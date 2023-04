– En suksessfull landing på månen vil vise at vi kan gjøre månen til forretninger.

Det sier Takeshi Hakamada, grunnlegger og sjef for det japanske firmaet, Ispace, som er bedriften bak landingsfartøyet som tirsdag kveld skal myklande på månen.

Kommersielt på månen

Landingen vil gjøre det japanske landingsfartøyet, Hakuto-R Mission 1, til det første kommersielle landingsfartøyet som lander på månen.

– Ispace sin Mission 1 er først og fremst en teknologisk demonstrasjon. Den inneholder kommersiell og offentlig nyttelast, inkludert to månerovere, skriver Ispace på sin hjemmeside.

«MÅNEBUSINESS»: Takeshi Hakamada, leder og grunnlegger av Ispace er klar for å gjøre forretninger av månen. Foto: NATSUKO FUKUE

Det er med andre ord ingen mennesker som lander i kveld, men månelandingen kan likevel kalles historisk, ifølge Hindustan Times.

Dessuten er måleinstrumentet som er festet på den ene måneroveren , norskprodusert. Instrumentet, som er festet til måneroveren Rashid, er utviklet av firmaet EIDEL, og skal måle elektrontettheten som finnes på månens overflate.

Klar visjon

Tidligere har kun USA, tidligere Sovjetunionen og Kina myklandet et romfartøy på månen. India og private selskap i Israel har forsøkt, men ikke lyktes.

Lederen for Ispace, Takeshi Hakamada, sa på en pressekonferanse tidligere i april at oppmerksomheten prosjektet får også påvirker arbeidet videre.

– Oppmerksomheten vi får fra både aksjonærer og investorer gjør at jeg videre vil fortsette å jobbe hardt for å utvide virksomheten vår.

Hakamada forklarer at Ispace har en klar visjon for framtiden, som ligner mye på Elons Musks drøm en koloni på mars.

SAMME VISJON: Lederen for Ispace sier at de har en visjon for framtiden på marssom ligner svært mye på Elon Musk sin. Foto: JIM WATSON

– Ispace sin største visjon er å bygge en menneskelig bosetting på månen innen 2040. Før det, ønsker vi å bli måneversjonen av FedEx – altså å tjene penger på å frakte vitenskapelig utstyr og kommersielle varer til månen.

Ferden til månen

Hakuto-R Mission 1 ble skutt opp fra Cape Canaveral i Florida på en SpaceX rakett på morgenen 11. desember i fjor.

– Månebaneinnsettingen ble oppnådd 21. mars, og en sirkulær bane på 100 kilometer ble oppnådd 13. mars.

Landingsdatoen er satt til i dag, og månelandingen skal etter planen skje ved Atlas-krateret i Mare Frigoris-regionen på månens nærside. Dersom den ikke kan lande i dag, er det satt opp reservedatoer 26. april, 1. mai og 3. mai.

Hindustan Times skriver at man likevel ikke kan garantere for at landingen vil bli suksessrik. Tidligere har lignende fartøy endt opp med å krasje inn i månens overflate. Det skjedde sist så sent som i 2019 med et israelsk romfartøy.

Første av tre oppdrag

Mission 1 er det første av tre oppdrag Hakuto-R skal ha. Det andre oppdraget, Mission 2, sendes ut i 2024. Dette oppdraget går ut på å distribuere en rover for overflateutforskning og datainnsamling på månen.

LIKE FØR: Dette bildet tatt av Beresheet viser månens overflate kort tid før det israelske fartøyet krasjlandet i 2019. Foto: Handout

– Fra Mission 3 og utover vil vi øke frekvensen av månelandinger og rover-ekspedisjoner for å frakte kundelast til månen.

Disse landingsfartøyene skal utplassere en rekke rovere som skal undersøke månens overflate, og Ispace skriver at de skal bli «banebrytende» i utviklingen av måneressurser.

– Dette muliggjør utvikling av måneindustrien, og etter hvert den menneskelige tilstedeværelsen på månen.