– Kan føre til blodbad

Onsdag avslo Israels statsminister Benjamin Netanyahu våpenhvileforslaget til Hamas, som styrer Gazastripen.

Samtidig beordret han israelske bakkestyrker inn i grensebyen Rafah, helt sør i den palestinske enklaven.

Det får flere til å reagere kraftig.

For her, ved grensen til Egypt, har over én million internt fordrevne palestinere søkt tilflukt, i håp om å unnslippe de mest brutale krigshandlingene.

– Dette understreker det vi har sagt en stund: Det er ingen trygge steder for barn på Gaza for øyeblikket, sier direktør Kristin Oudmayer for barns rettigheter i Unicef til TV 2.



BEKYMRET: Direktør Kristin Oudmayer for barns rettigheter og bærekraft i Unicef. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Blir enda vanskeligere

Hun mener at skadene på sivilbefolkningen kan bli mer ekstreme enn noen gang hvis Israels forsvar (IDF) går inn i Rafah.

– Tettheten av mennesker er så stor, og nøden er allerede ekstrem. Det er stor fare for hungersnød, mangel på medisiner og mat, og stor spredning av sykdommer.

BOMBET: En jente går i ruinene i den sørlige byen Rafah, hvor hundretusener har søkt tilflukt, etter et israelsk bombeangrep onsdag. Foto: Said Khatib / AFP

Hun forteller også at hjelpearbeidere allerede sliter med å ta seg inn til Rafah med nødhjelp.

– Vi vet at barn dør bare noen kilometer unna lastebiler med nødhjelp som ikke kommer til. Det blir enda vanskeligere hvis israelske styrker rykker inn i Rafah, slår Oudmayer fast.

– Blodbad

Hun får støtte fra Morten Rostrup i Leger Uten Grenser i Norge. Han har jobbet i flere konfliktområder, også på Gazastripen.

– Å få kamphandlinger i byen kan føre til et blodbad, slår han fast.

Etter fire måneder med krig, er nærmere 28.000 palestinere drept i israelske angrep, inkludert minst 11.500 barn, ifølge palestinske myndigheter.



Rostrup frykter at situasjonen for de sivile vil bli enda verre enn den allerede er og peker på et helsevesen som holder på å kollapse, sult og stor fare for epidemier.

– Det er allerede svært vanskelig å gi god helsehjelp i området nå. Så om det blir en masseskadesituasjon, som det lett kan bli, så har helsevesenet ikke noe mulighet til å gi adekvat hjelp for de sivile, sier han.

TOM FOR ORD: Morten Rostrup i Leger Uten Grenser. Foto: Aage Aune / TV 2

Rostrup forteller at situasjonen for kollegene hans på Gazastripen har vært umenneskelig over lang tid.



– De har nærmest ikke trodd at det kan bli verre. Men stadig vekk så har det utviklet seg til det verre. Jeg har snakket om dette over lang tid, og nå har jeg sluppet opp for ord for å beskrive hvor vanskelig situasjonen er nå.

– Kan ikke reise hjem

Når den israelske hæren rykker inn i Rafah, vil de hundretusener av palestinere som er fordrevet dit, stå overfor to valg:

Det ene er å flykte, nok en gang, enten forsøksvis over grensen til Egypt eller til andre steder på Gazastripen, hvor det fremdeles pågår harde kamper. Det andre er å bli værende i Rafah. Begge alternativene innebærer stor risiko.

Jurist og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit er ikke overrasket over at Israel vil sende hæren inn i Rafah.



– Dette er helt som ventet. Dette har vært planlagt fra Israel side hele tiden, sier hun til TV 2.

I Rafah vil Israel møte på sin tøffeste utfordring hittil.

– Nå går de inn i det området med flest sivile. Mange har ikke hus, og de kan ikke reise hjem fordi hjemmene deres er ødelagt i krigen, sier Hellestveit.



FOLKERETTSEKSPERT: Jurist og forsker Cecilie Hellestveit. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Med så mange sivile tett på kampene, er sjansene for at det begås brudd på folkemordkonvensjonen høye, ifølge Hellestveit.



– Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) har sagt at det Israels bakkeoperasjon ikke må inneholde handlinger som kan utgjøre brudd på folkemordkonvensjonen. Israel må holde seg på betryggende avstand fra slike handlinger, sier hun.

Må revurdere våpensalg

Hellestveit påpeker at Israel også har fått pålegg fra ICJ om å sørge for mer humanitær hjelp til befolkningen de kriger iblant.

– Så dette er en betydelig utfordring, mener hun.

Hvis ikke Israel respekterer dette, kan det ifølge Hellestveit føre til at vestlige allierte ikke lenger kan selge eller gi dem våpen.

– Land som USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia vil da trolig måtte revurdere sine våpenleveranser til Israel. IDFS inntog i Rafah vil være begynnelsen på slutten av krigen, sier hun.



Full reokkupasjon

Israelske styrker trakk seg helt ut av Gazastripen i 2005. Siden 2007 har Hamas styrt den palestinske enklaven.

OFFER: En såret mann med bandasjer på hodet ser på et område i den sørlige byen Rafah som ble bombet av Israel onsdag. Foto: Said Khatib / AFP

Men FN har ansett området som okkupert av Israel, fordi Israel har ført en tett blokade. Det vil si at de kontrollert og sjekket alt av varer som skal inn til det lille palestinske landområdet, hvor nesten 2,3 millioner mennesker lever.

– Når de får kontroll på hele Rafah, er hele Gazastripen reokkupert, sier folkerettsekspert Hellestveit, og fortsetter:

– Da vil hele militæroperasjonen endre karakter. Men hvor lang, blodig og brutal denne siste delen vil bli, vet vi ikke ennå.

Hellestveit sier at israelske myndigheter har gitt signaler om at krigen kan vare helt til sommeren.

Dette sa Netanyahu onsdag da han avslo våpenhvileforslaget til Hamas: