Kanadisk politi: En av de siktede er død

Søndag var politietterforskere samlet ved ett av åstendene i Weldon,Saskatchewan. Politiet har fryktet at de kunne finne flere skadde og at det kunne være flere åsteder. Nå har de altså funnet en av de siktede død i området. Foto: Heywood Yu / AP / NTB

En av de mistenkte er funnet død, etter at ti personer ble stukket i hjel og nitten personer ble skadd på minst tretten forskjellige åsteder i Canada søndag. Dette forteller kanadisk politi på en pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid. Det er Damien Sanders (31) som skal være funnet.

Ikke selvpåførte skader

Politiet skal ha funnet et lik som skal være identifisert som én av de to mistenkte brødrene. Ifølge politiet har liket synlige skader som ikke kan være selvpåførte. Funnet ble gjort utendørs i nærheten av et hus politiet undersøkte.

Det er Damien Sanderson som skal være funnet død. Politiet advarer om at Myles Sanderson antas å være på frifot, farlig og bevæpnet. Foto: Kanadisk politi / Handout.

Den andre av de to mistenkte, Myles Sanderson, er fortsatt på frifot. Politiet legger til grunn at han oppholder seg et eller annet sted i byen Regina i Canada. De antar at han kan være skadet.

Myles Sanderson har ifølge kanadisk politi et omfattende rulleblad som involverer både personskade og andre former for kriminalitet.

Avdekker hendelsesforløp bit for bit

Damien Sanderson ble funnet død i reservatet James Smith Cree Nation. Det antas at broren Myles Sanderson (30) «kan være skadd», og det er mulig at han kommer til å oppsøke legehjelp, ifølge operasjonsleder Rhonda Blackmore i det kanadiske ridende politiet på en pressekonferanse.

Doreen Lees (89) sa i går til AP nyhetsbyrå at hun og datteren hennes tror de møtte en av de to mistenkte i Weldon, der flere av angrepene fant sted.

De forteller at en bil kom kjørende ned gaten der hun bor tidlig om morgenen. En mann kom ut og sa at han var såret og trengte hjelp, men han dro igjen da datteren hennes sa at hun ville ringe noen.

– Han ville ikke vise ansiktet sitt. Han hadde en stor jakke over ansiktet. Vi ba ham oppgi navn, og han mumlet noe to ganger, men vi fikk ikke tak i det, sier hun.

– Han sa at ansiktet hans var så hardt skadd at han ikke kunne vise det.

Vitnet sier mannen var alene og virket utstø.

Politiet sier på pressekonferansen natt til tirsdag at de antar at siktede er skadet, og at han kan komme til å oppsøke legehjelp.

De vil ikke utdype hvor skadet eller hvordan skadene er påført eller hvorfor de antar det.

Saken oppdateres!