Kan få 200.000 i bot for denne romantiske gesten

Den romantiske gesten, kan bli svært dyr for den unge mannen.

Videoen der han skribler inn «Ivan + Helay 23», går viralt, og vekker sterk harme i Italia.

Innrissingen ble nemlig gjort på veggen av det 2000 år gamle Colosseum i Roma. Slike lovbrudd kan straffes med heftige bøter og opp til fem års fengsel, skriver nyhetsbyrået AP.

– Dette er alvorlig, uverdig og et tegn på usivilisert oppførsel, sier Italias kulturminister Gennaro Sangiuliano.

TURISME: 2023 ser ut til å bli et rekordår for italiensk turisme, men ikke alle turister viser like mye respekt for de eldgamle bygningene. Foto: Andrew Medichini

Han håper mannen i videoen blir identifisert og straffet i henhold til italienske lover.

– Skamløst

Det var den 38 år gamle amerikaneren Ryan Lutza som filmet videosnutten og delte den på Youtube og Reddit.

– Jeg gikk forbi og så denne personen risse inn navnet sitt. Jeg har sett folk gjøre slikt flere steder, men dette er Colosseum. Et sted jeg har mye respekt for. Jeg måtte bare ta fram kamera og filme, sier Lutza til AP.

I videoen kan man høre at Lutza spør vedkommende: «Er du seriøs? Er du virkelig seriøs?».

– Som du kan se i videoen, forsøkte jeg å nærme meg og spørre hva han gjorde. Han flirte bare tilbake. Han var helt skamløs, sier Lutza irritert.

Mannen i videoen er ikke identifisert.

Lærepenge

Amerikaneren som er på en to måneders rundreise i Europa vil at den unge mannen skulle få seg en lærepenge, og publiserte derfor videoen på sosiale medier.

– Ærlig talt vil jeg bare at han og alle andre som gjør slikt skal forstå at det er uakseptabel oppførsel. Når du besøker et annet land, og tas imot som gjest, kan man ikke vise slik respektløshet tilbake, sier han.

ROMA: Etter labre kår for turismen i Italia, er antall besøkende nå på nivå med det de var før pandemien. Foto: Andrew Medichini/AP

Dyre bøter

I 2014 ble en russisk turist dømt til fire års betinget fengsel, samt bøtelagt 20.000 euro, eller 230.000 kroner med dagens kronekurs, for å ha skrivet bokstaven «K» på veggen til det gamle amfiteateret.

Året etter ble to amerikanske turister bøtelagt for det samme.

Det italienske nyhetsbyrået ANSA skriver at dette er fjerde gang bare i år at Colosseum blir utsatt for hærverk.