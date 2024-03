Kan ha avslørt Ukrainas hemmelige kommandoaksjon

NORD STREAM-SABOTASJEN: Fransk statlig radio hevder flere spor peker mot at Ukrainas tidligere forsvarssjef stod bak. Foto: AP / NTB

Sabotasjeaksjonen mot Nord Stream-gassrørledningene i 2022 kan ha blitt utført under ledelse av den tidligere sjefen for Ukrainas generalstab, Valerij Zaluzjnyj.

Det melder statlig fransk radio, som siterer flere navngitte etterretningseksperter, ifølge FranceInfo.

Både Sverige, Danmark og Tyskland har etterforsket eksplosjonene utenfor Bornholm, som ødela de to rørledningene i september 2022.

Så langt er det kommet få opplysninger om hva etterforskningen har avdekket, og både Danmark og Sverige har avsluttet etterforskningen uten en offentlig konklusjon.

Nå skriver altså det franske, statlige radionettstedet FranceInfo at flere nye spor peker i retning Ukrainas tidligere forsvarssjef Valerij Zaluzjnyj.

En mystisk seilbåt



Nettstedet skriver blant annet at etterforskningen har avdekket nye detaljer knyttet til en mistenkelig seilbåt som var nær eksplosjonsstedet, samt bruk av falske pass gitt ut av ukrainsk etterretningstjeneste.

Seilbåten L'Andromede med seks personer om bord skal ha seilt i nærheten av øya Christiansø i Østersjøen, like i nærheten av gassrørledningen i dagene før eksplosjonen.

Da mannskapet, fem menn og en kvinne, returnerte til havn i den tyske byen Rostock, skjedde det om natten, og uten at de brydde seg om å få tilbake depositumet på 3000 euro for leie av seilbåt.

Prøver tatt av rettsmedisinere om bord på L'Andromeda har også vist spor av HMX, et kraftig sprengstoff, om bord i båten.

Ikke overbevist

Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, Tom Røseth, stiller seg svært skeptisk til påstandene i den franske artikkelen, og kaller den spekulativ.

– For ukrainerne var det på det tidspunkt knyttet stor risiko til vestlig og spesielt tysk støtte om de utførte aksjonen, sier Røseth til TV 2.

SKEPTISK: Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole/Stabskolen, Tom Røseth tviler på konklusjonen i den franske artikkelen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Røseth tror ikke ledelsen i Ukraina ville tatt slik risiko, men utelukker det likevel ikke.

Det ukrainske sporet



Fransk radio understreker også at digitale spor peker i retning av Ukraina.

De viser til at både mobiltelefoner og satellittelefoner til noen av mannskapsmedlemmene senere har blitt sporet til Ukraina, og at leien av seilbåten ble betalt av en ukrainer, Rustem Abibulayev.

Forretningsmannen eier flere selskaper i Ukraina, inkludert en svinefarm.

Abibulayev leder også tre polske selskaper, der ett av disse selskapene, Feeria Lwowa, leide seilbåten L'Andromeda.

Anklaget Norge og Biden

Helt siden den spektakulære sabotasjeaksjonen i september 2022 har anklagene og konspirasjonsteoriene svirret.

Den russiske storavisa Moskovskij Komsomolets hevdet at det var Norge som i samarbeid med den britiske marinen sto bak sabotasjeaksjonen, uten å legge fram beviser for dette.

Andre pekte på USA og viste til trusselen fra president Joe Biden, som få uker før den russiske invasjonen av Ukraina sa at dersom russiske stridsvogner rullet inn i Ukraina, «vil det ikke lenger være noe Nord Stream-2».

Ifølge Røseth kan det ikke utelukkes at amerikanske eller britiske myndigheter har informasjon om hvem som står bak.

Skal ha eksistert planer

– Dersom en ukrainsk enhet eller stat står bak, er det ikke automatikk i å dele slik gradert informasjon med vestlige partnere, sier Røseth.

GASS, GASS, GASS: Gass strømmer opp fra Nord stream 1 i den svenske sonen av Østersjøen. Foto: Nyhetsbyrået TT

En lekkasje kan tyde på at nederlandske myndigheter en stund før varslet amerikanerne om at Ukraina planla en liknende operasjon, forteller Røseth, men understreker at planen ikke ble gjennomført i angitt tidsrom.

– Slike planer gir mistanke, men er ikke det samme som å gjennomføre, sier han.

Ville stanse Europas energiavhengighet

Målet med sabotasjeaksjonen skal ifølge FranceInfo ha vært å forstyrre russisk gasseksport til Europa, og dermed redusere Europas avhengighet av russisk gass.



Ifølge det franske nettstedet ble operasjonen i Østersjøen utført uten direkte ordre fra president Volodymyr Zelenskyj.

Årsaken skal ha vært at det vil stille presidenten fri til å benekte at Ukraina står bak, og lettere unngå press fra opinionen i vestlige land, ettersom gass,- og strømpriser gikk til himmels som følge av aksjonen.



Spionasjeekspert Røseth mener påstandene er vanskelig å dokumentere.

– Tror du Zelenskyj visste om aksjonen på forhånd?

SKIFTET UT: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og tidligere forsvarssjef Valerij Zaluzhnyj poserer på et bilde i Kyiv, 8. februar 2024. Foto: Ukrainian Presidental Press Service

– Vanskelig å si, selv om en skulle anta at ukrainerne står bak.

– Det blir spekulasjon, men om så var ønsker han nok fornektbarhet på slike operasjoner, sier Røseth.

Gjennom hele krigen har Zaluzjnyj nytt stor tillit i den ukrainske befolkningen, og til tider overgått president Zelenskyj i popularitet.

Tidligere denne måneden ble Zaluznyj byttet ut i stillingen med generaloberst Oleksandr Syrskyj.

Kort tid etter utnevnte president Zelenskyj ham til Ukrainas ambassadør i Storbritannia.