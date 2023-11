– Kan bli det største på 240 år

På Island er man vant til årlige mindre vulkanutbrudd. Nå står øynasjonen i fare for å bli rammet av et av de verste på mange år.

Island erklærte denne uken unntakstilstand, og politiet oppfordret innbyggerne til å evakuere kystbyen Grindavík etter en kraftig bølge av jordskjelv sørvest i landet.

Rundt 24.000 skjelv er registrert på Reykjanes-halvøya siden slutten av oktober, ifølge Islands meteorologiske kontor (IMO).

Bare fredag ble det registrert 800 jordskjelv i området, hvor det grunneste hadde en dybde på mellom 3 og 3,5 kilometer, ifølge IMO.

SKJELV: Aktivitet kl 15.15 lørdag viser flere skjelv ved Reykjaneshalvøya vest på Island. Foto: valfri.is

I en tale på fredag sa Islands sivilforsvar at en magmatunnel som dannes som følge av jordskjelvene ligger under Grindavík. Men per lørdag ettermiddag er det ifølge myndighetene umulig å vite om og hvor magmaen kunne stige til overflaten.

Men magmaen er nå bare 1.5 kilometer under bakken, og eksperter tror vulkanutbruddet kan skje i løpet av kort tid.

Strømmen har gått i Grindavík

Lørdag morgen kom det store sprekker i bakken i og rundt Grindavík. Ut av dem kan lava flyte ut i løpet av kort tid.



– Jeg tror ikke det er lenge til et utbrudd, bare timer eller noen dager. Sjansen for et utbrudd har økt betydelig, ifølge vulkanologen Þorvaldur Þórðarson.

Han sier til kanalen Ruv at utbruddet etter all sannsynlighet vil skje i Grindavík, men vil samtidig ikke utelukke andre scenarioer.

– Vi kan ikke utelukke at dette stopper, og jeg må si at jeg håper det stopper og at vi ikke får et utbrudd, understreker han.



Dersom det blir utbrudd, står flere områder i fare for å bli rammet. Blant annet turistmagneten Den blå lagune, flyplassen Keflavik, og ikke minst byen Grindavík.

Byen mistet strømmen lørdag formiddag, men foreløpig vet man ikke om det skyldes den seismiske aktiviteten.

– Kan bli et av de største på 240 år

Ved sjutiden fredag morgen startet et jordskjelv ved Sundhnúka-krateret, som ligger rundt tre kilometer nordøst for Grindavík. Det økte gradvis, og på formiddagen ble det klart at noe uvanlig var på gang.

Klokken elleve fredag kveld besluttet Rikspolitisjefen å erklære unntakstilstand. Data fra Meteorologisk institutt tydet da på at en magmatunnel hadde strukket seg under Grindavík.

Sivilforsvaret bestemte seg deretter for å evakuere byens omtrent 3000 innbyggere. Det var indikasjoner på at en betydelig mengde magma var i bevegelse, og at mengden var betydelig større enn man hadde sett under sommerens vulkanutbrudd ved Fagradalsfjall.

BUMP I VEIEN: Grindavík-veien er stengt fredag etter at asfalten har fått et kraftig løft etter jordskjelvet. Foto: Vegagerðin

– Det er mer magma i volum i tunnelen, og i tillegg ligger den i bebygde områder. Fagradalsfjall lå ikke i nærheten av noe infrastruktur – nå ligger magmaen under masse viktig infrastruktur.

Det sier Børge Johannes Wigum, en geolog som bor på Island, til TV 2 lørdag formiddag.

Han tror det bare kan være snakk om timer til utbruddet skjer.

– Det er det store spørsmålet geologer vil ha svar på nå. «Når skjer det?». Jeg tror det er sannsynlig at det kommer opp som lava over bakken i løpet av bare noen timer eller dager, poengterer han.

GEOLOG: Børge Johannes Wigum er en norsk geolog som bor på Island, som nå følger nøye med på utviklingen. Foto: Privat

Alt dette er en del av en hendelse som begynte for nesten fire år siden da en rekke jordskjelv startet ved fjellet Þorbjörn, som indikerte at noe uvanlig var under oppsving. I løpet av den tiden har det blitt dannet fire magmatunneler. Tre av dem har brutt ut.

Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysikk, sier til den islandske kanalen Ruv at magmaen oppfører seg på en slik måte at den ser etter alle mulige steder å komme seg gjennom overflaten.

Siste store utbrudd på Island var i 2014, da vulkanen Holuhraun produserte over én kubikkilometer med lava, og pågikk. Utbruddet var dermed det største siden 1783.

AKTIV VULKAN: Vulkanen Holahrauni hadde et større utbrudd i 2014, som blant annet forstyrret flytrafikken. Foto: Kjartan Thorbjörnsson / AFP

– Intensiteten på det ventede utbruddet kan være den samme som i Holuhrauni, noe som vil bety at gassforurensningen blir større, sier Guðmundsson.

Dermed kan det eventuelle utbruddet bli et av de største på nærmere 250 år.

– Men etter all sannsynlighet vil dette utbruddet bli mer kortvarig enn vi har sett før, avslutter han.