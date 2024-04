Kara (29) ble avvist: – Anspent stemning

SKUFFET: 29 år gamle Kara McGee ønsket å sitte som jurymedlem i rettssaken mot Donald Trump, og er derfor skuffet over å bli avvist av dommeren. Foto: Mathias Ask / TV 2.

NEW YORK (TV 2): Juryutvelgelsen i den pågående rettssaken mot Donald Trump kan bli ekstremt utfordrende, og flere kandidater har allerede fått et klart «nei».

Omtrent halvparten av de 96 potensielle jurymedlemmene ble mandag avvist på dag én av rettssaken mot tidligere president Donald Trump.

Det er ventet at juryutvelgelsen kan bli svært krevende, fordi mange av de mulige jurymedlemmene ikke kan opptre som nøytrale i rettssaken.

TV 2 har snakket med ett av jurymedlemmene, som ble avvist på dag to av rettssaken tirsdag, hvor Trump er tiltalt i den såkalte «hysjpengesaken».

– Det var litt anspent stemning, sier Kara McGee (29) til TV 2.

RASTE MOT DOMMEREN: På vei inn i dag to av rettssaken mot Donald Trump, holdt hovedpersonen en tordentale til pressen, hvor han raste mot dommeren og Joe Biden. Foto: Curtis Means / NTB

Må være upartiske

Det er ventet at flere av de mulige jurymedlemmene ikke vil bli godkjent under utvelgelsesprosessen, av ulike årsaker.

McGee sier til TV 2 at hun ønsket å stille som jurymedlem, men at hun ble avvist av dommeren på grunn av jobben.

– Jeg jobber med cybersikkerhet, og jobben min ville være svært vanskelig å gjennomføre etter 16.30 eller 17.00 hver dag, forklarer McGee.

For å sile bort uegnede personer må alle jurykandidatene svare på en rekke spørsmål om deres politiske, moralske, intellektuelle og religiøse ståsted.



McGee var ett av jurymedlemmene som kom helt til slutten av utvelgelsen, og 29-åringen var tydelig på at hun ville ha vært upartisk i rettssaken.

Hun legger derfor ikke skjul på skuffelsen over beslutningen.

– Jeg tror at, på lik linje med alle andre i det rommet som har gjort seg opp en mening på forhånd, så prøver man så godt som mulig å legge den til side for å kunne opprettholde demokratiet, sier McGee.

– Uansett hva du tenker om Donald Trump, så fortjener alle en rettferdig rettssak. Det er viktig, og så lenge jeg tror på det, så ville jeg ha gjort mitt beste for å bidra til at alle får det, legger hun til.

AVVIST: Kara McGee fikk avslag på grunn av arbeidstidene til jobben, som er innenfor cybersikkerhet. Foto: KENA BETANCUR / NTB.

Trump er til stede i retten

Donald Trump er selv til stede under rettssaken, og på vei inn i salen holdt den tidligere presidenten en tordentale med sterk kritikk mot både dommer Juan Merchan og sittende president Joe Biden.

– Vi har en Trump-hatende dommer. Vi har en dommer som aldri burde ha hatt denne rettssaken, sa Trump.



Den tidligere presidenten uttrykte sinne over at han heller skulle ha vært i Pennsylvania - eller i andre stater - for å jobbe med den pågående valgkampanjen.

– Alt dette stammer fra Biden og Det hvite hus, for den fyren klarer jo ikke å sette to setninger sammen. Han klarer ikke å drive valgkampanje. De bruker dette for å prøve og vinne valget, og det fungerer ikke, snarere tvert imot, sier Trump.

– Hvordan var det å sitte ovenfor Donald Trump i rettssalen?



– Det var vilt. Jeg skulle virkelig ønske at jeg ikke hadde problemer med planleggingen, fordi historien blir til mens man går, sier McGee.

– Det er bare en så fascinerende ting å være med på, legger hun til.

Skal velge 12 personer

Tidligere president Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven, etter at Trumps daværende advokat Michael Cohen skal ha utbetalt 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels tilbake i 2016.



De første dagene i rettssaken er satt av til å velge ut jurymedlemmer, og prosessen er ventet å kunne ta flere dager.

12 personer skal velges ut fra Manhattans 1,4 millioner innbyggere. I tillegg skal seks reservemedlemmer velges ut. De må alle være amerikanske statsborgere, engelsktalende, over 18 år og uten noen tidligere domfellelser.



Donald Trump er den første amerikanske ekspresidenten eller amerikanske presidenten som må møte i retten med en kriminaltiltale mot seg.

Trump er tiltalt i fire straffesaker. Den såkalte hysjpengesaken er først ut.



Han har erklært seg ikke skyldig i tiltalen, og hevder hele saken er «rettslig tullball» og «politisk konstruert» for å stikke kjepper i hjulene for hans vei tilbake til Det hvite hus.