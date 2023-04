Kaster ut sparkesyklene i september

SLUTT: Et stort flertall av stort sett eldre velgere bestemte søndag at Paris ikke lenger skal ha ut-leiesparkesykler. De forsvinner fra september av. Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters

Det blir slutt på å snuble over veltede sparkesykler. Eller bli sneiet av av en råkjørende sparkesyklist på fortauet. Samtidig mister 400 000 mennesker et populært transportmiddel, de bruker hver måned.

– Vi takker alle som har engasjert seg for sparkesykkelen, skriver de tre operatørene som leier ut sparkesykler i en felles uttalelse.

89 prosent av velgerne stemte NEI til sparkesykler i søndagens folkeavstemning i Paris. Valgdeltagelsen var bare 7 prosent.

– Vi må ganske enkelt respektere resultatet, sa Paris-ordfører Anne Hidalgo etter at stemmene var opptalt.

Hidalgo, som kommer fra Sosialistpartiet, har vært pådriver for folkeavstemningen og ønsket er forbud.

FIKK STØTTE: Anne Hidalgo, ordfører i Paris, har ønsket et forbud mot sparkesykler. Hun fikk flertall for det søndag. Foto: Sarah Meysonnier/Reuters

Paris er den første storbyen som avslutter kontraktene med sparkesykkel-selskapene. Det er stor frykt for at resultatet vil inspirere andre byer til å gjøre det samme.

– Selvfølgelig er vi veldig skuffet over resultatet av folkeavstemningen i Paris. Vi er takknemlige for alle som stemte og viste at de støtter delings-tjenesten for sparkesykler i den franske hovedstaden, sier talsperson for Tier, Florian Anders til TV2.

Ifølge Tier betyr det at sparkesykler ikke er noe problem for det store flertallet av parisere.

Tier, Lime og Dott er de eneste operatørene av sparkesykler i den franske hovedstaden.

93 prosent av velgerne stemte ikke. 1,3 millioner mennesker hadde rett til å stemme.

– Det kunne vært flere som deltok og avstemningen mer representativ, hvis det hadde vært flere valglokaler, elektronisk stemmegiving og mer informasjon, sier Tier, Lime og Dott i den felles reaksjonen.

De prioriterer nå å sikre jobbene til de ansatte. Det skal fortsatt være mulig å leie el-sykler, og private sparkesykler vil være lov.

I strid med regjeringen

Macrons regjering er tilhenger av sparkesykler. Søndag kveld tok transportminister Clément Beaune et oppgjør med folkeavstemningen i Paris.

– En demokratisk flopp, sa transportministeren.



Han la sist uke fram forslag om strengere reguleringer for sparkesykler. Blant annet en minimumsalder på 14 år, og økning i boten for uvettig kjøring fra 35 til 135 euro, rundt 1500 kroner.