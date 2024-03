– Kan starte et stort angrep når som helst

– Verden kommer til å stå på randen av en ny verdenskrig hvis Vesten sender styrker til Ukraina, sier Russlands president Vladimir Putin dagen etter han sikret seks nye år som president i et udemokratisk valg.

– Vil knuse oss

Innbyggerne i Kyiv uttrykker bekymring, og oppfordrer verdenssamfunnet til å ta trusselsituasjonen på alvor.

KRIG: En mann går forbi en poster som viser russiske tap på Ukrainsk jord. Foto: Vadim Ghirda

– Jeg tror man kan forvente en viss grad av eskalering i Ukraina, men for det ukrainske folk er dette ikke noe nytt fordi vi vet at Putins mål er å ødelegge landet vårt fullstendig, sier journalist Halyna Ostapovets fra Kyiv.

Hun mener det er avgjørende at USA viser at de mener alvor og vedtar nye støttepakker til Ukraina.

– Det eneste som kan gi oss håp er en endring i vestlige lederes retorikk, som Frankrikes president Emmanuel Macron som snakker om mulige franske tropper i Ukraina, sier Ostapovets til Reuters.

BEKYMRET: Halyna Ostapovets frykter krigen i Ukraina kan eskalere. Foto: Reuters

Macron har flere ganger de siste ukene sagt at han ikke utelukker at vestlige bakkestyrker kan utplasseres i Ukraina på et senere tidspunkt.

Uttalelsene er avvist av en rekke vestlige land, mens land i Øst-Europa er mer positive.

Putin hevder at militært personell fra Nato allerede er i Ukraina. Han viser til at russere ar snappet opp både engelsk og fransk tale på slagmarken, uten å erkjenne at dette er frivillige som her vervet seg til å kjempe på Ukrainsk side.



Fakta om krigen i Ukraina * Starten på Russlands militære aggresjon mot Ukraina fant sted 20. februar 2014. I løpet av en måned tvang russiske spesialstyrker ukrainske militære ut av Krym og annekterte området. * Krym hadde da, per dekret i Det øverste sovjets presidium, vært del av Ukraina siden 1954. * Russland sto i april 2014 bak et opprør i de østlige ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk. Det utviklet seg til en lavintensitets-krig som pågikk frem til februar 2022. Anslagsvis 14.000 mennesker ble ifølge FN drept i kampene disse årene. * 24. februar 2022 gikk russiske styrker til fullskalainvasjon av Ukraina. * Tapstallene i den pågående krigen holdes hemmelig av partene. Men ifølge FN er minst 10.000 sivile drept. Russland påstår å ha drept eller skadd opp mot 400.000 ukrainske soldater. Ukraina hevder de russiske samlede tapstallene er minst like høye. * De vestlige NATO-landene har i kjølvannet av den russiske invasjon innført omfattende økonomiske og politiske sanksjoner mot Russland. * Russiske styrker besetter per i dag rundt 20 prosent av det ukrainske landterritoriet. Krigen har drevet anslagsvis 6,5 millioner ukrainere på flukt. Kilder: FN/Det russiske forsvarsdepartementet/Ukrainas forsvarsdepartement/Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Juri Nezhurbyda jobber som oversetter i Kyiv. Han mener også seks nye år med Putin ved makten er dårlig nytt for Ukraina.

KAN SMELLE: Juri Nezhurbuda frykter det kan smelle steder som hittil har sluppet unna krigshandlingene. Foto: Reuters

– Vi må være på vakt, spesielt i de store byene hvor det er stille nå. Når som helst kan russerne starte et stort angrep. De kan begynne å bombe på samme måte som under andre verdenskrig, sier han.

– Kan bli mye verre

En kvinnelig lege, Vladyslava Romanjuk, kjenner også på at dette er avgjørende tider.

MÅ FORBEREDE SEG: Alle må ta egne beslutninger, sier lege Vladyslava Romanjuk. Foto: Reuters

– Vi bør forberede oss på at ting kan bli mye verre her i Kyiv. Jeg 20 ansatte, men ingen av dem sier de vil reise til utlandet. Vi må rett og slett bare forberede oss på at hva som helst kan skje. Alle må ta sine egne beslutninger, sier Vladyslava Romanyuk,

– Enten gjør du alt du kan, eller så gir du opp håpet, og da kan du ikke bo i Ukraina lenger, sier hun.

– Må stoppes

Ukraina-krigen har utløst den største krisen i Moskvas forhold til Vesten siden den kalde krigen. Ukraina har den siste tiden trappet opp droneangrep på økonomiske mål i russiske grenseområder, men også langt inne i Russland, blant annet oljeraffinerier.

Putin sier Russland vil etablere en buffersone på et større ukrainsk territorium, hvis angrepene fortsetter.

– Putin må stoppes. Ellers blir alt bare verre, er det korte budskapet til logistikkarbeider, Julia Olennikova, fra Kyiv.