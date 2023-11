– Kan drepe tolv ganger flere mennesker

Forskerne bak en ny studie slår nå alarm, og advarer mot at kommende virusepidemier kan forekomme hyppigere og bli kraftigere enn først antatt.

Studien tar for seg fire infeksjonssykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker, såkalte zoonoser eller zoonotiske virusinfeksjoner.

– Sammenlignet med nåværende trender, så kan de drepe tolv ganger flere mennesker i 2050 enn i 2020, står det i studien publisert av tidsskriftet British Medical Journal (BMJ).

Antallet epidemier har økt med nesten 5 prosent hvert år mellom 1963 og 2019. Epidemiene har hatt en dødelighet på opp mot 9 prosent.



GLOBAL EPIDEMI: Virusinfeksjonen SARS-CoV 1 forårsaket en global epidemi i 2003, mens SARS-CoV 2 knyttes til Covid-19. Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Har fokusert på fire virus

Det finnes over 200 kjente zoonoser verden over, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

– En rekke zoonoser forekommer i Norge, vanligvis fra dyr som lever i nær kontakt med mennesker, som kjæledyr, husdyr og visse skadedyr, skriver Store Norske Leksikon.

Forskerne bak den nye studien har fokusert på såkalte filovirus (Ebola og Marburg), SARS-CoV 1, Nipah-virus og Machupo-virus.

Dette fordi virusene har et potensial til å kunne utgjøre en betydelig risiko for folkehelsen i flere land, samt påvirke den økonomiske og politisk stabiliteten.

MACHUPO: Boliviansk hemoragisk feber, forårsaket av Machupo-viruset, ble oppdaget på 50-60 tallet hos landarbeidere i forbindelse med av rydding av regnskog, ifølge FHI. Foto: Illinois Department of Public Health.

Har analysert flere utbrudd

Bakgrunnen for den voldsomme utviklingen skal blant annet være klimaendringer og avskoging.



– Dyr-til-menneske-infeksjoner har vært årsaken til de fleste moderne epidemier, skriver BMJ.



Noen virusinfeksjoner kan gi alvorlig hemoragisk feber, men dette er ikke utbredt i Norge.



For å kunne analysere trendene over tid, har forskerne sett på 3150 epidemiutbrudd, som alle har tatt livet av minst 50 mennesker, mellom 1963 og 2019.

Covid-19 er ikke vurdert i denne studien, da det ikke er 100 prosent bekreftet at viruset ble overført fra dyr til mennesker.

Konklusjonen til forskerne er at de historiske trendene viser at det er nødvendig med akutte tiltak for å kunne møte «en stor og økende risiko for global helse» i fremtiden.