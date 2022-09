Kartene som forklarer Ukrainas bragd

De siste dagene har Ukraina gjennomført en lynoffensiv. På kort tid har Ukraina tatt tilbake betydelige områder av det Russland har okkupert i Kharkiv-regionen, øst i landet.

– Det som skjer nå er en helt sentral milepæl for Ukraina i krigen. Dette er den største endringen vi har sett i krigen siden Russland trakk seg inn i Kyiv i mars etter press fra ukrainske styrker, sier forsker Tobias Sæther på stabsskolen ved Forsvarets høgskole.

MILEPÆL: Forsker Tobias Sæther sier utviklingen er en sentral milepæl for Ukraina, men nå er spørsmålet hva Russland vil svare med. Foto: Forsvarets Høgskole

Ikke kontroll enda

I kartgrafikken nedenfor kan man se hvordan landfordelingen har sett ut dag for dag – fra 8. til 12. september. Grafikken er laget med utgangspunkt i data fra amerikanske Institute for the study of war (ISW).

Områder som nå er gjenerobret av Ukraina er markert i grønt. Områder som er under russisk kontroll er markert i rødt.

Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maljar har tirsdag uttalt at de fortsetter offensiven.

– Kampene fortsetter, men det er ennå for tidlig å si at Ukraina har full kontroll i Kharkiv-regionen, sier Maljar til Reuters.

Sæther sier at det ser ut til at ukrainerne vil fortsette motoffensiven i Kharkiv-området

FREMSTØT: En ukrainsk soldat står på en forlatt russisk stridsvogn i byen Izyum i Kharkiv fylke. Foto: Juan Barreto/AFP

– Foreløpig ser det ut som det ukrainske momentumet fortsatt er til stede.

Overrasket over hurtigheten

Samtidig har Ukraina også hatt fremgang i Kherson-regionen i sør, men her går fremrykkingen saktere.

– Årsaken er at motoffensiven i Kherson var mer varslet på forhånd. Russland har vært mer forberedt på en motoffensiv i sør og flyttet styrker til området rundt Kherson. Men det har på den andre siden bidratt til å skape åpningen for Ukraina i Kharkiv-området.

Han sier Ukraina har evnet å finne svakheter i den russiske fronten i nord, og klart å gjennomføre en vellykket operasjon der.

HURTIG: Bildekarusellen viser Ukrainas fremgang i Kharkiv-regionen de fem siste dagene. Foto: Grafikk av Magnus Torsvoll Midthun/TV 2 Les mer

– Ukraina har klart å bruke vestlige våpen på en riktig måte. En av grunnene til at ukrainerne nå lykkes er at de over tid har brukt en kumulativ strategi for å svekke grunnlaget til russiske operasjoner i Ukraina.

Spesielt én ting har overrasket forskeren.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det er overraskende hvor omfangsrik motoffensiven er og hvor raskt det har skjedd. Det er først og fremst hurtigheten som overrasker meg mest.

Friske soldater

Men det er ikke sånn at den ukrainske fremgangen bare har skjedd «over natta», sier Sæther.

– Ukraina har hatt en strategi som har strekt seg over lang tid, og har nok planlagt dette motangrepet i flere måneder. Man kan nok anta at beslutningen om hvor det var gunstig å angripe har blitt til etter at man så at russiske styrker trakk mot sør.

Han sier at Ukraina over tid har tilvennet seg de vestlige våpnene og trent opp et betydelig antall «friske og raske» soldater.

– Det er nok noe som har vært helt avgjørende for at motoffensiven har vært en suksess hittil.

Nå er ett spørsmål hvordan Russland vil svare på den Ukrainske fremgangen.

Mener to ting blir avgjørende

Det russiske militæret hevder tirsdag at de har satt i gang «massive angrep» langs hele frontlinjen i Ukraina.

– Luft-, rakett- og artillerikrefter gjennomfører massive angrep mot det ukrainske forsvarets enheter i alle retninger, påstår det russiske forsvarsdepartementet i sin daglige brifing om krigen.

Det skjer etter flere dager der Russland innrømmer at de har gjennomført en tilbaketrekning i Kharkiv-regionen, som følge av Ukrainas vellykkede offensiv.

Sæther tror to ting blir avgjørende i krigen fremover.

– Det ene er om Ukraina klarer å reetablere kontroll og holde eventuelle russiske motangrep unna. Og om Ukraina vil klare å opprettholde motoffensiven på en måte som ikke gjør de sårbare.

KAMPKRAFT: Forsker Thomas Sæther stiller spørsmål ved om Russland evner å gjennomføre store militære, offensive operasjoner. Bildet viser ukrainske styrker i Kharkiv-området. Foto: Kostiantyn Liberov/AFP

Russiske utsikter betydelig svekket

Men det store spørsmålet, sier Sæther, er om Russland i det hele tatt evner å gjennomføre store militære, offensive operasjoner på nåværende tidspunkt.

– Mye tyder på at Russland har problemer med moralen og utfordringer knyttet til betydelig slitasje på mange enheter. Det virker og som mulighetene for etterfylling av tropper er begrenset.

Sæther sier Russlands utsikter for å vinne krigen nå har blitt betydelig svekket. Men om Ukraina skal fortsette fremgangen, avhenger det av at de klarer å bestemme krigens dynamikk videre og opprettholde initiativet.

– Det kommer an på om Russland klarer å stable nok kampkraft på beina, for å få gjennomføre godt planlagte militæroperasjoner. Utsiktene til Ukraina er i hvert fall bedre enn på lenge.

Vitamininnsprøyting for Ukraina

Amerikanske og andre vestlige kilder mener Ukrainas offensiv kan være et viktig vendepunkt i krigen.

– Russerne er i trøbbel. Spørsmålet blir hvordan de reagerer, men svakhetene deres er avslørt, og de har ikke store soldatreserver eller utstyrsreserver, sier en amerikansk kilde til Washington Post.

De anonyme kildene peker også på at russiske offiserer virker sjokkert over hvor fort russiske soldater har måttet trekke seg tilbake. Samtidig går ukrainerne forsiktig fram og prioriterer å sikre territoriene de har erobret, framfor rask framrykning.

Sæther sier effekten av Ukrainas fremgang har en betydelig demoraliserende effekt for Russland, som har tatt store militære tap.

– Mens for Ukraina, som har en kjempet en brutal forsvarskrig, er jo fremgangen en vitamininnsprøyting, og noe som kan brukes i begrunnelsen om hvorfor de skal fortsette å våpen fra Vesten.