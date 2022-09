– Kan få dramatiske konsekvenser for Norge

Ny bok avslører hvor langt over streken Donald Trump gikk som president – og tegner et skremmende bilde av hva som kan skje hvis han inntar Det hvite hus igjen.

MØTTE FOLKET: Donald Trump under et folkemøte i Ohio lørdag 17. september. Foto: Gaelen Morse / Reuters / NTB

– Vi er vant til at USA ser på seg selv som et fyrtårn som fremmer demokrati, markedsøkonomi og personlig frihet i verden. Skulle vi få en helt annen politikk her, vil det ha dramatiske konsekvenser for Norge, sier Svein Melby.

Den pensjonerte forskeren hos Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Institutt for forsvarsstudier (IFS), frykter at USA går i en retning som vil gjøre Norge til et lett bytte for Russland. Denne frykten ble ikke mindre etter bokbomben som nettopp kom fra Geoffrey Berman, en tidligere divisjonsleder i Justisdepartementet.

– Jeg gyser bare av tanken på at Trump skal få en ny periode som president. Alle de farlige og sjokkerende tingene han gjorde som president sist, vil bli gjort om igjen. Forskjellen er at neste gang kommer han til å lykkes i vesentlig større grad, sier Berman, som selv er republikaner, i et intervju med MSNBC.

SKREMT: USA-ekspert Svein Melby er redd for Natos fremtid hvis Donald Trump blir president igjen. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Ville tiltale kritikere

I «Holding the Line» leverer Berman sjokkerende påstander om hvordan Trump brukte Justisdepartementet som sin personlige angrepshund:

Trump ville at den profilerte demokraten John Kerry skulle tiltales, etter at Kerry kritiserte Trump for å dra USA ut av Iran-avtalen. Berman nektet.

Trump-leiren ba Berman etterforske en tidligere rådgiver for Barack Obama, «for å jevne ut ting ved å tiltale en demokrat», siden Trump-allierte som Paul Manafort og Michael Cohen var tiltalt. Berman nektet.

Trump-leiren forlangte at Berman fjernet referanser til Trump, eller «Individ 1» i tiltalen mot Cohen, som ble dømt for å bryte valgkamplover mens han jobbet som Trumps advokat. Berman gjorde i stor grad dette.

BOKBOMBE: Geoffrey Berman ledet SDNY og var senere sjef for sivildivisjonen i Justisdepartementet. Nå avslører han hvordan Trump brukte Justisdepartementet for sin politiske agenda. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB

Anklagene fra Berman har ekstra tyngde, fordi han tilhører samme parti, fordi han har jobbet som frivillig for Trump og fordi det var Trump selv som plasserte ham høyt oppe i Justisdepartementet.

– Dette bør være enda mer overbevisende enn tidligere bøker om Trump. Jeg lar meg iallfall sjokkere over dette, forteller USA-ekspert Eirik Bergesen.

Senatet i USA har allerede varslet gransking av påstandene i boka.

– I en normal verden ville denne Berman-boka være knusende. En republikansk eks-påklager som sier at Trump pusher byråkrater til å rettsforfølge hans kritikere, er ekstremt oppsiktsvekkende, konstaterer Bergesen.

SJOKKERT: Avsløringene om Justisdepartementet under Donald Trump får Eirik Bergesen til å reagere med vantro. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Null verdt uten USA

Bookmakerne tror i dag at Trump er den mest sannsynlige vinneren av neste presidentvalg i USA, i 2024.

Det som skremmer Melby, er at flere distrikter velger Trump-lojalister til roller som ansvarlige for fremtidige lokale valg, samtidig som flere Trump-lojalister i høst også blir valgt inn i Kongressen. Dette øker sjansen for at normale lover og regler settes til side, hvis det er fordelaktig for Donald Trump.

Trump har også luftet ideen om å sitte som president i mer enn lovens maksgrense på åtte år.

– Da er det nesten ikke grenser for hva han kan få gjennomført, sier Melby, som ser for at Trump eksempelvis vil trekke USA ut av Nato, slik han tidligere har argumentert for.

Med sin bakgrunn som forsvarsforsker er Melby naturligvis opptatt av hvor avhengig Norge er av USA når det gjelder vår evne til å forsvare landets grenser.

Dette temaet er blitt ytterligere aktualisert av at et av Norges naboland, Russland, har gått til uprovosert krig mot et annet land.

Forsvaret av Norges landegrenser baserer seg i stor grad på NATO-alliansen, som forplikter medlemslandene til å bistå hverandre hvis de blir angrepet.

– Et NATO uten amerikanerne ikke er verdt papiret det er skrevet på, for å være helt ærlig, sier Melby til TV 2.

– Og Trumps grunntanke, som man vet hvis man har fulgt ham en stund, er at allianser er en uting, en utgiftspost. Han ser på dette som et regnestykke som ikke betaler seg.

– Bør vi i Norge være bekymret for at Trump blir gjenvalgt?

– Ja. Absolutt. Vi har lagt alle våre sikkerhetspolitiske egg i den amerikanske kurven. Hvis demokratiet svikter i USA og Trump kommer tilbake i 2024, sliter vi. Det kan fort være et helt annet USA vi snakker om, som styres etter helt andre prinsipper enn det vi har vært vant til.