Kan havne i fengsel for kakepynt

En konditor i Moskva er bøtelagt for å ha laget kaker dekorert med antikrigsbudskap. Blir hun tatt igjen, risikerer hun sju år i fengsel.

STRAFFBART: Kaker som denne ble for sterk kost for russiske myndigheter. Foto: Instagram/bakery_xoxo

Gule og blå kaker og antikrigsbudskap skrevet i søt glasur gjorde at politiet i Moskva rykket ut og arresterte konditor Anastasia Tsjernysjeva (22) i slutten av april.

Kakene, dekorert med tekster som «Nei til krig», «Frihet i Russland, fred i Ukraina» og «Fuck Putin», gjorde at Tsjernysjeva ble tiltalt for å «diskreditere det russiske militæret».

16 bilder tatt fra instagramkontoen bakery_xoxo ble lagt frem som bevis i saken mot henne.

FREDSKAKER: «Kjerligheten vil vinne» står det på kakene som er dekorert i fargene til det ukrainske flagget. Foto: Instagram/bakery_xoxo

Dagen etter at hun ble pågrepet, ga domstolen konditoren en bot på 35.000 rubler, tilsvarende omtrent 4800 norske kroner.

Fortsetter å lage kaker tross risiko

Da hun begynte å selge antikrigskakene kort tid etter invasjonen av Ukraina 24. februar i fjor, tenkte Tsjernysjeva at det var en måte hun kunne vise krigsmotstand på, uten risikoen det innebærer å demonstrere i gatene.

Men nå er heller ikke kakebaking trygt.

— Da loven om diskreditering av militæret ble vedtatt, trodde jeg ikke at de faktisk ville gå etter absolutt alle, sier Tsjernysjeva til den uavhengige russiske avisen The Moscow Times.

Russiske myndigheter har slått hardt ned på all opposisjon i landet etter invasjonen av Ukraina i februar i fjor.

Politikere, aktivister og journalister har blitt fengslet. Men også mange helt vanlige mennesker som er motstandere av krigen har blitt arrestert.

— Absolutt alle i Russland som er motstandere av krigen er i fare, sier Tsjernysjevas advokat, Julia Jevdokimova til The Moscow Times.

Om hun skulle bli tatt igjen, risikerer Tsjernysjeva i verste fall sju år i fengsel.

Men trusselen om en lang fengselsstraff, skremmer ikke den unge konditoren - selv om hun tror hun må være litt mer kreativ og subtil fremover.

POLITISK GLASUR: «Du vil lykkes. Men det vil ikke Putin» står det på disse kakene. Foto: Instagram/bakery_xoxo

— Så lenge jeg ikke er fengslet, er planen fremover å lage kaker.

Men det er ikke bare russiske myndigheter som har reagert på fredsbudskapet på Tsjernysjevas kaker.

Drapstruet

På nettet har hun blitt angrepet av landsmenn som støtter krigen.

— De skriver forferdelige ting, som nøyaktig hvordan de skal drepe meg, hvor jeg skal bli sendt og at jeg er en forræder, sier hun.

Hatmeldingene begynte særlig å strømme på etter at den høyreradikale tv-kanalen Tsargrad i januar hadde en sak om Tsjernysjevas kaker.

I kommentarfeltet skriver folk at hun burde blitt skutt eller lagt på hoggestabben, og at hun støtter terror og en skam for landet.

MOTSTANDSKAKE: Antikrigsbudskap på en pent dekorert fallosformet kake. Foto: Instagram/bakery_xoxo

Men etter at saken hennes ble kjent, har mange også uttrykt støtte.

Nesten alle kundene som har bestilt kaker etter at hun ble pågrepet, har ønsket dekor med antikrigsbudskap, forteller hun.

— Det er veldig hyggelig, sier hun.

Ifølge menneskerettighetsgruppen OVD-info er nesten 20.000 russere blitt pågrepet for å ha protestert mot krigen siden den startet.

Over 500 mennesker har ifølge gruppen enten en straffesak gående mot seg, eller blitt dømt for å ha uttrykt motstand mot Russlands krig i Ukraina.