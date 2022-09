Kanye West med nytt stikk: – Jeg er barnas far

RASER: Kanye West har atter en gang tatt til Instagram for å kritisere ekskonen og familien hennes. Foto: Evan Agostini / AP

I februar 2021 ble det kjent at det var slutt mellom Kim Kardashian og artisten Kanye West, etter nesten syv års ekteskap.

Kjendisparet er nå skilt, og West har uttalt seg flere ganger om situasjonen offentlig.

Senest fredag kritiserte West ekskonen Kim Kardashian atter en gang.

Da dukket det opp flere skjermbilder på West sin instagramkonto, som skal vise en samtale over melding mellom ham og Kardashian, skriver blant annet Sky News.

– Skal ikke stille opp i playboy

Det er kjent stil at West plutselig dukker opp på sosiale medier, skaper reaksjoner, og at han deretter sletter alle innleggene sine og holder lav profil over lengre tid.

Også fredag kveld norsk tid har flere av West sine innlegg blitt slettet.

I ett av de første innleggene som ble publisert på West sin instagramkonto, ser man flere meldinger som involverer ekskonen, samt rapperen sin tidligere svigermor, Kris Jenner.

IRRITERT: Det ser ut til at Kanye West fremdeles bærer nag etter at han og Kim Kardashian gikk hver til sitt. West har blant annet kritisert ekskonens forhold til Pete Davidson over lengre tid. Foto: SAUL LOEB

«Fra mamma: PLIS. Be ham om å slutte å nevne meg. Jeg er nesten 67 år gammel og jeg føler meg ikke alltid vell og dette stresser meg», står det i en av meldingene som skal være fra Kardashian.

Kanye West viser derimot ingen nåde, og står på sitt.

«Dere har ikke det siste ordet rundt mine svarte barn og hvor de skal gå på skole. De skal ikke stille opp i playboy og i sexvideoer. Be Clinton-vennene dine komme og ta meg », står det i svaret fra artisten.

«Hvorfor skal du ha noe å si? Fordi du er halvt hvit?», skriver han videre.

Ødelagt av porno

I et annet innlegg hevder West at familien hans har blitt ødelagt av pornoavhengighet.

West lastet da opp et skjermbilde av Kylie Jenner sin tidligere assistent Victoria Villarroel.

«Hollywood er et gigantisk bordell. Pornografi ødela familien min. Jeg håndterer avhengigheten, Instagram promoterer det. Kommer ikke til å la det skje med Northy og Chicago», skrev han under teksten til innlegget, og referer til døtrene sine.

Kanye West og Kim Kardashain har fire barn sammen – North (9), Saint (6), Chicago (4), og Psalm (3).