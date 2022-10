Kan få 140 års fengsel

Den tidligere filmmogulen Harvey Weinstein må i nok en rettssak. 70-åringen er tiltalt for voldtekt og kan bli dømt til 140 års fengsel.

NY RETTSSAK: Filmprodusent Harvey Weinstein utenfor New York Criminal Court i løpet av rettssaken mot ham i 2020. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo Foto: Carlo Allegri

Rettssaken starter mandag og går i en domstol i California. Den første dagen vil bli brukt til å velge medlemmer til juryen, og rettssaken ventes å vare fram til 9. desember.

Weinstein er tiltalt for elleve tilfeller av voldtekt mot fem kvinner på forskjellige hoteller i Los Angeles-området mellom 2004 og 2013. 70-åringen nekter straffskyld og hevder all seksuell kontakt skjedde med samtykke fra kvinnene.

Weinsteins forsvarere har vært klar på at anklagene går langt tilbake i tid og ikke kan støttes av bevis eller vitneforklaringer.

Den tidligere filmmogulen ble i 2020 dømt til 23 års fengsel i delstaten New York for overgrep og voldtekt mot en produksjonsassistent i 2006 og ung skuespiller i 2013. Han har siden anket dommen, og i august ble det klart at saken får en ny runde i retten neste år.

Weinstein er også mistenkt for seksuelle overgrep mot en kvinne i London i 1996. Totalt har nesten 90 kvinner fremmet anklager mot Weinstein, blant dem flere kjente skuespillere.

Filmprodusenten ble i sin tid regnet for å være blant Hollywoods mektigste menn, men i oktober 2017 sto en lang rekke kvinner fram og anklaget Weinstein for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt. Anklagene mot 70-åringen ble startskuddet på metoo-kampanjen.