Kan bli den første transpersonen som henrettes i USA

Det vil være første gang en åpen transperson blir henrettet i USA, skriver nyhetsbyrået AP.

Henrettelsen skal skje ved injeksjon, med mindre guvernøren i Missouri, Mike Parson, benåder McLaughlin.

McLaughlin er dømt til døden for drapet på sin ekskjæreste i 2003.

Ber om benådning

McLaughlins advokat, Larry Komp, forteller at et ønske om benådning av McLaughlin er under behandling.

Forespørselen fokuserer på flere ting, blant annet McLaughlins traumatiske barndom og psykiske helseutfordringer.

Dette fikk aldri juryen høre om under rettsaken.

En fosterforelder skal ha gnidd avføring i ansiktet hennes, og adoptivfaren hennes skal ha brukt et elektrosjokkvåpen mot henne. I begjæringen står det også at hun lider av depresjon, og har forsøkt å ta sitt eget liv flere ganger.

Kjønnsdysfori, et manglende samsvar mellom kjønnet man er registrert som ved fødsel og personens kjønnsidentitet, er også nevnt i begjæringen.

I følge Komp er dette likevel ikke hovedfokuset når de ber om at henrettelsen stanses.

– Vi synes at Amber har vist helt et utrolig mot, for jeg kan fortelle deg at det finnes mye hat knyttet til dette, sa Komp mandag.

Det er opp til guvernøren i Missouri å eventuelt stanse henrettelsen. Foto: Jeff Roberson

Uenig jury

McLaughlin var i et forhold med 45 år gamle Beverley Guenther, og oppsøkte flere ganger Guenthers arbeidsplass etter bruddet. Hun tok ut besøksforbud mot den drapsdømte, og ble av og til også fulgt til bilen av politibetjenter etter jobb.

Det var Guenthers naboer som ringte politiet da hun ikke kom hjem kvelden 20. november i 2003. Politibetjenter fant et ødelagt knivhåndtak ved bilen hennes, og et spor av blod.

McLaughlin fulgte selv politiet til stedet hun hadde dumpet liket.

I 2006 ble McLaughlin dømt til døden for overlagt drap av en dommer, etter at den oppnevnte juryen ikke ble enige i saken.

I 2016 ble begjærte retten en ny straffeutmåling, men en føderal ankedomstol gjeninnførte dødsdommen i 2021.

Kun én annen kvinne har blitt henrettet i Missouri. Bonnie B. Heady ble henrettet for å ha kidnappet og drept en seks år gammel gutt i desember 1953.