Kan få lavautbrudd midt i byen

GRINDAVIK (TV 2): Et nytt lavautbrudd vil komme, advarer eksperter. Grindavík-folket frykter det neste kan skje midt i byen deres.

Det eksplosive utbruddet på Reykjanes-halvøya på Island avtok nesten like brått som det startet.

Innbyggerne i Grindavík får nå bo i sine hjem over julen – i alle fall til 27. desember – på eget ansvar.

De vet at et nytt utbrudd vil komme – og da kanskje midt i byen deres.

Hvordan stables et samfunn på beina igjen, når frykten for nye lavautbrudd er overhengende?

En liten tur hjemom

Lange sprekker snirkler seg opp de hvite husveggene til Sigurdur Thorleifsson i Grindavík.

Naturkreftene har revet i stykker betong og asfalt i den lille fiskebyen.

EVAKUERT: Thorleifsson og familien har vært evakuert fra Grindavík siden 10. november. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Da det hele startet for tre år siden, sa man at Reykjanes-halvøyen hadde våknet til liv igjen, sier Thorleifsson.

På under tre år hadde islendingen opplevd tre lavautbrudd og hyppige jordskjelv.

– To ganger i løpet av de siste årene har jeg ropt høyt, fordi jeg ble så redd av jordskjelvene, sier han.

LAVAUTBRUDD: Mandag 18.desember startet et lavautbrudd på Reykjanes-halvøya. Foto: Marco Di Marco / AP / NTB

Mandag kom omsider det ventede fjerde utbruddet med full kraft. Spektakulære bilder der lava slynges 150 meter opp i luften har gått verden rundt.

– Nå har vi hatt fire utbrudd på tre år. Hva blir det neste? spør Thorleifsson.

Overvåker magmakammer



Verdens største medier overvåker Reykjanes-halvøyen, geologer følger utvikling med millimeterpresisjon, og islandske myndigheter utformer neste evakueringsplan.

Alle stiller det samme spørsmålet:

Når kommer neste utbrudd?

– I og med at vi er inne i det fjerde utbruddet, så regner man med at vi er inne i en ny æra. Men det kan være at det går ti år til neste utbrudd, eller at det går en uke. Det tidsperspektivet der, det vet vi ikke, sier Børge Johannes Wigum.

NYE UTBRUDD: Man forventer nye utbrudd på Reykjanes, sier geolog Børge Johannes Wigum. Foto: Frode Hoff / TV 2

Den norske geologen har bodd på Island i 30 år. Han sier at man kan vente 100 til 200 år med jordskjelv og lavautbrudd i området.

– Det var en veldig aktiv periode for 800 år siden, som varte i rundt 100-200 år. Men så har det ikke skjedd noe på 800 år ute på Reykjanes. Så disse spenningene har bygd seg opp og sprakk opp i Grindavík.

Selv om eksperter mener at utbruddet er over, holder islandske myndigheter fortsatt høy beredskap.

På Reykjanes-halvøyen ligger den verdenskjente blå lagune, et viktig kraftverk og Keflavik internasjonale flyplass som forbinder den avsidesliggende øya med resten av verden.

Med andre ord kan nye utbrudd føre til store ødeleggelser.

TURISTATTRAKSJON: Den blå lagune og kraftverket Svartsengi ligger i nærheten av utbruddet 18.desember. Foto: HALLDOR KOLBEINS

Wigum sier at geologer følger med på bevegelsene i et magmakammer fem kilometer under Den blå lagune.

– Man har sett at jordoverflaten har hevet seg noen titalls centimeter. Da utbruddet startet, gikk landhevingen ned igjen. Men med en gang utbruddet stoppet, så begynte jordoverflaten straks å heve seg igjen. Så det tyder egentlig på at det kammeret med magma fyller seg igjen.

Wigum sier det er derfor man tror det vil komme flere utbrudd.

MAGMAKAMMER: Geologer følger med på et magmakammer som fyller seg opp. Foto: Frode Hoff / TV 2

Island har over 30 aktive vulkaner. I motsetning til det siste utbruddet på Reykjanes-halvøyen, ligger de fleste aktive vulkanene i lite befolkede områder.

– Det må være stressende for dem i Grindavík, sier den norske geologen.

Han husker tilbake til utbruddet i Vestmannaeyjar i 1973. Da skjedde utbruddet midt i byen, og rundt 500 hus ble begravd i lava og aske.

– Innbyggerne der var evakuert i et halvt år. Men så bygde de jo samfunnet opp igjen, sier Wigum.

En midlertidig hverdag

Huset til Thorleifsson og familien er et av husene som må rives i Grindavík.

Det står skeivt og heller fremover. Sønnene til Thorleifsson illustrerer ved å legge to sprettballer på gulvet som raskt begynner å trille.

MÅ RIVES: Huset til Thorleifsson er ubeboelig etter jordskjelvene. Foto: Frode Hoff / TV 2

Familien har et annet hjem i byen, som ikke er like ødelagt. Men med store og dype sprekker i gatene, hyppige jordskjelv og frykt for nye utbrudd, tror Thorleifsson det vil ta lang tid før byen vil føles trygg.

Begge sønnene hans ble tatt ut av skolen, da Grindavík ble evakuert 10. november.

På tvers av fotballbanen i byen, der sønnene ofte var, går det nå en stor sprekk.



FOTBALLBANE: Fotballbanen i Grindavík med en stor sprekk etter jordskjelv. Foto: Frode Hoff / TV 2

Guttene har nå startet på en ny skole, med nye klassekamerater. Kontakten med de gamle vennene opprettholdes gjennom dataspill.

– Hva skal man gjøre? Det er jo her man har hjemmet sitt og alt man eier. Så det er ikke så lett å bare dra, sier Thorleifsson.

Utbrudd uten forvarsel

Den norske geologen forteller at diskusjoner er i gang på Island om hvordan man skal evakuere Grindavík ved et nytt utbrudd.

For eksperter klarte ikke å forutse det kraftige utbruddet mandag kveld. Bare timer før utbruddet, holdt man fortsatt fast i muligheten om at evakuerte innbyggere kanskje skulle få komme hjem til jul.

GEOLOG: Norske Børge Johannes Wigum er geolog på Island. Foto: Frode Hoff / TV 2

Men så kom plutselig utbruddet med voldsom kraft. Wigum forklarer at sprekkesystemet i jordskorpen allerede var åpnet, og eksperter derfor ikke klarte å tyde varselsignalene.

– Dette sprekkesystemet gjorde at det var lettere for magmaen å komme opp fort.

Nå sier geologen at Grindavík har flere utfordringer i tiden fremover. En av dem dreier seg om hvorvidt sprekkesystemet i jordskorpen vil fortsette å utvide seg, og dermed ødelegge mer infrastruktur i byen.

ØDELEGGELSER: Grindavík fikk store ødeleggelser etter hyppige jordskjelv. Foto: MARKO DJURICA

– Det verste scenario er at det kommer rennende lava ovenfra, eller at det kommer et utbrudd i selve Grindavík.

Wigum sier at innbyggere i den lille byen ønsker å få en voll, som kan beskytte dem mot rennende lava. En likende forsvarsmur ble bygget i rekordfart rundt kraftverket og Den blå lagune, da jordskjelvene tok seg opp rundt 10.november.

– Men en slik voll vil jo ikke beskytte dem fra et utbrudd midt i byen, sier han.