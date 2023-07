Kan øke terrortrusselen

Statsminister Ulf Kristersson varsler at regjeringen gir 15 myndigheter i oppgave å styrke Sveriges beskyttelse mot terror. – Flere muslimske land anser Sverige som et muslimfiendtlig land, sier seniorforsker.

Sverige annerkjennet ikke koranbrenninger, men de er tillatt som følge av loven om ytringsfrihet, understreker utenriksminister Tobias Billström.

– I enkelte land er det en oppfatning om at den svenske staten står bak eller bifaller dette. Det gjør vi ikke, sier den svenske utenriksministeren på en pressekonferanse torsdag.

– Fremmer segregering og polarisering



Tobias Etzold, seniorforsker ved NUPI, sier til TV 2 at brenning av Koranen og andre hellige skrifter i Sverige gir tegn på en viss polarisering i landet.

– Det er både migranter fra muslimske land som har hatt dårlige erfaringer i disse landene, så vel som høyreekstreme som viser sin avvisning av islam om ikke hat mot religionen på denne måten, sier han.



SENIORFORSKER: Tobias Etzold, seniorforsker ved NUPI. Foto: NUPI

– Det er bare noen få individer som foretar slike ekstreme handlinger, men på grunn av ytrings- og forsamlingsfriheten i Sverige som eksplisitt verner om retten til å ytre religionskritikk, er det vanskelig å holde dem under kontroll og forhindre slike handlinger, understreker han.

Svenske myndigheter er opptatt av at det skal være både religionsfrihet og ytringsfrihet i Sverige.

STOCKHOLM: Protesterer utenfor en moské i Stockholm 28. juni 2023. Foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Sveriges arbeids- og integreringsminister Johan Pehrson åpner for å se på lovverket for å få slutt på koranbrenningene i Sverige.



– Disse handlingene påvirker imidlertid ikke bare Sveriges forhold til muslimske land, men også husfreden, spesielt i det muslimske migrantmiljøet i Sverige, og kan fremme ytterligere segregering og polarisering i det svenske samfunnet, sier Etzold.

Svenske myndigheter har denne uken anklaget Russland og ulike statsstøttede aktører for å spre desinformasjon med mål om å skade Sveriges omdømme og ødelegge for landets Nato-søknad.



– Også Sveriges fremtid i Nato er usikker under disse omstendighetene, sier han.

Øker trusselen

Hva kan dette ha å si for Sveriges sikkerhet?

– Svenske sikkerhetstjenester er redde for at risikoen for terrorangrep i Sverige øker etter nylige hendelser, sier Etzold.

Til tross for at terrortrusselnivået ikke er offisielt hevet, sier lederen for Sikkerhetspolitiet at Sverige er et mer prioritert mål etter koranbrenningene.



AMBASSADEN: Tilhengere av Iraks sadistiske bevegelse samles utenfor den svenske ambassaden i Bagdad 30. juni 2023. Foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

– Det svenske sikkerhetspolitiet er i høy beredskap nå. Derfor er det en debatt som dukker opp i landet om artikkelen i den svenske grunnloven om ytringsfrihet og forsamlingsfrihet bør endres så langt at demonstrasjoner kan forbys når det er klare indikasjoner på at rikets sikkerhet er i fare. Så langt er dette ikke mulig, forklarer Etzold.

Terrortrusselsnivået vil forbli på tre på en fempunkts skala.



KORAN: Kvinner holder oppe Koranen under en protest utenfor Sveriges ambassade i Bagdad. Foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

Etzold forklarer at selv om Tyrkia for et par uker siden gikk med på å ratifisere Sveriges søknad om å bli med i Nato, er det fortsatt usikkert om det tyrkiske parlamentet vil gi sin godkjenning til høsten under inntrykk av de siste hendelsene.

– Derfor kan Sverige forbli i en limbosituasjon i en periode angående sin sikkerhet, da NATOs artikkel fem først vil tre i kraft når Sverige offisielt har sluttet seg til alliansen, sier han.

Skader Sveriges rykte

Sveriges regjeringen har vært i kontakt med utenriksministrene i flere muslimske land, blant annet Iran, Irak, Algerie og Libanon, for å forsøke å dempe krisen.

– Sverige har hatt gode og stabile forhold til mange muslimske land så langt. I Irak var for eksempel Sverige svært engasjert, og bidro til gjenoppbyggingen og utviklingen av landet. Svenske selskaper er også aktive i Irak og andre land i regionen, sier Etzold.

IRAK: Demonstranter samles i nærheten av den svenske ambassaden som ble stormet i forkant av en forventet koranbrenning i Stockholm. Foto: MUHANNAD AL-AZZAWI/Reuters

Imidlertid forklarer Etzold at nylige hendelser og protester har et stort potensial for å skade Sveriges gode rykte og muligens drive svenske selskaper ut av enkelte land og sette svenske borgere som bor i disse landene i fare.

Statsminister Ulf Kristersson varsler at regjeringen gir 15 myndigheter i oppgave å styrke Sveriges beskyttelse mot terror.



VARSLER: Statsminister Ulf Kristersson vil styrke Sveriges beskyttelse mot terror. Foto: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

– Flere muslimske land har annonsert at de anser Sverige som et muslimfiendtlig land, sier Etzold.

Han forklarer videre at den svenske regjeringen må påta seg alt som står i dens makt for å roe ned situasjonen, og for å gjøre det klart at hendelsene gjenspeiler synspunktene til svært få individer, og ikke til den bredere svenske offentligheten, så vel som regjeringen.

Ulike årsaker

Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som har 57 medlemsland, har oppfordret til felles tiltak for å stanse framtidige koranbrenninger.

FLAGG: Demonstranter brenner det svenske flagget. Foto: AFP

– Det er ulike individuelle årsaker til koranbrenning, hovedsakelig hat mot islam fra høyreekstreme miljøer, men også fra mennesker fra muslimske land som har blitt straffeforfulgt der, sier Etzold.