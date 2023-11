– Kan skje de nærmeste dagene

– Det er en redusert fare for utbrudd, men det er fortsatt usikkerhet i alle målingene, sier Haflidi Haflidason.

Islendingen er geolog og professor emeritus ved Institutt for geovitenskap hos Universitetet i Bergen (UiB). Han følger situasjonen i hjemlandet tett.

Det er fortsatt en reell fare for vulkanutbrudd på Reykjanes-halvøya, som ligger like sørvest for hovedstaden Reykjavik.

Haflidason kom hjem fra ferie på Island for et par dager siden. I løpet av de tre ukene han var der ble det registrert 25.000 jordskjelv.

– Antallet jordskjelv holder seg stabilt på rundt 1500 skjelv i døgnet, sier Haflidason, som akkurat har oppdatert seg på nyhetene i hjemlandet.

Kan komme innen få dager

Situasjonen har roet seg noe etter at alarmen gikk tirsdag denne uken. Da ble det målt høye nivåer av svoveldioksid i luften, som indikerte at magmaen lå veldig grunt, og at den kunne nå overflaten innen kort tid.

Avdelingsleder ved det islandske meteorologiske instituttet, Kristín Jónsdóttir, uttaler lørdag at det mest sannsynlige scenarioet er at det kommer et utbrudd i løpet av de nærmeste dagene.

– Vi måler færre og mindre jordskjelv ettersom tiden går. Magmatunnelen fortsetter å bli dypere og utvides, men gjør det saktere enn før, sier hun til den islandske allmennkringkasteren RUV.

Den avtakende aktiviteten tyder på at magma har nådd veldig høyt opp i jordskorpen. Dermed er det ikke mye som skal til før det når overflaten, forklarer hun.

– 50/50 om det blir utbrudd

Fredag ettermiddag meldte Islands meteorologiske institutt at data indikerte at det fortsatt var stor sannsynlighet for et utbrudd. Dette utbruddet vil trolig ramme Hagafell, som ligger om lag to kilometer nord for det evakuerte tettstedet Grindavik.

– Dette er området hvor sprekkene har størst bredde. Det er nå 50/50 om det blir utbrudd eller ikke, sier Haflidason ved UiB.

Satellittbilder og jordskjelvmålinger overvåkes nøye.

EVAKUERTE: De evakuerte beboerne i Grindavik står i kø for å hente nødvendige eiendeler. Foto: MARKO DJURICA/Reuters

– Jeg tror at man vet litt mer i løpet av en uke.

Stor usikkerhet

Geologen forklarer at det samtidig kan være sannsynlig at denne magmaen aldri når overflaten, men fyller opp hulrommene i de store sprekkene som har oppstått i området.



– Hastigheten på innstrømmingene ble redusert betraktelig for noen dager siden. Det er samtidig det som er usikkerhetsmomentet. Det kan ta to til tre uker for magmaen å komme opp. Her bruker man erfaringen fra de andre utbruddene som har vært de siste to og et halvt årene.

Oppsummert sier han at det er mange måter å tolke dette på, og at det derfor fortsatt er stor usikkerhet.

2022: Islendingene er ikke ukjente med vulkanutbrudd. Her fra et utbrudd i august 2022, like ved Grindavik. Foto: Jeremie Richard / AFP

– Irritert av den uavklarte situasjonen

Jordskjelvene og utbruddsfaren preger store deler av det islandske samfunnet, forklarer den islandske geologen.

– Det var litt sjokk den fredagen forrige uke, da alle måtte flykte. Det er rundt 3600 fastboende der. Det er en prosent av Islands befolkning. Det er mange som kjenner til noen som bor der, sier han, og fortsetter:

– Det som irriterer er den uavklarte situasjonen. Mange er sinte for at man ikke kan si noe konkret.

I mellomtiden er store deler av det lille, islandske samfunnet snudd på hodet. Det har vært utfordrende å finne skoleplass og barnehageplass til de flere hundre barna som er evakuert fra Reykjanes-halvøya.

GRINDAVIK: Det er store skader i Grindavik som følge av jordskjelv. Foto: MARKO DJURICA /Reuters

Skepsis til gjenoppbygging

Skadene er store i Grindavik. Mens magmaen har trengt seg oppover mot jordskorpen, har det skjedd store endringer i landskapet på overflaten.

Deler av tettstedet har sunket én meter.

I tillegg er det knyttet stor usikkerhet til om hvorvidt befolkningen kan flytte tilbake.

– Det er utfordrende å slippe beboere inn igjen i området, fordi magmaen er så høyt oppe i jordskorpen. Varslingstiden blir for kort. Det kan komme et utbrudd på bare en halvtimes varsel.

Det er også stor skepsis blant geologer for om hvorvidt tettstedet kan bygges opp igjen.

– Det ble nevnt i dag på nyhetene at de som hadde vært inne i byen hadde sett at to av boligene var totalskadd, og 20 hadde store skader. Spørsmålet er om det er fornuftig å bygge disse opp igjen. Man ser en stor risiko ved det. Geologene mener at det som skjer nå er første fase i en ny vulkansk aktivitet på halvøya.

SPREKKER: Slik ser det ut i gatene i Grindavik. Foto: Brynjar Gunnarsson

Bygger barrierer

Islandske myndigheter jobber også med å bygge en barriere ned til kraftverket i området, og mot Den blå lagunen.

Onsdag ble det kjent at turistmagneten holder stengt i minst to uker til, fram til 30. november, som følge av vulkanfaren.

Barrieren som nå bygges, skal redusere den eventuelle faren for at magmaen rammer områdene.