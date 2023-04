Kan bli forbud mot sparkesykler: – De er farlige

Da kunne du sagt hva du mente.

Noen elsker dem. Andre hater dem. Det som skjer i Paris i dag, kan få betydning for andre byer i Europa.

– Sparkesyklene er farlige. Folk er aggressive. De er to på sykkelen. Folk bruker ikke hjelm. Når det er trangt, lar ikke sparkesyklistene deg komme forbi, sier «Coco», Corinne Messer.

TRYGG PÅ SEIER: Coco, eller Corinne Messer hater sparkesykler. Hun kjemper mot dem. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Pensjonisten er ikke i tvil om hva hun skal gjøre i dag. Det er heller ikke Lucien de Tella, som tar morgenkaffen på en kafé.

– De følger ikke trafikkreglene. Det har vært 2-3 alvorlige ulykker.

NEI, NEI: Lucien de Tella tar morgenkaffen på kafe. Han har aldri brukt sparesykkel, men er overbevist NEI-mann. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Han har aldri brukt sparkesykkel, men kan avgjøre fremtiden til dem.

Denne søndagen er det gratis å bruke sparkesykkel. Det er en grunn til det. I dag arrangeres det folkeavstemning for eller imot sparkesykler i den franske hovedstaden. Den kan få betydning langt utover Frankrikes grenser.

– Paris er en av byene i verden, hvor sparkesykkelen er mest populær, sier Lime-sjef, Hadi Karam.

VIL REGULERE MER: Lime-sjef Hadi Karam mener teknologien gir store muligheter til å regulere sparkesykler bedre, blant annet stoppe sykler som kjøres på fortauet. Foto: Santiago Vergara / TV 2

I Paris er det over 10 millioner reiser med utleiesparkesykler hvert år.

Karam mener Paris har vært en pioner i å regulere det som i starten var en «cowboy-bransje».

– I dag er det en trygg, behagelig og praktisk måte å bevege seg på.

- Men det er ulykker, eldre som føler seg usikre på fortauene. Det er også problemer?

– Selvsagt. For oss er alle ulykker en ulykke for mye. Målet vårt er å bedre sikkerheten og vi utvikler teknologi for det. Det er det eneste transportmiddelet, hvor vi automatisk kan regulere hastigheten i soner.

TEKNOLOGI: Selskapene, som Lime, utvikler stadig ny teknologi som gjør at sparkesyklene kan reguleres bedre. Blant annet vil det i fremtiden bli mulig å kutte batteriet til sparkesyklister som sykler på fortauet. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Det er over 700 soner i Paris hvor hastigheten er redusert til 10 km/t, blant annet rundt skoler.

Selskapet har også utviklet teknologi som gjør at sykkelen stopper, hvis det er to på den. Det er forbudt.

Transportministeren har foreslått å øke boten for uvettig kjøring fra 35 til 135 euro, over 1500 kroner.

STEMMER IKKE: Flest eldre stemmer ved valg, mens det er de yngre som helst bruker sparkesykler. Det kan føre til et nei. Foto: Sarah Meyssonnier / Reuters

Snart kan det også oppdages om du kjører på fortau. Det er forbudt i Paris. Av mønster fra Google Maps er noen av sparkesyklene utstyrt med kamera, som kartlegger hele Paris. Teknologien skal bygges inn i syklene. Kjører du på fortau, stanser sykkelen.

Ja eller nei fra folket

Paris kan bli den første storbyen som kaster ut sparkesyklene, etter at de har vært en del av bybildet siden 2018.

TO VALG: For eller i mot. Dette er stemmesedlene som velgerne i Paris kan velge mellom. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Jad Sabbah er DJ på fortauet i Paris denne morgenen. For å oppmuntre tusenvis av deltagere i Paris maraton. Han tilhører «sparkesykkel-generasjonen».

– De forstyrrer ikke meg. Det er en god måte å forflytte seg på. En gang «reddet de livet mitt». Kjæresten min skulle rekke toget. Det var streik og masse kø. Med sparkesykkel rakk vi det.

FOR: DJ Jad Sabbah er på jobb for å oppmuntre deltagerne i Paris Maraton fra fortauskanten. Han er absolutt for sparkesykler, men som mange andre unge har han ikke tenkt til å stemme. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Jad har ingen planer om å stemme, som mange andre unge. Han vet ikke så mye om folkeavstemningen, og er opptatt med å DJ´e hele dagen.

Paris-ordfører Anne Hidalgo går inn for forbud. Sosialisten mener det vil redusere problemene til de som føler seg plaget av sparkesyklene.

– En studie fra Lyon viser at det var sju ganger flere ulykker i byen, det første året etter at sparkesyklene kom i 2019, sier hun i et intervju med AFP.

I intervjuet sier hun også at sparkesyklene er dyre, og med en svært tvilsom holdbarhet.

VIL HA FORBUD: Ordfører Anne Hildago fra Sosialistpartiet vil ha forbud mot sparkesykler. Hun lover å respektere resultatet fra folkeavstemningen. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Det er bruk og kast, ifølge ordføreren.

Vi møtte Hidalgo denne uken, men hun ville ikke utdype kritikken mot sparkesyklene.

Bransjen er helt uenig med ordføreren.

På lageret og verkstedet til Lime blir alle sykler reparert. Alle delene kan skiftes. Sparkesykkel-direktøren forteller at batteriene blir resirkulert, blant annet til «power banks».

– Men er det egentlig så miljøvennlig med sparkesykler?

– Svaret er ja. Det er det viktigste med sparkesykkelen. I dag tilbyr vi utslippsfri transport. Vi har også jobbet mye med å forlenge livet til hver sykkel. I dag varer en sykkel i mer enn seks år, sier Lime-sjefen.

Bruker TikTokere for å påvirke

Det er bare tre selskaper som har lov til å leie ut sparkesykler i Paris, Lime, Dott og Trier. Bransjen har jobbet hardt med å informere før folkeavstemningen.

10 MILLIONER: Paris er en av de byene i verden hvor sparkesykkelen er mest populær. Andre byer ventes å følge etter hvis Paris sier nei. Foto: AFP

Blant annet har de engasjert TikTok´ere, Youtub´ere og influensere.

Lime hadde også en ordning hvor de tilbød ti minutters gratis reise, hvis kunden skrev seg inn i velgerregisteret. Ordningen ble droppet etter kritikk om at selskapet «kjøpte velgere».

SYKKELEN BESTÅR: El-sykler som leies ut kjører fortere enn sparkesykler, men de er det ingen spørsmål rundt. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Søndag kommer til å bli en veldig viktig dag for denne type delings-tjenester både i Frankrike og i andre byer rundt i verden, sier Florian Anders. Han er talsperson for Tier.

Han stoler på at parisere går til valgurnene for å sørge for at det blir mindre behov for privatbiler i byene.

Bransjen frykter at andre byer kan bli inspirert av et nei i Paris.

Hadi Karam vil heller ha flere regler enn forbud. For sparkesykkelen forsvinner ikke.

– Etterspørselen er der. Bruken vil fortsette. Skal vi velge sparkesykler som deles, reguleres og kontrolles? Eller skal vi velge individualismen, at alle kjøper sin egen sparkesykkel.

Bransjen stiller spørsmål ved folkeavstemningen. Det er flest unge som bruker sparkesykler, men det er helst de godt voksne som bruker stemmeretten.

FØLGER ETTER: Siden 2018 har Paris hatt sparkesykler. Mange frykter andre byer vil følge etter hvis Paris kaster ut utleie-sparkesyklene. Foto: AFP

Lime-sjefen kritiserer at det ikke er mulig å stemme på nettet. Det er bare mulig å stemme fysisk i 21 stemmelokaler. Ved presidentvalget i fjor var det nesten 900 stemmelokaler i Paris.

Denne typen folkeavstemninger er noe nytt i Frankrike. Mange, særlig unge, vet ikke en gang at den skjer.

- Vi frykter at de som stemmer nei, er imot sparkesykler fordi det er noe nytt. De har ikke fått med seg utviklingen av bransjen, og alle reguleringene.

Kan bli stemt ut av jobben

El-sykler som leies ut er ikke omfattet av avstemningen, selv om de kjører fortere enn sparkesyklene. Private sparesykler vil fortsatt være tillatt.

SVAR I KVELD: Rundt klokka 22 er det ventet svar på folkeavstemningen. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Samson Eskes er i ferd med å reparere en sparkesykkel. Som ansatt bruker han sparkesykkel mye.

– Jeg elsker det, for jeg kan jo bruke sparkesykkel gratis som ansatt. Det er en fordel vi har.

Han bor utenfor Paris, og kan derfor ikke stemme. Samson føler seg straffet.

– Jeg kan ikke bestemme over fremtiden min. Jeg føler meg frustrert. Jobben min er truet. Hvis ikke sparkesyklene finnes så er det ikke bruk for meg.

OPTIMIST: Samson Eskes jobber som reperatør hos Lime. Han frykter det blir mindre bruk for ham hvis det blir nei i folkeavstemningen. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Det er bare personer som er registrert på valglistene i Paris som kan stemme.

Mange pendlere er stor-brukere av sparkesykler, både som en del av arbeidsveien og på fritiden. De kan likevel ikke stemme.

Samson er likevel optimist, fordi han har tiltro til folk. Resultatet er ventet ved 22-tiden søndag kveld.