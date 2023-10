– Kan bidra frivillig til å ta imot asylsøkere fra Sør-Europa

ASYLDUGNAD: Justisminister Emilie Mehl vil at Norge relokaliserer 200 asylsøkere fra tre europeiske land. Torsdag deltar hun på EUs rådsmøte for justis- og innenriksministere i Luxembourg. Foto: Francois Walschaerts/AFP

BRUSSEL (TV 2): Justisminister Emilie Enger Mehl tilbyr EU at Norge tar imot asylsøkere, som nå oppholder seg i Italia, Hellas og Kypros. – Vi kan bidra frivillig til å relokalisere noen fra Middelhavs-landene, som opplever stort press, sier justisministeren til TV 2.

Justisministeren tilbyr at Norge deltar i EUs asyl-dugnad:

– Kjære Ylva, begynner brevet fra justisministeren til EUs kommissær for migrasjon, Ylva Johansson fra Sverige.

I brevet fra 8.september takker Mehl for henvendelsen, om å delta i EUs «frivillige solidaritets-mekanisme».



Brevet har TV 2 fått tilgang til gjennom postjournalen ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.

– Norge er forpliktet til å finne løsninger på felles europeiske migrasjonsutfordringer, skriver justisministeren i brevet.

Hun lover at Norge skal flytte 200 asylsøkere fra Hellas, Italia og Kypros til Norge. Dette er asylsøkere som ennå ikke har fått opphold.

Norge skal ta imot 75 asylsøkere fra Hellas og like mange fra Italia. I tillegg 50 fra Kypros. Tilsammen 200 asylsøkere.

MANGE KOMMER: Ifølge tall fra EUs grensebyrå FRONTEX er antallet migranter som kommer til EU på nivå med 2016. Foto: MIR

Landene sør i Europa opplever stor tilstrømning av migranter.

Ifølge Frontex, EUs grensebyrå, kom det 279 350 migranter til EU i årets ni første måneder. Det er en økning på 17 posent og det høyeste antallet siden 2016.



I et intervju med TV 2 understreker Mehl at prioriteringene i EU nå er å forsøke og stoppe migranter før de kommer til Europa.



– Fokuset har dreid seg til å handle om forebygging. Hvordan stoppe reisende inn til Europa og få bedre kontroll på grensene. Det mener jeg er veldig bra. Det er det Norge har ønsket over tid.



Bør være flyktninger

Norge ønsker at de som relokaliseres, skal ha stor sannsynlighet for å bli anerkjent som flyktninger. Dette ønsket har også mange andre land, står det i brevet.

– Videre ønsker vi ikke å oppfordre personer uten beskyttelse til å reise til Europa, skriver Mehl i brevet til EU-kommissæren.



Får alle de 200 asylsøkerne opphold i Norge, vil antallet kvoteflyktninger reduseres fra 1000 til 800. I statsbudsjettet for neste år er antallet kvoteflyktninger kuttet fra 2000 til 1000. Grunnen er at Norge tar imot ukrainske flyktninger.

Både Hellas og Kypros har asylsøkere, som oppfyller kravene som Norge stiller. Mens Italia til nå bare har kunnet henvise to asylsøkere, som oppfyller kravet om om stor sannsynlighet for flyktningstatus.

– Det er mange asylsøkere som kommer til Europa nå, hvorfor bare 200?

– Det var flere land som gikk sammen og sa vi kunne bidra med frivillig relokalisering, fordi det var et sterkt ønske blant annet fra Italia. Nå oppleverer jeg at Italia selv og andre middelhavsland har gått litt bort fra at dette er det som skal løse problemet. Og det er jeg enig i.



TAR 200: Justisminister Emilie Mehl har gitt beskjed til EU at Norge kan relokalisere 200 asylsøkere. Foto: John Thys/AFP

Torsdag deltar Mehl på EUs ministermøte for justis- og innenriksministere. Terror og migrasjon kommer trolig til å dominere møtet. Mehl understreker at Norge skal delta i den midlertidige relokaliserings-ordningen til EU. Hun vil ikke forskuttere norsk deltagelse i en permanent ordning.

– Jeg ønsker å understreke den avgjørende betydningen av europeisk samarbeid på migrasjonsfeltet, skriver Mehl i brevet til EU-kommisjonen.

Mehl skriver til Ylva Johansson at hun følger utviklingen rundt EUs migrasjon- og asylpakt med stor interesse.