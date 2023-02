– Kan senke forsvarsevnen

I helgen avslørte NRK utbredt seksuell trakassering og overgrep i Forsvaret.

En nå 22 år gammel kvinne fortalte at hun opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep i sin tid i førstegangstjenesten.

– Det er ikke godt nok at nesten alle har det bra. Derfor er det viktig at vi styrker ledernivået på alle nivå. Det er lederne som må ta det store ansvaret, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til TV 2.

Sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen gjestet han TV 2s nyhetssending tirsdag ettermiddag.

Forsvarsministeren mener trakassering i Forsvaret kan få alvorlige konsekvenser.

– Vi er en i mer alvorlig situasjon med krigen. Vi skal ha flere folk inn i Forsvaret, sånn at vi får et større forsvar. Da må det være et attraktivt sted å være. Hvis det glipper, så bidrar det til å senke vår forsvarsevne, sier han.

– Håndtert for dårlig

Historien i helgen er ikke den første. De siste årene har det kommet flere historier om trakassering og mobbing i Forsvaret. I en undersøkelse Forsvarets forskningsinstitutt publiserte i 2021, sa 46 prosent av kvinnene i Forsvaret at de har opplevd seksuell trakassering.

– Trygt i Norge betyr trygt i Forsvaret, konstaterer han.

Thomas Norman Hansen er hovedverneombud i Forsvaret.

Amanda Bergh og Thomas Norman Hansen Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Han er klokkeklar på behandlingen varslerne har fått.

– Vi har håndtert dem for dårlig. Hadde vi behandlet varslene godt nok, ville det ikke vært i media, for da ville det blitt løst. Varslerne føler at de ikke har blitt tatt på alvor, sier Hansen.

Forsvarsjef, Eirik Kristoffersen, minner om at det er nulltoleranse for mobbing og trakassering.

– Er Forsvarets reaksjoner klare og sterke nok?

– Vi har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering. De som begår alvorlige overgrep har vi ikke behov for. Vi følger systemet i arbeidslivet med rettsaker og eventuelt avskjedigelse der det er behov, svarer forsvarssjefen.

– Operativ krise

Forsvarssjefen forteller at dette er en krise for Forsvaret.

– Dette er helt en opplagt en krise. Det handler om de som blir utsatt. Vi har en en indre fiende som driver med overgrep og trakassering. Det er en operativ krise når folk ikke oppfører seg, sa han på TV 2s sending.

Forsvarssjefen ber de som ikke følger reglene om å forlate Forsvaret.

– Jeg har sagt unnskyld til de som føler seg trakassert. De som ikke forstår alvoret nå, de trenger vi ikke i Forsvaret, sier Kristoffersen.

Krisemøte

Tirsdag hadde forsvarsministeren innkalt forsvarsledelsen, tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige og Militært kvinnelig nettverk til et møte for å diskutere utfordringene med seksuell trakassering.

Fra 1. august skal nye tiltak være på plass.

Blant annet skal det være en sentral varslingsenhet som alle kan varsle til. Denne skal ha oversikt over alle saker. Målet er også at de som varsler, skal holdes bedre orientert. Dette skal blant annet gjøres enklere ved hjelp av teknologiske løsninger.