige kutt når det gjelder offentlige utgifter.

– Jeg tror det er viktig at vi ser på en stat som er ekstremt stor, og ser på hvordan vi kan sørge for at den er i full justering med en lavere skatteøkonomi, sa Clarke.

Truss bekreftet torsdag at hun var på utkikk etter kutt på tvers av regjeringen som en måte å betale for minibudsjett-tiltakene.

– Lizz Truss vil være ferdig innen året

TV 2s reporter Tonje Iversen befinner seg i London der hun får reaksjonene på nært hold. Det skal eksempelvis ha blitt sagt til avisen «i» at konservative politikere er rasende.

TONJE IVERSEN: TV 2s reporter får reaksjonene på nært hold i London. Foto: TV 2

– Lizz Truss vil være ferdig innen året, sier kilder til avisen.

Iversen forteller at nå når det konservative landsmøtet starter denne helgen skal det være på plass parlamentsmedlemmer og politikere som er såpass sure at de ikke ønsker å dukke opp på landsmøtet.

– Det er et lite kaos i det konservative partiet, forteller Iversen til TV 2.