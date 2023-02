Kan ha skutt ned «hobbyballong»

Det amerikanske luftforsvaret kan ha brukt et missil med prislapp på 400.000 dollar på å skyte ned en «hobbyballong» til 12 dollar.

sEt av luftfartøyene som ble skutt ned av USAs luftforsvar kan ha vært en «hobbyballong», hevder en rapport fra Aviation Week, ifølge avisa The New York Post.

The Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade (NIBB), en gruppe ballongentusiaster, frykter at en av deres nøye overvåkede ballonger kan være objektet som ble skutt ned av det amerikanske forsvaret over Canada på søndag.

Forsvant fra radaren

NIBB kan ikke slå fast med sikkerhet at det er deres ballong som er skutt ned, men forteller at ballongen var utstyrt med en liten GPS-sender og ei antenne, som tillot entusiastene å følge med på ferden.

Fredag forrige uke mistet de kontakt med ballongen, og lagde en projeksjon av hvor luftfartøyet ville sveve videre.

Innen lørdag ville ballongen trolig befunnet seg over sentrale deler av Yukon-området omtrent samtidig som et militært jagerfly skjøt ned et uidentifisert objekt med lignende beskrivelse og høydeposisjon.

SKUTT NED: Bildet viser et F22-jagerfly og den antatte kinesiske spionballongen som svever over Atlanterhavet utenfor Sør-Carolinas kyst. Foto: Chad Fish/AP

Det amerikanske luftforsvaret har brukt Sidewinder-missiler med en prislapp på 400.000 amerikanske dollar til å skyte ned de uidentifiserte objektene. Prisen på en ballong lik den NIBB savner, ligger på mellom 12 og 180 amerikanske dollar.

Ron Meadows, grunnlegger av Scientific Balloon Solutions (SBS) som lager slike ballonger, forteller Aviation Week at han har forsøkt å kontakte både det amerikanske forsvaret og FBI.

– Jeg ble bare avvist da jeg forsøkte å fortelle de hva mange av disse tingene trolig var. Og at de ikke ville se veldig smarte ut om de begynte å skyte de ned, sier Meadows.

The North American Aerospace Defense Command (NORAD) er den eneste offisielle kilden som har ønsket å kommentere påstandene overfor Aviation Week.

– Jeg har ingen oppdatering til deg fra NORAD angående disse objektene, sier en talsmann.

Vil ikke unnskylde

President Joe Biden snakket under en pressekonferanse torsdag kveld om de tre siste ballongene som ble skutt ned i nordamerikansk luftrom i helgen.

Ifølge ham vet de fremdeles ikke vet hva objektene var, men at ingenting tilsier at det er snakk om kinesisk spionutstyr.

Trolig er det snakk om ballonger tilhørende privatpersoner, kommersielle aktører eller forskningsorganisasjoner, fortalte Biden.

Tidligere denne måneden ble en faktisk kinesisk spionballong skutt ned over den amerikanske østkysten. Det har ført til knute på den diplomatiske tråden med Kina.

HENTET OPP VRAKET: Den kinesiske ballongen ble hentet opp av dykkere fra det amerikanske sjøforsvaret, og skal ha vært på størrelse Foto: U.S. NAVY PHOTO

Kina innrømmet først at det var deres ballong. Deretter sa de det kun var en forskningsballong, og anklaget USA for å «overreagere» ved å skyte den ned.

– Jeg vil ikke si unnskyld for å ha tatt ned den ballongen, sier Joe Biden, idet han bekrefter at han snart skal snakke med Kinas president Xi Jinping.

Det kinesiske utenriksdepartementet har bedt om få vrakrestene tilbake, og understreker at «ballongen ikke tilhører USA».