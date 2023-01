Kaoset i Kongressen stormer videre

Det er i dag to år siden fanatiske Donald Trump-tilhengere stormet den amerikanske Kongressen.

Samtidig pågår et indre kaos i blant Kongressens medlemmer.

Etter mange mislykkede forsøk har ikke representantene klart å velge en ny leder, også kjent som speaker. Fredag kveld skal de prøve seg for tolvte gang.

I sentrum av kaoset står Kevin McCarthy. To år etter at republikaneren forsøkte å hindre stormingen, spøker det for hans egen speaker-ambisjon.

STORMING: Stormingen av Den amerikanske kongressen 6. januar 2021 sendte sjokkbølger over hele verden. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Får ikke nok stemmer

Speakeren er den tredje mektigste folkevalgte personen i USA. Dersom både presidenten og visepresidenten dør, er det speakeren som må lede landet.

Speakeren velges ved avstemming. Støtte fra minst 218 representanter er det som skal til.

Vanligvis går dette smertefritt. Fordi republikanerne har flertall burde det være en smal sak å samles om en kandidat.

Men storfavoritten, Kevin McCarthy fra California, får rett og slett ikke nok stemmer.

TAPER: Kevin McCarthy hra forsøkt 11 ganger å bli ny leder. Men en liten gruppe i partiet hans nekter å støtte ham. Foto: Alex Brandon

I avstemming etter avstemming har en gruppe på 20 opprørere i det republikanske partiet nektet å gi ham støtte som leder.

– Kommer ikke i gang

Kaoset skyldes delvis en splittelse i det republikanske partiet de siste årene, ifølge Hallvard Notaker, professor ved institutt for forsvarsstudier.

De siste årene har flere konservative republikanere blitt valgt inn i Kongressen. Og de går sjeldent med på noe de ikke er enig i.

– Særlig på den ytre høyresiden har det blitt mer og mer uglesett å inngå kompromisser. De mener det er å svike idealene sine, sier Notaker.

BEKYMRET: Hallvard Notaker ved institutt for forsvarsstudier mener kaoset i Kongressen er alvorlig. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum

Han forklarer at det er nettopp dette de som nekter å stemme på McCarthy holder på med nå.

– De mener det er verdifullt å ikke gi etter. Derfor avviser de mellomløsninger som skal få ting gjort, sier Notaker.

Dette er et problem, mener han. For hver dag Kongressen står uten leder, kan de ikke starte arbeidet sitt.

– USA har ikke en fungerende nasjonalforsamling nå. Verden er full av kriser som trenger løsninger. Og amerikanerne har mer enn nok å ta fatt i fra før. Men de kommer ikke i gang, sier Notaker.

Dette er opprørerne

Kongressen har til nå gjort 11 forsøk på å velge lederen sin.

Det er i alt 20 representanter som hardnakket nekter å slutte opp om Kevin McCarthy som leder i Representantenes hus.

– McCarthy fungerte som en støttespiller for Trump gjennom nesten hele presidentperioden hans, men havnet i konflikt med presidenten under og like etter 6. januar-angrepet. Han oppfattes derfor nå som for lite lojal og opportunistisk av en gruppe republikanere som er aggressivt konfronterende, både mot demokratene og internt mot det tidligere etablissementet i eget parti, sier TV 2s USA-ekspert Hans Olav Lahlum.

Han forklarer at fordi gått så lang tid, er det mindre sannsynlig at de endrer mening nå.

EKSPERT: Hans Olav Lahlum er forfatter, historiker og TV 2s USA-ekspert. Foto: Simen Askjer / TV 2

I oktober 2021 hevdet en amerikansk frilansjournalist at flere Trump-tilhengere skal ha fått instruksjoner fra enkelte kongressmedlemmer før stormingen av Kongressen.

Flere navn ble nevnt, blant annet Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Paul Gosar.

Nå er Boebert og Gosar å finne blant de 20 republikanerne som blokkerer seieren for Kevin McCarthy.

Og det ser ikke ut til at heller ikke Donald Trump kan endre meningen deres.

NEKTER: Republikaneren Lauren Boebert er blant de få kongressmedlemmene som nekter å støtte McCarthy. Foto: AP/Andrew Harnik.

Torsdag oppfordret faktisk Trump republikanerne til å velge McCarthy som leder. Likevel står Boebert, Gosar og flere fast på sitt.

De mener at McCarthy ikke er konservativ nok og frykter at han vil samarbeide med Demokratene.

– Vi kjemper for å redde USA, og vi kommer ikke til å trekke oss, tvitret Boebert natt til fredag. Det skjedde etter at McCarthy for 11. gang på rad hadde tapt en avstemning om ledervervet.

Lahlum mener det er interessant at Trumps ord ikke blir tatt til følge.

– Det hjalp ikke det heller. Det er en ganske brokete gruppe som ikke er lett å holde styr på for noen, sier Lahlum.

Han mener kaoset rund speaker-valget, vil prege republikanske partiet, og amerikansk politikk, i stor grad framover.

– Dette er den sterkeste illustrasjonen til nå av hvor stor uenighet det er på republikansk side, sier Lahlum.

Hilmar Mjelde, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, mener vi kan dele opprørene i to grupper.

– Den første er «anti-stat», med Chip Roy i spissen. Disse forlanger en mye mer konservativ politisk linje i partiet. De andre er «anti-autoritet». De vil skifte ut partiledelsen, fortrinnsvis McCarthy. De vil demontere dagens partilederskapsmodell, sier han.

STØTTER: Tidligere president Donald Trump har bedt republikanerne samle seg om Kevin McCarthy. Men det gjør de ikke. Foto: Ross D. Franklin/AP.

Mener han har gjort framskritt

Torsdag gjorde McCarthy framskritt, ifølge ham selv. Han tror fortsatt på seier.

McCarthy sier likevel han ikke vet når det vil skje.

– Jeg har rekorden for den lengste talen i Representantenes hus, så jeg liker tydeligvis å skrive historie, sa McCarthy til pressen etter avstemningene torsdag.

EKSPERT: Hilmar Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet følger amerikansk politikk tett. Foto: Privat.

– Hvis dette tar litt lengre tid, så er det greit, sa han videre.

Mjelde ved Høgskulen på Vestlandet tror det er «anti-stat-fraksjonen» blant opprørene som til slutt kan gi endelig støtte.

– De kan nok godta McCarthy, om de får mer makt over partiets daglige arbeid i Kongressen fremover, sier han.

Neste avstemming skjer tidligst i dag klokken 18, norsk tid.