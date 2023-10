– Kan bety slutten for Benjamin Netanyahu

Flere tusen raketter avfyrt fra Gazastripen mot Israel.

Kamphandlinger og drap på israelsk territorium, og gisseltaking.

Det er vanskelig å begripe hvordan Hamas var i stand til å gjennomføre et så omfattende angrep uten å bli stoppet, mener etterretningsekspert Tom Røseth.

EVAKUERER: Politi i Ashkelon, sør i Israel, hjelper en kvinne og hennes barn å evakuere etter angrep fra Hamas. Foto: Tsafrir Abayov / AP

– Det er en alvorlig etterretningsbrist. Nå er det samling i rekkene for å reagere på angrepene, men deretter vil det bli gjort undersøkelser for å peke ut hvem som har skyld og hvem som må ta konsekvensene, sier Røseth og konstaterer:

– Det kan i ytterste konsekvens bety slutten for Benjamin Netanyahus lederskap. Som statsminister og øverste beslutningstaker har Netanyahu et hovedansvar.

EKSPERT: Tom Røseth er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Dette kan ha gått galt

Etterretningsekspert Røseth peker ut noen klare punkter for hva ledelsen i Israel må komme til bunns i.

– Israel har ikke klart å forutse angrepet, noe de burde ha klart. Flere ting kan ha sviktet, men spørsmål som peker seg ut er:

– Har innsamlingen av etterretning vært for dårlig, eller tolkningen og videreformidlingen av den? Og ikke minst har innsamlet etterretning blitt agert på?

Sistnevnte blir særlig forsvarsministeren og statsministerens skyld, mener Røseth.

– Politikere kan kraftig påvirke prioritetene til etterretningstjenestene. Det har muligens skjedd her, sier Røseth og viser til hvordan Israel har måtte fokusere på flere interne strider som peker tilbake på statsministeren selv:

– Dette kan ha vært påvirket av et for stort fokus på innenrikspolitikk. Særlig med tanke på den kontroversielle rettsreformen som har møtt stor motstand, men som Netanyahu har trosset gjennom.

DEMONTRASJONER: Flere ganger tok israelere til gatene for å demonstrere mot rettsreformen som nå er innført. Her i Tel Aviv i juli. Foto: Gil Cohen-Magen / AFP

– I tillegg har Nethanyahu de siste årene hatt flere rettsprosesser mot seg selv, tilføyer Røseth og referer til korrupsjonsanklagene som også kompliserte og forsinket dannelsen av hans regjering i 2022.

Men også gruppetenkning med overlegen tro på egen styrke kan se ut til å ha vært en avgjørende faktor for etterretningsbristen, ifølge Røseth.

– Det er en alvorlig svikt at ikke Israel har sett hvordan Hamas har gått fra å akseptere en slags fredstilstand til å utfordre med militære operasjoner. Akkurat som for femti år siden med jom kippur-krigen, har Israel kraftig undervurdert en motstander.

Kan få store globale ringvirkninger

– Det er ikke tilfeldig at Hamas gjennomfører et slikt angrep mens Israel og Saudi-Arabia nærmer seg en fredsavtale. En avtale som grunnet eskaleringen i konflikten muligens ikke blir noe av, sier Røseth og legger til:

– Angrepet er timet for å påvirke prosesser som Hamas ikke er en del av. Viktige spørsmål er også hvordan Hamas har vært i stand til å gjennomføre angrepet, og hvilke aktører eller nasjoner som kan ha hjulpet Hamas og som eventuelt vil hjelpe dem videre.

GJENGJELDELSE: Lørdag startet Israel flere angrep mot Gaza, som statsminister Netanyahu sa var gjengjeldelse for angrepene fra Hamas. Foto: Hatem Moussa / AP

– Flere statsledere og organisasjoner har kommentert Hamas sine angrep, men også Israel sin gjengjeldelse og krigserklæring. Hvilke internasjonale følger tror du eskaleringen av konflikten vil føre til?

– Situasjonen i Midtøsten kommer nå øverst på bordet til mange statsledere. Jeg frykter at det kan resultere i mindre fokus på krigen i Ukraina, og at dette dermed kan få konsekvenser for kampen for fred også der, konstaterer etterretningsekspert Tom Røseth.