Kan bli utestengt fra landet på livstid

Migranter som tar seg til Storbritannia via Den engelske kanal, kan nektes å søke asyl. Den britiske regjeringen vil i stedet sende dem med en enveisbillett til Rwanda.

DEN ENGELSKE KANAL: En kvinnelig migrant holder barna sine, etter å ha reist over den engelske kanal i 2021. Foto: Ben Stansall / AFP

Spørsmålet om migranter som ulovlig tar seg fra Frankrike til Storbritannia via små gummibåter, har lenge vært omdiskutert.

RULLET SAMMEN: Mandag 6. mars ble flere gummibåter rullet sammen og talt opp i havnebyen Dover, der mange migranter kommer i land. Foto: Ben Stansall / AFP

Britenes statsminister, Rishi Sunak, har gjort spørsmålet til en kampsak, og lover å «stoppe båtene, en gang for alle», skriver Daily Mail.

Dagens lovgivning gir personer som kommer til Storbritannia med båt rett til å bli i landet for å få sin asylsøknad undersøkt.

VIL SETTE EN STOPP: Rishi Sunak vil sette en stopp for ulovlige migranter. Foto: Jessica Taylor / AFP

Hvis saken deres blir akseptert, kan de søke om å bli værende.

Men under det nye lovforslaget, som ble lagt frem tirsdag formiddag, vil migrantene bli utestengt fra å søke asyl, samt forbud mot å returnere til Storbritannia, melder BBC.

I tillegg vil de sende enkelte av dem til Rwanda.

Flesteparten av migrantene som kommer via båt, er fra land som Albania, Afghanistan, Iran, og Syria.

Altså risikerer de å bli sendt ytterligere 6.500 km lengre unna, til et fremmed kontinent.

– Disse tiltakene vil ha en avskrekkende effekt, sier Sunak.

Presser internasjonalt lovverk

Storbritannias innenriksminister, Suella Braverman, hevder at regjeringens forslag om en ny lov er i tråd med internasjonalt lovverk.

Da Braverman la frem forslaget i parlamentet tirsdag, insisterte hun på at forslaget ikke bryter med menneskerettighetene.

PRESSER GRENSER: Landets innenriksminister innrømmer at lovforslaget er på grensen. Foto: PRU / AFP

– Jeg er sikker på at dette lovforslaget er forenlig med internasjonale forpliktelser, sa hun.

Braverman oppga under framleggelsen at de som ankommer Storbritannia i småbåter, også skal kunne fengsles i 28 dager uten mulighet til å slippe ut mot kausjon.

Tirsdag morgen innrømmet Braverman imidlertid at forslaget presser grensene til det internasjonale lovverket, men hun insisterte også da på at det ikke kommer til å bryte det.

– Strenge regler vil ikke stoppe dem

Lovforslaget har imidlertid møtt motstand fra menneskerettighetsorganisasjoner som mener at Rwanda ikke er et trygt sted og at en slik lov vil bryte menneskerettighetene.

MOTSTAND: Flere klistremerker ble hengt opp utenfor høyesterett i London like før jul. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP Photo

Blant annet sier det britiske Røde Kors at en slik lov vil gjøre lite for å stoppe folk som allerede risikerer livet for å bo i trygghet.

– Igjen og igjen hører vi at de ikke har noen forkunnskaper om Storbritannias asylsystem, så å gjøre det strengere vil ikke gjøre noe for å stoppe dem, sier organisasjonen.

KAN SENDES TIL RWANDA: Migranter som ankommer via kanalen, kan bli sendt til Rwanda. Foto: Ben Stansall / AFP

Rwanda er også anklaget for å prøve å fremstå i et bedre lys ved å ta imot flyktningene, og unnslippe stadig hyppigere anklager om brudd på menneskerettighetene.

Men til tross for den britiske regjeringens løfter om et tøffere grep mot illegale migranter, har ingen løfter blitt oppfylt så langt.

Ville sende migranter til Rwanda i fjor

Ingen migranter har blitt sendt til Rwanda, men den britiske regjeringen ville sende dem til det afrikanske landet alt i juni i fjor.

For den 14. juni stod ett fly klar på rullebanen, og skulle frakte syv asylsøkere til Rwanda.

AVLYST: Den planlagte flygingen ble møtt med kritikk. Flygingen ble til slutt avlyst. Foto: Andrew Matthews / PA Wire / PA via AP / NTB

Men da kom Den europeiske menneskerettighets-domstolen på banen, og satt ned foten for flygningen i siste liten.

Siden har den såkalte «Rwanda-planen» blitt satt på vent.

Skyhøyt antall «kanalmigranter»

Rishi Sunak ventes å reise til Paris fredag denne uken, for å møte Frankrikes president Emmanuel Macron.

MØTES: Rishi Sunak skal møte Frankrikes president Emmanuel Macron (avbildet). Foto: Ludovic Marin / AFP

Møtet blir det første mellom Storbritannia og Frankrike siden 2018 og spørsmålet om illegale migranter vil stå på agendaen.

I 2022 krysset 45.755 migranter kanalen mellom Storbritannia og Frankrike.

GUMMIBÅT: Migranter forsøker å krysse Den Engelske Kanal i gummibåter. Foto: Ben Stansall / AFP

Det er det høyeste antallet som er registrert, siden man startet å føre statistikk på dette i 2018.

I år har hittil nærmere 3.000 migranter krysset kanalen.

Mange har også mistet livet på den farlige ferden.