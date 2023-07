Kartellet i «Paradise»-delstaten driver med kannibalisme: – Nokså redd

Kort tid før «Paradise»-deltakerne sjekket inn på luksushotellet Playa Nix i delstaten Jalisco, var det grufulle nyheter som preget området.

Jalisco New Generation Cartel, som blant mange regnes som det mektigste kartellet i landet, tvang rekruttene til å spise menneskekjøtt.

Ifølge flere aviser, deriblant The Daily Mail, måtte kartellrekrutter spise gjengrivalers hjerter. Flere videoer av den groteske seremonien spredte seg på internett, og aviser skrev at medlemmene også spiste tær og andre kroppsdeler.

Som navnet tilsier, har kartellet hovedbase i Jalisco. Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), som har som oppgave å innhente og analysere informasjon fra krigsrammede områder, hevder at Jalisco New Generation Cartel nå finnes i 27 av Mexicos 32 stater.

Dette sier «Paradise»-vinneren

Noen uker tilbake i tid ble det klart at Amalie Einan (24) og Hannah Ødegaard (23) vant den andre sesongen av «Paradise» på Viaplay. Selv om sesongen nylig ble vist på TV, var faktisk innspillingen i mars 2022 – nøyaktig da kartellhistoriene om kannibalisme for alvor spredte seg i utenlandske medier.

TV 2 besøkte dem, og de andre deltakerne, i Jalisco i denne perioden – et par dager før de sjekket inn på Playa Nix-hotellet. Ødegaard ble overrasket over spørsmålet som dreide seg om hun fryktet kartellet i området. Hun visste nemlig ikke hva kartell var, og antok det var et insekt.

– Jeg visste ikke hva kartell var før dere fortalte meg det. Hadde jeg visst det før jeg reiste, så kunne jeg kanskje endt opp med å ikke reise i det hele tatt. Jeg var nokså redd for å reise til å begynne med, mer pyse enn jeg hadde trodd, sier Ødegaard til TV 2, og avslører samtidig at frykten for kartell ødela nattesøvnen hennes.

Når Ødegaard hørte høye lyder fra utenfor hotellet fryktet hun at det var fra kartellet, og hadde dermed flere søvnløse timer. En gang løp hun også inn til naborommet, hvor deltaker William Jensen (23) var, slik at han kunne roe henne ned.

Nå, etter at sørlendingen har vært en stund i Norge og nylig sett sesongen sin på TV, har hun gjort noen refleksjoner rundt kartellvirksomheten i Mexico.

– Etter å ha lest meg litt mer opp på temaet nå, så har jeg forstått hva kartellvirksomhet er og hvilken stor påvirkning det har på Mexico. Det er utrolig trist og tragisk, at et så vakkert sted kan bli så stygt påvirket og skyggelagt av dette. Og at det også er snakk om kannibalisme sier mye om galskapen narkotika kan medføre. Jeg kan ikke forestille meg noe så forferdelig. Landet og folket fortjener frihet.

Hender uskyldige blir rammet

Ødegaard vant som nevnt den siste sesongen av «Paradise», men det er også spilt inn en ny sesong av konseptet, som enda ikke har fått premieredato. Også den kommende sesongen er spilt inn i Jalisco, på samme hotell som før.

Viaplay er kjent med at artikkelen skrives, men har ikke svart på TV 2s gjentatte henvendelser.

TV 2 har besøkt hotellet, og kan rapportere om både vakthold og porter rundt området. Etterlatt inntrykk var at sikkerheten ble godt ivaretatt. Ødegaard sier det samme.

– Jeg følte meg veldig trygg hos dem under hele oppholdet. Det var herlige folk i produksjonen! Jeg så aldri noe til kartell da vi var i Mexico – vi blir ganske skjermet på resorten. Og med tanke på at det alltid er noen som følger med på kamera, så ble kameraet en trygghet. Vi var aldri «alene», sier hun, og fortsetter:

– Jeg har lyst til å reise tilbake, for Mexico vil alltid være et lite sted i hjertet mitt, men man blir jo så klart litt nervøs for det også. Og det er utrolig trist.

TV 2 har snakket med UD, som sier at turister sjeldent blir utsatt for kartellrelatert kriminalitet. Likevel kan det forekomme. Det sier Ragnhild H. Simenstad, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, som viser til informasjonen på UDs nettsider:

«Mexicos organiserte kriminalitet rammer som sagt vanligvis ikke turister direkte. I hovedsak dreier det seg om interne oppgjør mellom forskjellige grupperinger, men det hender at uskyldige rammes.»

Drapsetterforskninger i sommer

I informasjonen UD viser til, står det at noen delstater, deriblant Jalisco, er mer utsatt enn andre.

«Der man må ta sine forholdsregler for å unngå å havne i ubehagelige eller farlige situasjoner.»

Og det er ikke få farlige situasjoner som knyttes til kartellet i Jalisco. Denne sommeren pågår det flere drapsetterforskninger som har fått mye oppmerksomhet i utenlandsk presse.

I månedsskiftet mai/juni ble åtte unge arbeidere, som jobbet i et såkalt callsenter som ble styrt av kartellet, funnet drept i skogen i delstaten Jalisco.

NBC skriver at arbeiderne skal ha prøvd å slutte i jobben sin. Kort tid senere fant politiet likene deres i poser i byen Zapopan. Amerikanske medier skriver at de avdøde arbeiderne jobbet med målrettet eiendomssvindel mot amerikanere. I juni uttalte amerikanske tjenestemenn knyttet til politietterforskningen at «dette var for å sende en melding til andre avhoppere».

– Det virker som dette har skjedd før, sa også politibetjenten til NBC.

I juni fant også gruppen som kaller seg «Madres Buscadoras de Jalisco», som kan oversettes til søkende mødre i Jalisco, en massegrav i Tlajomulco. Gruppen har fått navnet sitt fordi de hjelper med å finne savnede barn i området, ofte barn mistenkt for å ha blitt drept av kartellet.

AP skriver 14. juni at påtalemyndigheten mener de har funnet 32 poser med menneskelige levninger på området. Gruppen med mødre skal ha funnet gravplassen etter å ha mottatt et anonymt tips.