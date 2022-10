Kan ikke reise hjem igjen

Ungdommer flokker seg rundt Svetlana Tsikhanouskaya (40) i et kjellerlokale i Paris. Det tas bilder bak det røde og hvite flagget til Belarus. Det er applaus og hurra-rop. Tskihanouskaya er håpet til de unge belarusserne i Paris. Tidligere på dagen har menneskerettsforkjemperen Ales Bjaljatski fra Belarus fått fredsprisen.

HÅP: Svetlana Tsikhanouskaya omringet av belarussere i eksil. For mange er hun håpet for et demokratisk Belarus. Foto: Santiago Vergara

– Han er en frihetskjemper, sier Svetlana.

Hun har en helt spesiell oppfordring til nordmenn og andre, for å støtte fredsprisvinneren, og andre som er fengslet.

– Skriv et brev. De er alene. De er isolert fra utenverden. Ledelsen i fengslet gjør alt de kan for at de skal føle seg forlatt og glemt. De overbeviser dem om at ingen tenker på dem, og at det de har ofret ikke betyr noe. Hvert brev inspirerer folk i fengsel. Så jeg sier til folk at det vil ta ti minutter av ditt liv, men det vil redde hele uken for de som er i fengsel.

Hun tror dessverre ikke Nobels fredspris får noen avgjørende betydning for hjemlandet.

VINNEREN: Fredsprisvinner Ales Bjaljatski sitter fengslet. Svetlana Tsikhanouskaya møtte ham i 2020, etter at hun tapte presidentvalget. Hun forteller om beskjeden hun fikk fra Bjaljatski. Foto: Viasna

– Fredprisen kan ikke sette Ales Bjaljatski eller andre politiske fanger fri, men den kan hjelpe oss å trekke mer oppmerksomhet til de som bryter menneskerettighetene i landet vårt og torturen i fengslene, sier Svetlana Tsikhanouskaya.

Bygger regjering

Hun har hatt en lang dag med foredrag, pressekonferanse og politiske møter. Svetlana gir bare to intervjuer denne dagen. Det ene er til TV 2 og det andre til et TV-team fra Litauen, som følger henne på møtene i Europa. Svetlana lever i eksil i Vilnius med barna på 7 og 12 år. Når vi står og småprater før intervjuet og hun venter på litt vann, snakker hun om barna sine.

NOMINERT: Hun var en av favorittene til å vinne prisen. Nå bor hun i eksil i Litauens hovedstad Vilnius. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– De liker at jeg er borte, for da er det ikke så strengt hjemme, spøker hun.

Tskihanouskaya var selv nominert til fredsprisen, men komiteen valgte å gi den til Bjaljatski. Han er fengslet i Belarus. Det er også ektemannen hennes, en kjent youtuber, blogger, opposisjonell og menneskerettsforkjemper. Dømt til 18 års fengsel. Han sitter akkurat nå i full isolasjon.

Svetlana overtok mannens plass som presidentkandidat i Belarus, da han ble arrestert. Alexander Lukashenko (68) kalles ofte Europas siste diktator og har styrt landet siden 1994.

Svetlana Tsikhanouskaya tapte presidentvalget 2020. Valget betegnes ikke som et fritt og demokratisk valg.

Første gangen hun møtte Bjaljatski var etter at hun tapte valget. Han oppmuntret henne til å kjempe for et fritt Belarus.

– Han sa, Svetlana, du må gjøre det du gjør. Folket ga deg et mandat og du har æren av å representere folket i Belarus. Du må fortelle hele verden om terror og diktatur. Så han velsignet på en måte det jeg gjør.

– Vi bare hylte

Paris er også den nye hjembyen til russiske Natalia Morozov (48). Hun er tidligere journalist og nå jurist i organisasjonen Memorial. Den fikk også fredsprisen. Annonseringen av prisen fra Oslo var et sterkt øyeblikk.

GLEDESHYL: Natalia Morozova og kollegene hylte av glede da Memorial fikk prisen. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Vi klarte ikke snakke. Vi fant ikke ord. Det var bare hyling, forteller Natalia. Hun smiler og ler når hun forteller.

Fire dager etter at krigen i Ukraina startet bestemte Natalia seg for å flykte fra hjembyen Moskva. Siden hun hadde studert et par år i Frankrike valgte hun å dra til Paris. Her fortsetter hun å jobbe for Memorial, som særlig jobber med å etterforske krigsforbrytelser.

– Jeg ville ikke ende i fengsel. Jeg har også en sønn på 18 år og han risikerte å bli innkalt i militæret.

Natalia visste at når krigen startet ville jakten på «indre fiender» i Russland trappes opp. Hun kjenner sitt lands historie godt, og fryktet at hun ville bli bekyldt for å være spion for en utenlandsk makt.

Memorial ble oppløst av russiske myndigheter i 2021.

– Situasjonen er alvorlig for oss, særlig for dem som er igjen i Russland. Vi kan bli beskyldt for å være kriminelle. Vi forsøker å jobbe hver for oss, mange på forskjellige steder i Europa.

På dagen for tildelingen av fredsprisen var kollegene i Moskva, opptatt av å redde bygningen som organisasjonen eier. Det er et samlingssted og de har arkivene sine der. Myndighetene vil konfiskere eiendommen.

– Historien gjentar seg

Memorial oppstod på slutten av 80-tallet, da Sovjetunionen gikk i oppløsning. Organisasjonen ønsket å hedre de som ble utsatt for overgrep under Stalin-tiden. Etterhvert begynte Memorial å granske russiske krigsforbrytelser i Tsjetsjenia.

– Det var to landsbyer i Tsjetenia, hvor den russiske armeen begikk krigsforbrytelser. Det er akkurat de samme forbrytelsene vi nå ser i Bucha, forteller Natalia.

KRIGSFORBRYTELSER: Natalia i Memorial jobber med å etterforske russiske krigsforbrytelser, nå i Ukraina. Historien gjentar seg, hvis det ikke tas et oppgjør med den, sier hun. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Bucha var den første byen i Ukraina, hvor det ble funnet massegraver med sivile ofre. Regelrett slaktet ned av den russiske armeen. Hun håper disse forbrytelsene vil komme for retten, og de ansvarlige dømt.

– Det er vår plikt. Hvis du ikke tar et oppgjør med historien, så gjentar den seg.

Mange av Memorials medarbeidere har flyktet ut av Russland. Natalia vet ennå ikke hvem som skal reise til Oslo i desember for å motta prisen. For medarbeiderne i Memorial er fredsprisen viktig. Det er en slags gjenfødelse, sier Natalia, siden organisasjonen er blitt oppløst av russiske myndigheter.

Hun tror også prisen kan være viktig for Belarus, fordi den fører til at de politiske fangene ikke blir glemt. Også den ukrainske delen av Nobel-prisen til Center for Civil Liberties er viktig for henne som russer.

– Vi vet at vi ikke er ansvarlig for krigen, men det føles veldig ubehagelig, særlig i forhold til Ukraina og ukrainere.

Tror ikke Putin og Lukachenko bryr seg

Svetlana Tsikhanouskaya utropte seg til nasjonal leder for Belarus, da krigen i Ukraina startet. Russland og regimet i Belarus er tett knyttet sammen.

Nå er hun i ferd med å danne en eksil-regjering og reiser rundt i Europa for å samle støtte. I Frankrike har hun hatt møte med statsminister Elisabeth Borne. Ingen av de to kvinnene tror hverken president Vladimir Putin eller Alexander Lukashenko bryr seg noe videre om fredsprisen.

FLYKTET: Fire dager etter at Ukraina-krigen startet flyktet Natalia fra Moskva til Paris. Hun skjønte at det kom til å bli farlig for henne i Russland. Foto: Santiago Vergara/TV 2 .

– I dag er det bursdagen til Putin og jeg regner med at han «elsker» denne gaven. Ser du på talene hans, og hvor isolert han er, så er han ikke veldig opptatt av internasjonale priser. Det endrer ikke noe i forholdet mellom Memorial og de russiske myndighetene, sier Natalia.

Svetlana er enda mer pessimist. Og hun godtar ikke at Lukashenko omtales som landets statsoverhode.

– President Putin og ikke-president Lukashenko bryr seg faktisk ikke. Jeg tror de er irritert over at de som kjemper mot diktatur og tyranni, ble hedret med en slik prestisjefull pris.