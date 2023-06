Kan få 30 års fengsel

Den russiske regimekritikeren, Aleksej Navalnyj, er nok en gang tiltalt i Russland. Nå er han tiltalt nok en gang, denne gangen for ulike former for ekstremisme og «rehabilitering» av nazismen. Navalnyj soner allerede en dom på elleve og et halvt år. Nå kan det blir 30 til. Foto: Pavel Golovkin

Nok en gang stilles den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj for retten. Søksmålet består av 3828 sider, der ulike lovbrudd han skal ha begått i fengselet beskrives.

– Selv om det er åpenbart av størrelsen på dokumentbunken at jeg er en sofistikert kriminell, er det umulig å finne ut nøyaktig hva jeg er tiltalt for, sier han.



30 NYE ÅR: Den russiske opposisjonslederen risikerer ytterligere 30 år i fengsel dersom russiske myndighetene får det som de vil. Ny runde i retten er i gang i dag. Foto: NTB

Anklages for «ekstremisme»



Fra tidligere har 47-åringen, som også er en sterk opposisjonsleder i Russland, blitt tiltalt for blant annet korrupsjon. Han soner for tiden en dom på elleve og et halvt år.

Denne gangen handler anklagene om ekstremisme; opprettelsen av en «ekstremistisk» gruppe, opprettelsen av en ideell organisasjon som krenker borgernes rettigheter, finansiering av «ekstremisme», involvering av en mindreårig i en kriminell virksomhet og rehabilitering av nazismen.

Navalnyj har ikke selv tilgang på dokumentene fra søksmålet mot han.

Blir han funnet skyldig, kan fengselsstraffen bli på 30 år. Rettssaken finner sted i høysikkerhetsfengselet der Navalnyj sitter fengslet.

Tre hovedårsaker til rettsak

Med flere dommer på seg, og allerede flere år i fengsel foran seg, er det likevel ikke helt tilfeldig at flere tiltaler skulle tas ut akkurat nå. Anklagene mot Nevalnyj forteller oss flere ting om hvordan Russland er nå, sier Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomiteen.

– Det er presidentvalg neste år. Krigen har ikke gått som den skulle for Russlands president, Vladimir Putin. Å svekke Navalnyj, som er en sterk opposisjonell leder, er en måte å forberede seg til valget. Navalnyj står sterkt, og må derfor fjernes.



REDSEL: Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomiteen tror Putins redsel for Navalnyj er en av hovedårsakene til de nye anklagene, et år før valget i Russland. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Sangadzhieva sier at dommen fungerer som et signal til andre i Russland.



– Den skal vise andre at det er livsfarlig å delta i politikken. Navalnyjs organisasjon består av mange unge mennesker. Dommen er et signal til de andre i organisasjonen hans om hva som skjer om man går i mot Putin.

Redsel er også et sterkt motiv for nye dommer. Putin er redd for uavhengige politiske standpunkt.

– Vi ser at russiske myndigheter er redde for de som står opp imot regimet. Dette forteller oss at regimet er ganske skrøpelig.



Sangadzhieva mener at Navalnyj kommer til å komme i historiebøkene for den prisen han betaler for å delta i russisk politikk.

En maktutøvelse

Russlandkjenneren understreker at rettsaken som nå er i gang ikke egentlig er noen rettsak.

– Det er en maktutøvelse for å straffe Navalnyj for det han gjør.

Sangadzhieva beskriver Navalnyj som politiker med stor «P», og en mann som har bygget opp stor politisk kapital. Navalnyj sier allerede at han ikke bryr seg om hvor mange år han får, så lenge Putin er redd han.



Navalnyj har allerede skapt oppmerksomhet gjennom å skildre sitt opphold i fengsel, forklarer Sangadzhieva.

FPÅ CELLA: Navalnyjs talsperson, Kira Yarmysh, viser en modell av fengelscellen Navalnyj soner på. Foto: ANTHONY DEUTSCH/Reuters

– Fengselsansatte gjør alt de kan for å gjøre livet hans verre. De sulter han, plasserer han ved siden av fanger som skriker og roper. Og han vil ikke slippe ut så lenge Putin sitter ved makten.



Endringer kommer

Likevel tror ikke Sangadzhieva at Navalnyj blir sittende 30 år i fengsel, slik tiltalen ser ut nå. Årsaken til det er enkel.

– Putin er 70 år, og de som styrer i Russland er gamle gubber. Disse menneskene har laget en krig mot den yngre generasjonen med ett eneste mål; å beholde makten. De er redde for endringer, men endringer kommer.

KRIG: Putin og russiske myndigheter er i krig med den yngre generasjonen innad i landet, forteller Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomiteen. Foto: Gavriil Grigorov

I Russland er mange villige til å sitte i fengsel. Nå sitter minst 500 politiske fanger fengslet.

Sangadzhieva tror det finnes en grense for hvor mye det russiske samfunnet finner seg i, og det vil bli vanskeligere for russiske myndigheter å fortsette som tidligere, ved å for eksempel fengsle politikere som er kritiske til dem selv.

– Jeg tror det vil ta tid før det vil komme endringer, men jeg håper ikke det blir så lenge som 30 år, avslutter hun.